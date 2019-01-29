Педераст с сертификатом. Япония официально признала гей-браки

08:22 30.01.2019

В Японии впервые признали гей-пары



В японском городе Тиба впервые в стране официально признали однополые союзы. Об этом сообщает газета Mainichi. 29 января в населенном пункте прошла церемония выдачи специальных сертификатов, подтверждающих отношения между не заключавшими брак официально людьми и нетрадиционными парами.