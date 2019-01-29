Мадуро пообещал выплатить долги перед Россией и Китаем

07:15 30.01.2019

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью "РИА Новости" заявил, что страна выплатит кредиты, полученные из России и Китая. "Венесуэла платит, всегда вовремя",- ответил он на вопрос, могут ли власти выполнить финансовые обязательства перед двумя странами.



Он добавил, что Каракас "рассчитывает на поддержку со стороны Китая и России для экономического развития Венесуэлы". Кроме того, господин Мадуро выразил надежду, что инвестиции Китая в нефтяную сферу Каракаса будут увеличены.



Говоря о волнениях в стране, господин Мадуро заявил, что "готов сесть за стол переговоров с оппозицией, чтобы мы поговорили во благо Венесуэлы - для мира и ее будущего". Также он добавил, что вопрос о переговорах о международном посредничестве может быть решен в ближайшие часы. "Речь идет о частных переговорах, переговорах по телефону между президентами, главами МИД. […> Наш министр иностранных дел (Хорхе Арреаса.- "Ъ") очень активен. Надеемся, что будут хорошие результаты в ближайшие часы",- добавил он.



Господин Мадуро отметил, что есть несколько правительств и мировых организаций, "которые демонстрируют свою искреннюю озабоченность происходящим в Венесуэле", они призвали к диалогу. По его словам, речь идет о правительствах Уругвая, Боливии, России, Ватикана, а также нескольких европейский стран.



Напомним, 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. Его власть признали США, а также Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия, Гватемала, Аргентина, Грузия. Россия поддержала господина Мадуро как законного президента Венесуэлы. Он заявил, что за попыткой госпереворота в стране стоят американские власти.