Тихие омуты... "Россотрудничеству" подбирают нового руководителя

09:58 30.01.2019

Россотрудничеству прочат нового главу

В агентстве могут пройти кадровые перемены



В Федеральном агентстве по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) возможны кадровые перестановки. Сразу несколько информированных собеседников "Ъ" рассказали, что слышали или знают об обсуждении вопроса о переходе на другую работу нынешнего руководителя агентства Элеоноры Митрофановой. Обсуждается, по словам одного из источников "Ъ", и кандидатура преемника: им может стать нынешний заместитель госпожи Митрофановой Михаил Брюханов. Господин Брюханов сказал "Ъ", что о таких планах ничего не слышал.



О дискуссиях по поводу нового главы Россотрудничества "Ъ" рассказали собеседники в российских госструктурах, занимающиеся международными отношениями. "Слухи ходят, да. Но точно не знаю",- сказал один источник "Ъ". Другой сообщил, что Элеоноре Митрофановой прочат пост посла России в одной из стран Европы.



Третий собеседник "Ъ" знает не только об обсуждении вопроса о замене нынешнего руководителя ведомства, но и называет фамилию потенциального кандидата. Преемником госпожи Митрофановой, говорит он, может стать ее нынешний заместитель Михаил Брюханов.



Собеседник "Ъ" связывает возможную замену главы ведомства с поиском модели более эффективного использования возможностей Россотрудничества для продвижения российских интересов за рубежом.

Близкий к руководству агентства источник "Ъ" прокомментировал информацию о возможной замене руководителя ведомства так: "У любого федерального органа исполнительной власти есть такой риск".



Что рассказала "Ъ" экс-глава Россотрудничества Любовь Глебова о работе организации

Что рассказала "Ъ" экс-глава Россотрудничества Любовь Глебова о работе организации

Россотрудничество создано в сентябре 2008 года в соответствии с указом президента. Агентство, подведомственное Министерству иностранных дел, занимается продвижением положительного образа России, поддержкой русского языка, работой с соотечественниками и гуманитарным содействием. Имеет развитую сеть филиалов: 74 российских центра науки и культуры в 62 странах и 24 представителя в составе посольств в 22 странах. Руководителя агентства назначает президент по представлению правительства.



Элеонора Митрофанова возглавляет его с 19 декабря 2017 года. Михаил Брюханов был президентским указом назначен ее заместителем 22 июня 2018 года. До этого, с 2002 по 2012 год, господин Брюханов работал в различных подразделениях администрации президента, которые курировал первый заместитель главы АП Алексей Громов, а с 2012 года возглавлял управление президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета.



Почему в Киеве разгромили представительство Россотрудничества

Почему в Киеве разгромили представительство Россотрудничества

Михаил Брюханов на просьбу "Ъ" прокомментировать слухи о возможных перестановках ответил, что Элеонора Митрофанова "прекрасно чувствует внешнеполитический нерв, имеет все необходимые знания, контакты и опыт для руководства агентством". "О каких-либо планах кадровых изменений не слышал. На данном этапе считаю крайне важным сосредоточиться на оперативной работе на таких стратегических направлениях, как формирование программ гуманитарного сотрудничества приграничных государств",- заявил господин Брюханов "Ъ".



Работу в Россотрудничестве он назвал "очень интересной" и "очень важной на данном историческом отрезке, когда ресурсы официальной дипломатии уже не могут обходиться без поддержки таких инструментов публичной дипломатии, как общественная и цифровая дипломатия".



Сотрудник пресс-службы Россотрудничества Анастасия Крыканова в беседе с "Ъ" назвала информацию о скорой смене руководства агентства ложной. По ее словам, Элеонора Митрофанова "работает и никуда не собирается".



Владимир Соловьев, Елена Черненко

Газета "Коммерсантъ" №16 от 30.01.2019, стр. 6