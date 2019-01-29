"Мы сами плохо руководили", - Елбасы догадался почему сдохло казахстанское банковское чудо

10:14 30.01.2019

Мы сами плохо руководили. Назарбаев о кредитной политике Нацбанка

Зачем надо было давать угробленным компаниям? - Президент.



На расширенном заседании правительства с участием главы государства речь зашла о необходимости принять меры к перекредитованным компаниям, которые не в состоянии вернуть займы, передает корреспондент Zakon.kz.



Как напомнил председатель Национального банка РК Данияр Акишев, в рамках послания запущен механизм предоставления 600 млрд тенге для кредитования приоритетных секторов экономики, определены механизмы финансирования проектов, первый банк уже начал осваивать средства для кредитования.



"Однако кроме данной программы, Нацбанк предпринял ряд мер по улучшению эффективности денежно-кредитной политики. Мы считаем, что необходимо также параллельно проводить системные меры по оздоровлению реального сектора экономики. Нацбанк провел работу по очистке банковского сектора, от слабых и низкоэффективных игроков. Мы сделали это для того, чтобы финсектор превратился в полноценный инструмент финансирования реального сектора экономики. Однако без оздоровления реального сектора мы рискуем что может повториться ситуация прошлых годов", - констатировал он.

Со своей стороны президент РК указал на необходимость взвешенно подходить к выдаче кредитов.



"Если вы будете давать деньги плохим компаниям, которые перекредитованы, опять то же самое будет - уничтожены деньги и банки будут сидеть в плохом состоянии. Кто показал успешность своей работы и возврат средств - только тем", - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

На этот счет Акишев пояснил, что как раз посмотрели, за последние 10 лет кредиты банков экономике выросли на 5,5 трлн тенге, это 70% роста.



"За это же время за счет ликвидации 7 банков и оздоровления 2 банков списано почти 5 трлн тенге. То есть заемщики все кредиты, которые мы за эти годы выдавали, не вернули. Кредиты постепенно превращались в проблемные, необслуживаемые, несмотря на попытки банков их реструктурировать", - проинформировал глава Нацбанка.

По словам главы государства, причина такого положения дел в "плохом руководстве".



"Мы сами плохо руководили. Не следили. Зачем надо было давать угробленным компаниям? Это мы - банки, и правительство, не следили за этим, давали кому попало. Кто так работает вообще в мире?" - возмутился он.

Как добавил председатель финрегулятора, большинство предприятий, которые не вернули кредиты, продолжают функционировать и сейчас, особенно это касается малого бизнеса. Многие несостоятельны, не имеют собственного капитала и продолжают требовать новых дешевых кредитов.



"Будем давать им эти кредиты или будем наводить порядок? Сколько процентов не вернули? Это должно быть уголовное дело. И возврат должен быть обеспечен всеми возможностями государства. Когда я говорил "отдельный комитет надзора", ты сказал - я сам смогу. Вот и следи теперь. Закон дали, каждый акционер идет и ворует из своего банка, а потом за ним гоняемся. А где мы были? Это плохая работа", - отметил Назарбаев.

Акишев сообщил, что Нацбанком разработан комплекс мер для решения этой проблемы.



"Что предлагается сделать. Мы предлагаем провести политику очищения реального сектора по пример финсектора, провести системную работу по выводу несостоятельных компаний с рынка, реструктурировать или банкротить. Мы предлагаем рассмотреть возможность прекращения господдержки низкоэффективным компаниям, прямое государственное финансирование должно сохраниться только за крупными инфраструктурными проектами с низкой рентабельностью или социальной направленностью. Нужно повысить эффективность процедур банкротства", - заключил он.

Оксана Скибан, Астана