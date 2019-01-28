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С ног на голову: зачем США насильно насаждают демократию по всему миру, - К.Сенин
01:00 30.01.2019

За полвека Вашингтон организовал десятки путчей в разных уголках планеты

Кирилл Сенин

Венесуэльский кризис после ультиматума, выдвинутого президенту Николасу Мадуро, перешел на новый, еще более опасный уровень. В выступлениях оппозиции в латиноамериканской стране, которые заставили пошатнуться режим в Каракасе, явно просматривается направляющая рука США. Попытка госпереворота в Венесуэле - лишь один из множества случаев того, как Белый дом, говоря о защите демократии или предотвращении геноцида, беззастенчиво вмешивается в дела других стран. География путчей с американской поддержкой широка - от Украины до Лаоса и от Гренады до Вьетнама. "Известия" вспомнили несколько наиболее масштабных примеров того, как Вашингтон бьется за "вечные ценности" за рубежом, преследуя прежде всего свои интересы.

Системная борьба

По понятным причинам в новейшей истории большинство случаев вмешательства Соединенных Штатов в политическое устройство других государств пришлось на период холодной войны с Советским Союзом. Идеологические противники на международной арене, стараясь укрепить свои геополитические позиции, регулярно пытались поставить "свое" правительство в той или иной стране. Поскольку в Европе по итогам Второй мировой войны состав участников противоборствующих сторон в целом определился, ареной действий и СССР, и США становились обычно государства Азии, Африки и Южной Америки.

Швейцария. Женева. 18 июля 1955 года. Встреча на высшем уровне руководителей СССР, Великобритании, США и Франции. Сидят (слева направо): председатель Совета министров СССР Николай Александрович Булганин, 34-й президент США Дуайт Дэвид Эйзенхауэр, премьер-министр Франции Эдгар Фор, премьер-министр Великобритании Энтони Иден

Политические мотивы, которыми в своих действиях прикрывалась американская администрация, зачастую тесно переплетались с экономическими интересами Соединенных Штатов. Стремление получить контроль над транспортными коридорами, природными ископаемыми, прежде всего нефтью и газом, маскировалось под желание не допустить исламизации государств Ближнего Востока или прекратить распространение коммунистических идей в Азии и Латинской Америке.

Сдерживающие механизмы, такие как ООН, например, далеко не всегда оказывались эффективным барьером для попыток Белого дома перекроить политическую карту мира.

Операция "Аякс"

В начале 1950-х США и Великобритания решили, что более не желают мириться с национализацией нефтяной отрасли Ирана, запущенной демократически избранным премьер-министром Мохаммедом Мосаддыком. В такой ситуации Англо-иранская нефтяная компания (АИНК), действующая по концессии, лишалась многомиллионных прибылей. Кроме того, Запад был обеспокоен и возможностью дальнейшего расширения сотрудничества Тегерана с Москвой - Советский Союз помогал Ирану, находящемуся под экономической блокадой, той же нефтью

Британские идеи о госперевороте в Иране поддержали республиканская администрация США - главными действующими лицами выступали директор ЦРУ Аллен Даллес и его брат Джон Фостер Даллес, глава Госдепартамента. Непосредственным планированием операции, получившей название "Аякс", занимался представитель еще одной влиятельной политической династии США - шеф ближневосточного управления Центрального разведуправления Кермит Рузвельт, внук 26-го президента Соединенных Штатов Теодора Рузвельта.

В итоге в 1953 году западные союзники профинансировали и организовали массовые выступления против иранского премьера, которого обвиняли в коррупции, антиисламских и антимонархических взглядах. После серии столкновений между сторонниками и противниками премьера в Тегеране сам Мосаддык был арестован, а впоследствии осужден.

Премьер-министром стал "выбранный" Лондоном и Вашингтоном генерал Фазлолла Захеди - экс-глава МВД, уволенный Мосаддыком в 1951 году. Правда, руководил кабинетом он недолго - меньше двух лет, по прошествии которых фактически был изгнан из страны шахом, ставшим союзником США в регионе. Зато британская АИНК (впоследствии превратившаяся в British Petroleum) и пять американских нефтяных компаний получили 80-процентный контроль над разработкой персидских углеводородов.

Роль ЦРУ в свержении правительства Мосаддыка официально подтвердили только в 2013 году, когда соответствующие материалы были обнародованы американским Национальным архивом в области безопасности.

Несмотря на то что участие американских спецслужб в событиях в Тегеране к этому моменту было уже практически бесспорным, в Лэнгли подтверждать причастность к перевороту по понятным причинам отказывались.

Поборолись за "Правое дело"

Еще одним знаковым случаем вмешательства в дела другого государства стала американская операция в Панаме в 1989 году. Тут речь уже не шла только о тайных действиях спецслужб и их агентов из числа местного населения - США осуществили полномасштабное вторжение, направив в Панаму порядка 26 тыс. солдат и офицеров и более сотни единиц бронетехники.

Поводом для операции, получившей название "Правое дело", стало дошедшее до крайней степени недовольство Вашингтона фактическим руководителем Панамы - Мануэлем Норьегой. Пришедший к власти после гибели диктатора Омара Торрихоса в авиакатастрофе (есть версии, что ее подстроил сам Норьега), он раздражал американцев прежде всего неуступчивостью в вопросе использования Панамского канала - контроль над важнейшей транспортной артерией с 1999 года должен был перейти от США к самой Панаме, а попытки Вашингтона добиться пересмотра этого соглашения Норьега отвергал.

Кроме того, разочаровавшись в по сути навязанной Соединенными Штатами через МВФ экономической политике, он решил найти новых друзей - в том числе среди стран Латинской Америки, включая Никарагуа (там, кстати, борьба так называемых контрас с правительством Даниэля Ортеги тоже шла при активной поддержке США). В итоге американские суды объявили Норьегу военным преступником, а президент Рональд Рейган под соусом борьбы с наркотрафиком (а панамский диктатор и впрямь активно участвовал в этом бизнесе, помогая, в частности, колумбийским наркобаронам), защиты демократии, обеспечении безопасности американских граждан и охраны Панамского канала в декабре 1989 года начал операцию "Правое дело".

После нескольких дней боев, в которых погибли сотни людей, Норьега укрылся в посольстве Ватикана. Выкурить его оттуда помогла… музыка: американцы установили около дипмиссии мощные аудиосистемы и на полную катушку врубили хеви-метал. Через три дня генерал не выдержал прессинга и сдался. Впоследствии его вывезли во Флориду и осудили на 30 лет. Умер он в мае 2017-го в заключении.

Президентом после свержения Норьеги стал оппозиционный политик Гильермо Эндара - его привели к присяге на американской военной базе. Правил он до 1994 года - несмотря на заявления США об успехе "Правого дела", экономика Панамы буксовала, а главу государства поддерживало лишь 12% населения. Канал, из-за которого во многом и была проведена военная операция, в конце 1999 года все же отошел Панаме.

"Двойка" для Ирака

В некоторые страны Соединенные Штаты вторгались по нескольку раз. Один из самых знаменитых примеров - Ирак, где Вашингтон в конце прошлого и начале нынешнего века провел две масштабных силовых акции. Поводом для первой операции - "Буря в пустыне" - стало вторжение Ирака в Кувейт: в Багдаде посчитали своей территорию соседнего государства, а к тому же обвиняли Эль-Кувейт в краже углеводородов (для этого нефтяники использовали наклонные скважины, технология бурения которых, кстати, была предоставлена как раз американцами).

В январе 1991 года президент Джордж Буш – старший объявил о начале операции. После ударов с воздуха и ракетных обстрелов была проведена наземная операция. Численность только американского контингента составляла более 420 тыс. человек, что позволило Вашингтону и союзникам в считаные дни разгромить войска Саддама Хусейна.

В военном плане победа США была безоговорочной, и успешное завершение операции в Ираке стало одним из знаковых достижений Буша-старшего, скончавшегося 30 ноября прошлого года. Собственно, и повод для вторжения можно было считать достаточно обоснованным: Совбез ООН дал Багдаду полтора месяца на вывод войск из Кувейта, однако этот ультиматум Ирак не выполнил.

Гораздо более спорными можно считать итоги другой кампании США в Ираке, которая началась в 2003-м, уже во время президентства Джорджа Буша – младшего. Поводом для начала военных действий стало якобы осуществлявшаяся режимом Хусейна программа производства оружия массового уничтожения.

В феврале госсекретарь Колин Пауэлл на заседании СБ ООН, доказывая необходимость принятия силовых мер против Багдада, даже демонстрировал пробирку, в которой якобы содержались захваченные в Ираке споры сибирской язвы. Впрочем, уже на следующий год он признал, что обнародованные им данные об ОМУ в Ираке основывались на неверных и даже сфальсифицированных сведениях.

Однако к этому моменту США с не столь многочисленными на этот раз союзниками уже вошли в Ирак - вошли, чтобы остаться надолго. После активной фазы кампании американским военным в течение нескольких лет пришлось отражать нападения участников партизанской войны, а по имиджу Буша, который еще 1 мая 2003 года победно заявил о том, что "миссия выполнена", дополнительный удар нанесли многочисленные скандалы, связанные с издевательствами американских военных над взятыми в плен боевиками и баасистами.

Ключевым итогом операции "Иракская свобода", которая для Соединенных Штатов затянулась на годы, можно считать поимку и казнь самого Саддама Хусейна. Высказывались даже предположения, что Буш-младший начал конфликт из соображений мести иракскому лидеру, который планировал убийство Буша-старшего.

Без Хусейна, однако, страна оказалась ввергнута в пучину гражданской войны между суннитами и шиитами, а США, помимо потерь среди военного контингента и колоссальных финансовых затрат, лишь укрепили свою славу как мирового жандарма, который для достижения своих целей не жалеет никаких средств.

"Американское мессианство"

Весной прошлого года российское посольство в Вашингтоне в посте на Facebook привело данные американского исследователя из университета Карнеги-Меллона, согласно которым только с окончания Второй мировой войны по 2000 год США не менее 80 раз вмешивались в выборы в 45 странах мира - и это "без учета организации военных переворотов и "цветных" революций".

Счет локальных и региональных конфликтов за тот же период и время с начала XXI века, в которых поучаствовал Вашингтон, тоже идет на десятки - американский портал AlterNet насчитал около 80 таких случаев, начиная с 1953 года.

Готовность США вмешаться, в том числе руками военных или спецслужб, действующих под дипломатическим прикрытием, почти в любой спор, хорошо иллюстрирует придуманный на эту тему анекдот: "Почему никогда не бывает переворотов в Вашингтоне? - Потому что там нет американского посольства".

AlterNet также отмечает, что "в историческом масштабе примерно половина всех переворотов, устроенных Соединенными Штатами, проваливалась, а успех никогда не был гарантирован". "Однако при неудачных путчах американцы нечасто гибли или оказывались в беде, - пишет портал. - Такая доля всегда уготована людям страны, где этот переворот совершается и которые расплачиваются, сталкиваясь с насилием, хаосом, бедностью и нестабильностью".

Политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления (филиала РАНХиГС при президенте РФ) Сергей Козлов полагает, что готовность США влезть в любые "разборки" - особенность менталитета.

"И для американских элит, и для простых американцев свойственно представление о некой особой роли США, эдакое американское мессианство, - отметил он в беседе с Радио Sputnik. - Именно представление о том, что Соединенные Штаты якобы имеют право вмешиваться в любые дела по всему миру и является для них оправданием для воздействия на обстановку в других странах".

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548799200
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