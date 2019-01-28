5000 американцев Болтона не убедят Мадуро сдаться

00:19 30.01.2019 Венесуэльской армии вполне по силам дать серьезный отпор американскому военному вторжению, уверены эксперты



Андрей Резчиков,

Людмила Суркова,

Никита Коваленко



США пытаются взять Венесуэлу "на понт", намекнув на свою готовность послать войска для свержения Мадуро. Намек сделан топорно – помощник Трампа Болтон написал в блокноте крупным почерком "5 тыс. военных в Колумбию" и как бы случайно засветил блокнот журналистам… Ну а если допустить, что таковы реальные планы США? Сможет ли армия Венесуэлы сопротивляться агрессии?



Возможность отправки американских войск к границам Венесуэлы постепенно начинает приобретать все более осязаемые формы. Так, накануне во время брифинга по ситуации в этой стране журналисты разглядели в блокноте помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона надпись: "5 тыс. военнослужащих в Колумбию". Подлило масла в огонь и то, что аккурат в это же время в Колумбию прибыл генерал-майор Марк Стаммер, командующий Сухопутными войсками США в Южной Америке.



Сам Болтон прокомментировал засвеченную информацию лишь фразой, что "все варианты рассматриваются". Его слова эхом повторил и Белый дом, ссылаясь на главу государства Дональда Трампа. А вот в оборонном ведомстве и МИД Колумбии немало удивились такому повороту событий – там заверили, что переговоров о возможном присутствии войск США на национальной территории не велось. Источники телеканала Fox News объяснили это тем, что в Белом доме якобы обсуждали варианты переброски войск в Колумбию, но окончательное решение не было принято из-за опасений, что за этим последует вспышка насилия в Венесуэле, которая лишь усугубит гуманитарный кризис, превратив его в настоящую катастрофу.



Напомним, в Венесуэле вторую неделю продолжается противостояние легитимного президента Николаса Мадуро с мятежным спикером Национальной ассамблеи Хуаном Гуайдо, 23 января провозгласившим себя временным главой государства. Этому предшествовали недели тайной дипломатии Гуайдо и его секретная поездка в Вашингтон, где политик заручился поддержкой вице-президента США Майка Пенса. Поэтому его признание со стороны Трампа, который призвал страны Запада последовать своему примеру, не заставило себя ждать. Однако Мадуро не спешит удовлетворять требования мятежников и американцев и сдавать свой пост самозванцу, продолжая борьбу.



Именно поэтому в США в течение этой недели вновь и все активнее поднимается тема возможного применения военной силы в Венесуэле, а потому "слив" Болтона не вызвал большого удивления. Глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов уверен, что появление информации о переброске войск можно считать "демонстративным жестом, который направлен на то, чтобы усилить давление на Каракас". Информацию о переброске военных Болтон мог засветить случайно, "но ничего удивительного в этом нет", так как "Соединенные Штаты всячески демонстрируют свою решимость", заявил Лукьянов газете ВЗГЛЯД. По его словам, США стараются оказать максимальное давление на власти Венесуэлы с тем, чтобы они пошли на попятный или как минимум согласились на немедленные выборы.



Американист Борис Межуев напомнил, что Болтон еще до начала кризиса выступал за вторжение в Венесуэлу. Данная "утечка", скорее всего, тестирует мнение общественности и конгрессменов на предмет того, как они отреагируют, чтобы потом иметь возможность это опровергнуть, сказал Межуев газете ВЗГЛЯД.



"Давно такого не было, чтобы кто-то подсмотрел в блокнот и всем все рассказал, это стиль работы с аудиторией. Болтон любит такие необычные формы работы с общественным мнением. Такой экстравагантный вброс, это очень на него похоже",



– подчеркнул эксперт. Он также убежден, что колумбийцы на самом деле в курсе планов США, "просто не хотят, чтобы об этом все знали".



Тем не менее в самих США, подчеркнул Межуев, пока нет массированной информационной кампании о вмешательстве, как это было в 2002 году перед вторжением в Ирак. "Тогда с сентября 2002 года все СМИ не переставая говорили о необходимости решения конфликта военным путем. Все, кто пытался что-то возразить, были осмеяны", – вспоминает Межуев, подчеркивая, что даже такой радикальный сенатор, как Линдси Грэм, удивил Трампа своими "очень осторожными суждениями".



Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя "слив" Болтона, напомнила Вашингтону о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств. Тем не менее такое вмешательство все же вполне может выйти за рамки обсуждений и утечек, полагают эксперты.



Глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов не исключает, что переброска американских войск – уже реальность. Он напомнил, что в прошлом американские спецподразделения помогали колумбийцам вести борьбу с левыми повстанцами и с наркокартелями. "Подавление наркотрафика стало для американских подразделений достаточно успешной военно-политической операцией", – сказал Лукьянов газете ВЗГЛЯД.



Стоит напомнить, что некоторый американский контингент в Колумбии уже присутствует. Так, согласно двустороннему соглашению, там находится не менее 500 американцев, около 70 из которых военные, а остальные – контрактники. Они работают по крайней мере на семи колумбийских военных базах. Ранее власти Колумбии утверждали, что увеличивать численность американских военных в стране не планируется.



"Трамп, Болтон и Помпео стандартно говорят о том, что все варианты лежат на столе, и это не означает подготовку военного вторжения. Более того, я думаю, что американцам очень не хочется этого делать, но как инструмент давления, как средство укрепления переговорной позиции – это стандартный вариант", – считает Лукьянов.



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что эта утечка "наводит на многие мысли". "Тем более учитывая, что призывы использовать соседние с Венесуэлой страны для интервенции под предлогом тяжелой гуманитарной ситуации звучат в открытую в Соединенных Штатах и в ряде других стран", – сказал Лавров.



Борис Межуев тоже назвал "вполне реальными" планы Вашингтона создать плацдарм в Колумбии. Если в Венесуэле начнет развиваться "ливийский сценарий", то возможно вторжение не только США и Колумбии, но еще и Бразилии. "Многие латиноамериканские страны присоединятся, чтобы спасти Венесуэлу от "хаоса гражданской войны". "Разумеется, это приведет к смене власти", – подытожил Межуев.



Ежели США все-таки решатся на вторжение, то Венесуэла, которая заметно уступает американцам в военной мощи, способна оказать сопротивление.



"Сегодня у Венесуэлы хорошо вооруженная армия, причем вооруженная российским оружием. У нее мощная авиация и система ПВО, мотивированный личный состав",



– заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт ПИР-Центра Вадим Козюлин. Рядовой состав – это выходцы из трущоб. Среди нижних слоев Венесуэльского общества культивируется негативное отношение к империализму. Часть же офицерского состава прошла обучение в российских военных училищах. "Многие офицеры также настроены негативно и готовятся к отражению такого вторжения", – подчеркнул собеседник, добавив, что внешнее вторжение еще больше сплотит венесуэльское общество.



Масштабные операции такого рода, как правило, начинаются с ударов авиацией, а также крылатыми ракетами "Томагавк", отметил Козюлин. Но в Венесуэле предусмотрена очень широкая сеть ПВО всех уровней, начиная от переносных и заканчивая С-300, а также очень сильные ВВС. Для отражения наземного наступления у Венесуэлы есть около 200 танков российского производства (это недавно приобретенные модернизированные Т-72), порядка 300 бронемашин БМП-3 и различных модификаций БТР-80, а также ракеты воздух – земля. Армия довольно большая и вооружена российскими автоматами, которые производятся в самой Венесуэле по российским технологиям, подытожил собеседник.



Профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец также назвал венесуэльскую армию "достаточно сильной" с точки зрения вооружений. Он напомнил, что в последнее время Каракас закупил российские комплексы противовоздушной обороны, реактивные системы залпового огня, артиллерийские системы, бронемашины. У Китая было приобретено большое количество стрелкового оружия.



Среди возможных сценариев вторжения эксперт исключает, что США попробуют атаковать с моря с помощью десанта или бомбардировочной авиации. По его словам, морские рубежи Венесуэлы "неплохо защищены". "Венесуэла, конечно, не сможет победить американскую армию, которая на несколько порядков сильнее. Но при высадке с моря венесуэльцы смогут причинить американцам серьезные проблемы. Если говорить о вторжении, то самый логичный путь для его осуществления с территории Колумбии, где давно и вполне официально находятся американские военные базы. Кроме того, наземным путем всегда можно отправить военнослужащих не только официальной армии, но и частной военной компании, отпускников, и сказать, что "это не мы, это добровольцы", – рассказал Хейфец газете ВЗГЛЯД.



Однако немало проблем могут доставить Каракасу пограничные штаты, которые контролируются оппозиционными губернаторами. На этой территории американцы могут создать плацдарм. Если в конфликт окажется затянута и колумбийская армия, она может воспользоваться своим полувековым непрерывным боевым опытом в борьбе с повстанческими группировками. Однако Хейфец не исключает, что на сторону Мадуро встанут боевики из Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC, повстанческая группировка – прим. ВЗГЛЯД).



Выиграть венесуэльская армия вряд ли сможет, но превратить конфликт в затяжной, по крайней мере на несколько месяцев ей вполне по силам", – уверен Хейфец. Вадим Козюлин, в свою очередь, отметил: "У США будет много причин задуматься, прежде чем ввязаться в такую авантюру". Не стоит забывать американцам и о том, что в конце прошлого года эксперты прогнозировали, что именно Венесуэла может стать одним из возможных очагов начала третьей мировой войны, если США и другие страны попытаются начать военную операцию против нее под предлогом "свержения режима Мадуро". Источник - Взгляд

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