Таджикистан вынужден расплачиваться с Китаем золотом, - В.Панфилова

09:50 30.01.2019

Душанбе угодил в долговую зависимость от Пекина



Китайская компания ТВЕА приступает к разработке золотоносного рудника "Верхний Кумарг", расположенного в Согдийской области Таджикистана. Это уже второе месторождение, переданное Китаю за долги. Душанбе нечем погашать кредит, который Пекин предоставил на строительство теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) "Душанбе-2". По мнению экспертов, Таджикистан попал в долговую кабалу.



"Согласно плану, китайская компания ТВЕА в нынешнем году приступает к производству золота на месторождении "Верхний Кумарг" в Айнинском районе Согдийской области", – сообщило агентство "Азия плюс" со ссылкой на Министерство промышленности и новых технологий Таджикистана.



Напомним, что китайская ТВЕА получила лицензию на разработку двух золотоносных месторождений в Согдийской области – "Верхний Кумарг" и "Восточный Дуоба". Право на пользование рудниками китайской компании предоставлено для того, чтобы она вернула свои деньги, потраченные на возведение ТЭЦ "Душанбе-2". Общая стоимость проекта ТЭЦ "Душанбе-2" – 340 млн долл., из которых 331 млн долл. выделил в качестве льготного кредита китайский Эксимбанк, а 17,4 млн долл. – таджикский холдинг "Барки Точик".



"После погашения долга планируется с ТВЕА заключить новые договоренности по использованию этих месторождений, уже на других условиях", – сообщили в Таджикглавгеологии. Между тем китайские СМИ со ссылкой на главу TBEA Чжан Синя говорят о несколько другом: если запасов двух золотоносных рудников не хватит на покрытие расходов китайской компании, то компания получит право на разработку еще одного месторождения. В то же время Чжан Синь сказал, что месторождения имеют "большой запас золотой руды, и, если ресурсы будут полностью реализованы, это принесет большую экономическую выгоду компании". По словам главы ТВЕА, общая площадь полученных рудников составляет 15,4 кв. км, доказанные запасы золота – 51,7 т, а подлежащие исследованию запасы – 117,16 т. Согласно данным еще советских времен, содержание золота в месторождениях "Верхний Кумарг" и "Восточный Дуоба" превышает 2 г на 1 т руды.



Как ранее писала "НГ" (см. номер от 25.07.18), Таджикистан и Китай к 2020 году намерены увеличить товарооборот до 3 млрд долл. Как считают в Душанбе, это не предел. При этом у Душанбе накопилось 1,2 млрд долл. долга. Это более половины общего объема внешнего долга Таджикистана. Сумма предоставленных Китаем грантов на реализацию проектов в республике неизвестна. Власти Таджикистана не скрывают, что получили в лице Пекина более выгодного экономического партнера, чем Москва. Этим и объясняется то, что Китай с куда большей легкостью имеет доступ к таджикским недрам, нежели Россия.



Китай инвестирует в промышленность Таджикистана, энергетику, аграрный сектор, строительство, коммуникации, транспорт, усиливая свое влияние на экономику в целом. Как отмечает в своем исследовании главный научный сотрудник Института мировой экономики и политики при Фонде первого президента Казахстана, доктор политических наук Мурат Лаумулин, вслед за инвестициями в Таджикистан приходят трудовые мигранты, поскольку практически все контракты включают в качестве главного условия использование китайской рабочей силы, – строительство объектов и дорог ведут китайские кампании с привлечением на работу китайских граждан. Это продуманная и четко выверенная государственная политика КНР.



При этом в экономике Таджикистана растет доля китайской собственности. "За последние шесть лет объем накопленных китайских инвестиций в экономику Таджикистана приблизился к отметке 500 млн долл. Лидером среди совместных предприятий является таджикско-китайское золотодобывающее предприятие "Зарафшон", – считает Лаумулин. Кроме того, Китай выкупил свинцово-цинковое месторождение "Зарнисори шимоли" в Согдийской области. Китайская компания в течение четырех лет разработает и начнет строительство двух объектов – предприятия по переработке полиметаллов и металлургического завода. "Китайские инвесторы работают и в Горном Бадахшане. Таджикская власть передала им серебряный рудник "Бозор-Дору", разработку рубиновых месторождений. Безработица среди местного населения абсолютная. Если бы не Россия и не отток грамотного (а Бадахшан всегда отличался хорошим образованием) населения на заработки, то здесь давно произошла бы социально-экономическая катастрофа", – отметил эксперт. Лаумулин отметил, что Таджикистан уже попал в долговую зависимость от Пекина. А это может стоить республике даже потери суверенитета.



Научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Поволожья Института востоковедения РАН Александр Воробьев назвал пагубной практику расплаты невозобновляемыми ресурсами. "Проблема заключается в том, что Китай выдает Таджикистану дешевые кредиты на льготных условиях и на продолжительный срок – от 20 и более лет. Взамен получает в разработку месторождения на более выгодных условиях, чем это могло быть в случае равноправного контракта. В целом это сотрудничество оформляется как китайско-таджикские предприятия, но де-факто все они переходят под китайский контроль. Но это выбор таджикских властей, отчасти вынужденный", – сказал он "НГ".



По мере расширения присутствия в регионе и Таджикистане китайская сторона, как отмечает Марат Лаумулин, "посылает сигналы и политического толка". Где идет китайское финансирование, там продвигаются и китайские интересы. Экономическая экспансия усиливает политическое влияние.



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



29.01.19