 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Алматы создается музей прессы Казахстана
00:50 30.01.2019

В Алматы создается музей прессы Казахстана. О том, что он будет собой представлять, корреспондент "ЭК" попросил рассказать одного из инициаторов проекта – президента Академии журналистики Казахстана, ученого и публициста Сагымбая Козыбаева.

– Сколько в нашей республике музеев? Официально насчитывается 167. Около десяти из них находятся в южной столице, – говорит Сагымбай Кабашевич. – Но почему-то многие алматинцы не осведомлены о музее, который вот уже четыре года открыт для посетителей (причем бесплатно) в просторном подвальном помещении Французского дома на перекрестке проспектов Абая и Назарбаева. Он уникален своими экспонатами, собранными энтузиастами, подлинными ценителями мира прекрасного. Этот музей можно смело назвать музеем номадов, поскольку здесь получаешь полное представление об этнографии, истории и обиходе степняков.

Вот и музей прессы мог бы на наглядных примерах рассказать об истории отечественной журналистики. Вспоминаю, как 20 лет назад, когда я побывал в Киеве, коллеги показали мне в местном университете небольшой музей, оборудованный в студенческой аудитории и посвященный истории журналистики Украины. Тогда появилась задумка создать нечто подобное на факультете журналистики КазНУ им. аль-Фараби, деканом которого я тогда был. Стали собирать экспонаты, что-то накопили. Но затея оказалась неподъемной, и она заглохла – заела и текучка, и, что скрывать, апатия коллег.

Ныне под эгидой Академии журналистики республики, газет "Новое поколение" и "Московский комсомолец" в Казахстане" мы создали инициативную группу по сбору материалов для будущего музея. С помещением уже определились, дело за малым – сбором экспонатов, первые уже имеются.

– А какие экспонаты нужны для этого музея?

– У меня, к примеру, есть первые номера газет "Искра", "Комсомольская правда", республиканских газет, которые издавались в 20-х и 30-х годах прошлого столетия, ручка, подаренная Герольдом Бельгером. Пользуясь случаем, обращаюсь к общественности и, прежде всего, коллегам-журналистам поделиться экспонатами, иллюстрирующими почти 60-летнюю историю отечественной прессы, связанных с именами духовных лидеров, начиная с Алихана Букейханова и его последователей. Кроме всего прочего в музей можно передать личные вещи известных писателей, публицистов, атрибутику самих редакций, номера газет, значки, удостоверения, награды – все то, что относится к истории СМИ Казахстана. Отныне они станут реликвиями не конкретной семьи или редакции, а всего общества.

В музее можно было бы создать уголки, посвященные памяти выдающихся казахстанских журналистов и редакторов, ушедших из жизни, но оставивших яркий след в истории отечественных средств массовой информации. Музейные реликвии могли бы поведать и об изданиях, которые имеют богатую историю. К примеру, газете "Экспресс К", одной из старейших в республике, в будущем году исполнится 100 лет. Эта дата может найти отражение в экспонатах нашего музея.

– Когда откроет свои двери музей прессы?

– Конкретную дату назвать не могу. Все зависит от того, как будут пополняться экспонаты. Но мы постараемся открыть музей прессы уже в этом году, возможно к 60-летию Союза журналистов Казахстана.

29 Января 2019 Автор: Арман ЖАНОВ | Алматы

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548798600
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