 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пекин и Вашингтон попробуют остановить торговую войну. В США прибыла делегация китайских переговорщиков
10:13 30.01.2019

Делегация переговорщиков из Китая приземлилась во вторник в аэропорту Вашингтона, чтобы попытаться положить конец самой масштабной за последние десятилетия торговой войне между США и КНР. Белый дом подготовил к прибытию китайских гостей "подарок": предъявил китайской компании Huawei обвинения в нарушении санкций против Ирана и промышленном шпионаже. На разрешение противоречий у сторон остался месяц: "перемирие" в торговой войне заключено до 1 марта, и если договоренностей достичь не удастся, стороны введут друг против друга многомиллиардные торговые пошлины.

"Эти переговоры будут самыми глубокими и обширными по охвату тем за всю историю американо-китайских отношений",- заявил накануне визита китайской делегации главный советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу. Глава американского Минфина Стивен Мнучин, впрочем, предостерег от завышенных ожиданий. "По моим оценкам, мы сможем добиться на этих встречах значительного прогресса, но я просто хочу напомнить, что это все очень сложные вопросы,- сообщил он во вторник.- И у нас остается после них еще месяц, чтобы все уладить".

Хроника торговой война США и Китая
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Как сообщили дипломатические источники гонконгской газеты South China Morning Post, в ходе предыдущего раунда торговых переговоров, который прошел в Пекине 7–8 января, американцы выдвинули в адрес властей КНР ряд требований, выполнение которых позволит остановить торговую войну. В среду и четверг китайская делегация должна будет не только изложить свое решение по ним, но и предъявить встречный список предложений.

Одно из предложений Китая уже известно: Пекин предлагает потратить до 2024 года около $1 трлн на дополнительные закупки американских товаров, что позволит выравнять беспокоящий Вашингтон торговый дисбаланс.
Впрочем, основные баталии, как ожидается, развернутся вокруг вопроса об интеллектуальной собственности, который торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и другие члены Белого дома считают ключевым в двусторонних отношениях. Вашингтон требует от Пекина отменить требование трансфера технологий, предъявляемое иностранным компаниям в качестве платы за выход на китайский рынок. Помимо этого на переговорах в начале января американцы потребовали "остановить спонсируемое государством воровство интеллектуальной собственности", "усилить защиту торговых марок и брендов" и изменить китайскую политику поддержки ключевых индустрий "Сделано в Китае 2025". По мнению американских чиновников, она стимулирует промышленный шпионаж и искажает рыночные механизмы, делая американские товары неконкурентоспособными.

Чтобы подчеркнуть серьезность своих намерений, в день прилета китайской делегации США предъявили обвинения компании Huawei и ее финансовому директору Мэн Ваньчжоу, находящейся в Канаде под домашним арестом и ожидающей экстрадиции в США. Директор ФБР Кристофер Рей заявил, что речь идет о намерении "пролить свет на наглые и непрестанные попытки обворовать американские компании и финансовые институты, а также исказить свободный и честный глобальный рынок".

В обвинениях подробно описывается один из случаев воровства представителями американского подразделения Huawei интеллектуальной собственности американской корпорации T-Mobile в 2013 году. По данным обвинения, инженеры Huawei многократно пытались выведать технические параметры робота Tappy, разработанного T-Mobile для тестирования новых телефонов. После многих неудачных попыток один из инженеров Huawei проник в лабораторию T-Mobile и просто вынес оттуда роботизированную "руку" Tappy. На следующий день манипулятор вернули, предварительно изучив его.

T-Mobile пригрозила Huawei судебным разбирательством, но китайцы заявили, что похитители "действовали от своего имени и нарушили внутреннюю политику компании". Это, по версии ФБР, было откровенной ложью. В качестве доказательства своей правоты спецслужба привела обширную переписку между сотрудниками Huawei, обсуждавшими, как лучше воровать секреты американского партнера, и ссылки на внутреннюю политику китайской компании. В 2013 году, как раз во время конфликта между Huawei и T-Mobile, на сайте китайского подразделения Huawei, по данным ФБР, появилось официальное объявление о новой политике, предполагающей вознаграждение сотрудникам, которые смогут украсть секреты конкурентов.

Появление обвинения в адрес Huawei, очевидно, должно усилить аргументацию американской стороны, готовящейся к максимальному давлению на китайских переговорщиков. Если за оставшийся месяц сторонам не удастся прийти к какому-то соглашению, новые пошлины на импорт китайских товаров вступят в силу.

Михаил Коростиков
"Коммерсантъ" от 29.01.2019,

Источник - kommersant.ru
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