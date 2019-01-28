Олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев возглавил Комитет по спорту правительства Казахстана

09:08 30.01.2019

Серик Сапиев получил высокую должность в Министерстве культуры и спорта

Его назначили председателем Комитета по делам спорта и физической культуры.



Серик Сапиев назначен председателем Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря комитета Раухан Тугумбаеву.



"Серик Сапиев назначен председателем Комитета по делам спорта и физической культуры", - говорится в сообщении.



30 января, на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК стало известно о том, что Серик Сапиев подал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса.



"Пользуясь предоставленной возможностью, хотел бы выразить благодарность Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, главе нашего государства, председателю партии за оказанное доверие в спорте. Я также хотел поблагодарить вас, уважаемый Нурлан Зайруллаевич, и каждого из вас, уважаемые коллеги, за советы, за поддержку, за тот неоценимый опыт, который я приобрел здесь в мажилисе. Я думаю, что мы также будем продолжать тесно работать с вами. Во благо процветания нашей страны и развития нашего общества", - сказал Сапиев.



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Сери́к Жумангали́евич Сапи́ев (род. 16 ноября 1983 года) - казахстанский боксер-любитель чемпион мира 2005 и 2007 годов, олимпийский чемпион 2012 года. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Обладатель Кубка Вэла Баркера 2012 года. Заслуженный деятель спорта Республики Казахстан.



Отец - Жумангали Даутович Сапиев, по национальности казах, шахтер, ныне пенсионер. Мать - Ирина Фоминична Сапиева, по национальности марийка, бухгалтер, ныне на пенсии



Родился в городе Абай Карагандинской области Республики Казахстан. Начал заниматься боксом, когда ему было 11 лет. Через несколько лет поступил в колледж спорта имени Алии Молдагуловой (ныне школа-интернат для одаренных в спорте детей) в городе Караганда. Три года учился в колледже, после окончания средней школы вернулся в город Абай, где продолжил тренироваться[1].



Серик Сапиев окончил Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова (КарГУ), Карагандинский государственный технический университет (КарГТУ), а также магистратуру Казахской академии спорта и туризма.



Тренер - Стрельников Александр Владимирович[2], мастер спорта международного класса, заслуженный деятель спорта Республики Казахстан.



В 2004 году стал чемпионом Казахстана в весе до 60 кг и попал в сборную страны.



Двукратный чемпион Азии (2007, 2009). Серебряный призер чемпионата мира 2011 года, бронзовый призер чемпионата мира 2009 года. Победитель Азиатских игр (2010). Чемпион мира среди военнослужащих (2004). Обладатель медалей и призов ряда крупных турниров.



Участник Летних олимпийских игр 2008 года в Пекине, где в сомнительном бою в весе до 64 кг в четвертьфинале уступил олимпийскому чемпиону 2004 года Манусу Бунжомнонгу. После Олимпиады 2008 перешел в категорию до 69 кг.



На Летних олимпийских играх 2012 года в Лондоне победил японца Ясухиро Судзуки (25-11), венесуэльца Габриэля Маэстре Переса (20-9), россиянина Андрея Замкового (18-12), в финале убедительно победил хозяина соревнований - британца Фрэдди Эванса и стал олимпийским чемпионом в категории до 69 кг.



Серик Сапиев по итогам лондонской Олимпиады получил Кубок Вэла Баркера - приз, который вручается самому техничному боксеру Олимпийских игр с 1936 год по сегодняшний день. Сапиев оказался уже третьим представителем Казахстана, удостоившимся этого престижного приза, после олимпийских чемпионов Василия Жирова (1996) и Бахтияра Артаева (2004).



В 2012 году обладатель республиканской общественной премии "Народный любимец года" в категории "Респект-спортсмен"[3]. С 23 августа 2013 года является послом доброй воли ЮНЕСКО[4].



В 2013 году стал обладателем президентской международной стипендии "Болашак", получил образование по спортивному менеджменту в Университете Брунеля.[5][6] Окончил учебу в декабре 2014 года.[7]



Сразу после учебы был назначен генеральным директором полупрофессионального боксерского клуба "Astana Arlans". В качестве руководителя клуба дважды добивался успеха во Всемирной серии бокса. В связи с избранием в депутаты Мажилиса Парламента РК, покинул клуб.



Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан с 28 февраля 2017 год