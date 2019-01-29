Как перевоспитывают плохих Елбасов. США отобрали у Мадуро нефть и вклады, - "Къ"

08:08 30.01.2019

У Николаса Мадуро выливают нефть из под ног

Администрация Дональда Трампа рассматривает "все варианты" давления на президента Венесуэлы



США усиливают давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пытаясь добиться его отставки. Во вторник контроль над частью активов Венесуэлы, хранящихся в США, был передан самопровозглашенному венесуэльскому лидеру Хуану Гуайдо. А до этого Вашингтон ввел санкции против государственной нефтяной компании PDVSA. Помимо прочего, СМИ обсуждают возможность вторжения США в Венесуэлу через Колумбию - на такой вариант намекнул советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Власти Венесуэлы тем временем стремятся связать руки Хуану Гуайдо и в ближайшее время могут принять в отношении него целый ряд ограничительных мер.



Попытка госпереворота в Венесуэле. Главное

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"5 тыс. солдат в Колумбию" - эту запись в блокноте советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона весь вторник интерпретировали многие мировые СМИ. Выступая на пресс-конференции о санкциях против Венесуэлы, советник Дональда Трампа развернул свой блокнот так, что журналисты смогли разглядеть, что в нем написано.



Ни у кого не было сомнений, что возможная отправка солдат в Колумбию связана с волнениями в соседней Венесуэле, где 23 января лидер контролирующей парламент венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом страны и сразу после этого получил поддержку президента США Дональда Трампа. Так что упомянутую запись в блокноте весь день живо обсуждали, пытаясь понять, отражает ли она утвержденные планы США или это лишь предложение Джона Болтона, а также по ошибке ли он перевернул свой блокнот или сделал это нарочно.



Россия встала на сторону Николаса Мадуро

Россия встала на сторону Николаса Мадуро

В Каракасе угрозу считают реальной. Так, об опасности американского вторжения заявил постпред Венесуэлы при отделении ООН в Женеве Хорхе Валеро. Между тем сам господин Болтон, отвечая на вопрос о возможном военном вмешательстве США в конфликт в Венесуэле, сказал лишь, что "рассматриваются все варианты". А исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что не обсуждал с Джоном Болтоном планы по отправке в Колумбию 5 тыс. солдат. В МИД Колумбии заверили, что ничего не знают о причинах, по которым советник американского президента оставил в блокноте такую запись.



Практически одновременно с этим стало известно, что командующий сухопутными войсками южного командования США генерал-майор Марк Стаммер вскоре прибудет в Колумбию. Радиостанция Caracol со ссылкой на военные источники сообщила, что цель визита - укрепление дружеских американо-колумбийских связей и обсуждение пограничной безопасности. Министр обороны Колумбии Гильермо Ботеро в эфире радиостанции La FM при этом заверял, что "никаких американских солдат" в стране нет, а визит Марка Стаммера плановый и не связан с ситуацией в Венесуэле.



На фоне слухов о возможном вторжении США в Венесуэлу Вашингтон продолжает усиливать давление на Николаса Мадуро и его правительство. В понедельник вечером администрация Дональда Трампа ввела масштабные санкции против национальной нефтекомпании PDVSA, запретив перечисление на ее счета средств из США. Это существенно ограничит экспорт венесуэльской нефти на крупнейший для нее рынок: в 2018 году США покупали около 500 тыс. баррелей нефти в сутки - около половины от объемов общей добычи в Венесуэле.



Также Вашингтон заблокировал счета трех нефтеперерабатывающих заводов в США, принадлежащих Citgo - дочерней компании PDVSA. Теперь Citgo не сможет переводить на счета материнской компании деньги за переработанную нефть, запрещается проводить трансакции с компанией и гражданам США. При этом возможность продолжать переработку венесуэльской нефти остается.



Как PDVSA подпала под санкции США

Как PDVSA подпала под санкции США

Свои действия Вашингтон объяснил тем, что "Мадуро и его приспешники слишком долго использовали государственную PDVSA для контроля, манипулирования и грабежа венесуэльского народа, разрушая при этом компанию". Санкции же, по словам госсекретаря Майка Помпео, "позволят сохранить основу национального достояния Венесуэлы для народа и демократически избранного правительства". В этих же целях Госдепартамент США передал Хуану Гуайдо контроль над частью активов Венесуэлы, которые хранятся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка и других американских банках.



Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса прокомментировал американские санкции, назвав их "очередным доказательством" причастности США к внутренним проблемам его страны. "Единственная и истинная цель попытки госпереворота в Венесуэле - нефть",- отметил он. "Они хотят украсть у нас Citgo,- написал на своей странице в Twitter Николас Мадуро, предупредив: - В ближайшие дни мы объявим о необходимых и решительных мерах по защите интересов нации".



В России возможные последствия ограничений уже анализируют, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вопрос санкций важен для Москвы, так как PDVSA должна своему российскому партнеру - "Роснефти" - $3,1 млрд. Российская компания также реализует в Венесуэле пять проектов по разведке и добыче нефти.



Почему Хуан Гуаидо самый неожиданный и самый очевидный противник Николаса Мадуро

Почему Хуан Гуаидо самый неожиданный и самый очевидный противник Николаса Мадуро

Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник назвал действия США "цинизмом", поскольку под санкции не попадают американские компании, которые работают в Венесуэле. "То есть хотят и режим сменить, и еще из этого поиметь прибыль",- возмутился российский министр. "По нашим данным, руководители этого оппозиционного движения, которые объявили о двоевластии, получают из Вашингтона указания не идти ни на какие уступки, пока режим не откажется от власти тем или иным способом",- сказал министр.



Сам Хуан Гуайдо тем временем оказался фигурантом предварительного расследования, начатого прокуратурой Венесуэлы. Генпрокурор попросил Верховный суд запретить политику выезда из страны, блокировать его счета и лишить права распоряжаться имуществом. Однако пока господин Гуайдо продолжает борьбу за власть и призвал венесуэльцев выйти на улицы 30 января и 2 февраля. Цель акции в среду - убедить вооруженные силы Венесуэлы перейти на сторону оппозиции и объяснить, что в таком случае им гарантирована амнистия.



Во вторник агентство Reuters со ссылкой на представителя Управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперта Колвилла сообщило: за время январских протестов в Венесуэле погибли уже более 40 человек. Из них 26 человек были "застрелены проправительственными силами", 5 - погибли "во время обысков жилых домов" 11 - убиты в ходе беспорядков, связанных с мародерством. По данным господина Колвилла, с 21 по 26 января по всей стране задержали более 850 человек, из них 696 - 23 января, то есть в день, когда Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом.



Екатерина Мареева

29.01.19