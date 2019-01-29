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Трамп ставит Китай на колени. Первое сражение за глобальное лидерство выигрывают США, - М.Сергеев
09:51 30.01.2019

Перед начинающимися в среду американо-китайскими торговыми переговорами Вашингтон усилил давление на Пекин, предъявив уголовные обвинения работникам китайской компании Huawei. В экономическом соревновании с КНР американцы пока обладают очевидным преимуществом. Из-за этого Пекину придется пойти на все требуемые уступки. А также отложить или даже свернуть амбициозную программу технологического лидерства "Сделано в Китае". Явный проигрыш Пекина в торговом конфликте с США вызвал критику председателя Си Цзиньпина внутри Поднебесной, отмечают российские китаисты.

"Президент Дональд Трамп объявил о том, что США примут официальную делегацию Китая для серии встреч 30–31 января, чтобы обсудить торговые отношения двух стран", – сообщил Белый дом. Китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. А с американской стороны новые условия торговли будут формулировать министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу и руководитель Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро. В переговорах будет участвовать также представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер. Цель переговоров – подготовить условия большой торговой сделки США с Китаем, на которой настаивает Трамп.

Своеобразной прелюдией к визиту китайцев в Вашингтон стало предъявление уголовных обвинений сотрудникам китайской компании Huawei.

Минюст США обвинил Huawei и ее главного финансового директора в сговоре для нарушения американских санкций против Ирана посредством ведения бизнеса через "дочку", которую компания пыталась скрыть. В рамках отдельного дела Минюст также обвинил Huawei в краже технологий у T-Mobile US Inc. Главный финансовый директор Мэн Ванчжоу, которая является дочерью основателя Huawei, была арестована в Ванкувере 1 декабря. Во вторник Китай настоятельно призвал США "прекратить необоснованно подавлять китайские компании, в том числе Huawei", заявил официальный представитель МИД КНР.

Претензии Вашингтона к китайским технологическим компаниям – это часть глобального соперничества США за технологическое лидерство. Претензии на это лидерство китайские власти ясно сформулировали в обнародованной три года назад программе "Сделано в Китае – 2025". Цель этой программы – создание мировых чемпионов, способных побеждать западных технических гигантов в сфере новейших технологий.

Дональд Трамп, в свою очередь, воспринял китайские амбиции чуть ли не как личное оскорбление. Он, в частности, заявил, что был оскорблен китайской стратегией – 2025, согласно которой Китай должен был стать главной экономической державой мира, обойдя США. "Очень оскорблен, – повторил Трамп несколько раз, – этого не будет, этого не будет" (см. "НГ" от 09.11.18). В апреле прошлого года Вашингтон поставил под свой контроль технологический бизнес другой китайской компании – ZTE, запретив поставки ей американских чипов. В результате китайцам пришлось сдаваться на милость победителям – ради сохранения бизнеса они согласилась на полную замену команды топ-менеджеров и совета директоров американского филиала ZTE, а также с американскими контрольными инспекциями.

"Нынешнее торговое перемирие между Китаем и США продлится до марта. Если к этому моменту страны не смогут прийти к соглашению, то торговая война возобновится. И у Китая нет шансов вести ее на равных", – говорит ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. Гигантский экспорт Китая в США – это уязвимое место Поднебесной. Любые торговые ограничения со стороны США будут приводить к очевидным экономическим проблемам для Китая, объясняет Деев. "С момента возникновения торгового конфликта результаты уже налицо. Темпы роста США замедлились, но все равно остаются на многолетних максимумах. А для Китая прошлый год стал худшим за 28 лет по темпам роста ВВП", – отмечает эксперт.

У Китая нет шансов перейти на автономное развитие без заимствования технологий извне. Исторически сложилось, что рост Китая базировался на репликации товаров и технологий, а также на использовании демографического потенциала, который десятилетиями обеспечивал страну дешевой рабочей силой. "Конец первого фактора демонстрирует скандал вокруг Huawei. Почти исчерпан и демографический фактор. Население Китая уже почти стабилизировалось, и к 2050 году оно будет сопоставимо с численностью населения 1990 года", – считает Артем Деев. "Козырей на переговорах у американской стороны значительно больше, чем у КНР", – отмечает руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов. У китайцев важнейший козырь – это производство и поставки в США базовых видов продукции. Но общий перевес все же на стороне США, которые могут контролировать финансовые потоки, движение товаров и степень открытости рынков. Поэтому Китай по тактическим соображениям пойдет на уступки американцам. "В связи с этим внутри Китая слышна критика Си Цзиньпина, который, возможно, слишком рано объявил об амбициях Поднебесной", – говорит Маслов. Достижение целей программы "Сделано в Китае", по его прогнозам, будет фактически отложено.

"Торговые конфликты между США и КНР в ближайшем будущем не прекратятся, хотя их формат может существенно измениться. Китай не откажется от претензий на технологическое лидерство ради торгового перемирия с США. Он сегодня еще не готов к самостоятельному инновационному развитию без широкого заимствования технологий в США. Вашингтон ведет переговоры с Пекином с позиции силы, то есть имея торговые и технологические преимущества. Однако Китай не уступает и стремится вести экономические переговоры с США на равных, к сожалению, это не всегда получается", – говорит завкафедрой РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

"Китай уже наладил инновационный процесс во многих секторах экономики. Поэтому, даже если США прекратят любое сотрудничество, Китай будет продолжать движение к технологическому лидерству. Ведь сегодня уже можно говорить о трех мировых узлах, или хабах, – это США, Китай и Германия. Так что Китай стал сопоставимым с США центром развития. И такой статус китайской экономики уже нельзя игнорировать", – считает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

Михаил Сергеев
Зав. отделом экономики "Независимой газеты"

29.01.19

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548831060
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