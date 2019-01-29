 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 30.01.2019
14:11  Ранняя беременность - одна из причин убийства детей в Кыргызстане, - Назгуль Турдубекова
13:55  "Русские? Валите все в свою Россию!" Москва молчит: В Казахстане за русский язык уже начали штрафовать, - "СП"
12:37  А были ли казахи мясоедами? - Назира Нуртазина
12:35  Дорога к сердцу Асада для Анкары проходит через Москву? - С.Тарасов
11:12  В юго-казахстанском Таразе руководство колонии особого режима брало взятки подносами для бесбармака
11:04  Волна безудержной миграции топит итальянское правительство Сальвини, - Е.Пушкарева
10:50  Российских сенаторов начали арестовывать прямо в коридорах Сената. Как в славном 37-м
10:14  "Мы сами плохо руководили", - Елбасы догадался почему сдохло казахстанское банковское чудо
10:13  Пекин и Вашингтон попробуют остановить торговую войну. В США прибыла делегация китайских переговорщиков
09:58  Тихие омуты... "Россотрудничеству" подбирают нового руководителя
09:51  Трамп ставит Китай на колени. Первое сражение за глобальное лидерство выигрывают США, - М.Сергеев
09:50  Таджикистан вынужден расплачиваться с Китаем золотом, - В.Панфилова
09:08  Олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев возглавил Комитет по спорту правительства Казахстана
08:22  Педераст с сертификатом. Япония официально признала гей-браки
08:08  Как перевоспитывают плохих Елбасов. США отобрали у Мадуро нефть и вклады, - "Къ"
07:15  Мадуро пообещал выплатить долги перед Россией и Китаем
01:11  Мифология трансафганских проектов, - Александр Князев
01:00  С ног на голову: зачем США насильно насаждают демократию по всему миру, - К.Сенин
00:50  В Алматы создается музей прессы Казахстана
00:19  5000 американцев Болтона не убедят Мадуро сдаться
00:18  Чубайс и крысы. Отчего затрепыхалась 5 колонна? - М.Хазин
Вторник, 29.01.2019
23:50  Узбекистан и Кыргызстан планируютвозродить машинно-тракторные станции, - К.Рашидов
21:21  Гаденыши из UFC оштрафовали на $0,5 млн и дисквалифицировали на 9 месяцев Хабиба Нурмагомедова
19:55  Таджикистан: национальная авиакомпания стала игрушкой в руках президентской семьи
19:52  "Вырвавшись из заключения в частной российской тюрьме"... - внук Елбасы Айсултан окончательно сбрендил
19:27  Переименование Усть-Каменогорска в Кабанбай-батыра отложено, - аким Ахметов
19:16  21-й век в Павлодарщине. Барымтачей (скотокрадов) обещают линчевать... если поймают
18:50  "Безопасный город" в Бишкеке никак не запускается, - 24.kg
18:40  Мир после США. Трамп намерен осуществить то, о чем тщетно мечтал Сталин, - Le Monde
18:19  КазМутко. Генсеком КазНацОлимпийского комитета стал горняк Мусайбеков
18:09  Кто у кого больше ворует скот? Ситуацией на казахо-кыргызской границе заинтересовалась старшая Елбасинда
16:01  Что делать Путину с беспрецедентно отстойным правительством Медведева? - Politico
15:51  В Бишкеке задержали митинговую патриотку, призывавшую убивать китайцев
15:28  В результате беспорядков во Франции погибло уже 11 человек. Пора назначать альтернативного Макрону президента?
14:40  В Душанбе будет построен 22-этажный Международный выставочный центр - РахмонБурдж?
14:37  Схватка за Венесуэлу глобальна…, - С.Шакарянц
14:25  "Камчой ее, камчой!" Защемленное достоинство. Пропаганда порнографии, голый министр и всемирный заговор, - Н.Абжекенова
12:10  Майданная интеллигенция и деградация. На чем завершается Родина, - К.Кеворкян
11:38  Кто кого бросил? "Мисс Москва" Ксюша 1-я разводится с экс-малайским султаном Мухаммедом 5-м
11:34  Президент Гани вспомнил смерть Наджибуллы. США и талибы ведут переговоры о будущем страны без участия Кабула, - "Къ"
11:33  "Красные шарфы" против "желтых жилетов". Макрон формирует отряды продажных "титушек" в свою поддержку
10:56  Франция: "цветная революция" для "золотого миллиарда", - Н.Нарочницкая
10:27  Гендиректор московского технопарка "Рикор" Абдуллаев назначен главой УзбСЭЗ "Навои"
10:18  Новый бизнес в Таджикистане: $5 тысяч за гнездо летучих мышей
09:45  Project Syndicate: Китаю пора отказаться от своей экономической модели
09:30  США расширили обвинения против руководства китайской Huawei
08:57  Гоблины у власти. Рос"правительство" Медведева и его горринги
08:22  Филадельфийский союз Михаила Саакашвили. Экс-президент формирует "армию" для возвращения в Грузию, - Ю.Рокс
01:17  "То, что Таджикистан не сможет сдержать ни ИГИЛ, ни Талибан – факт", - С.Гончаров
00:49  Дедолларизация – реальность или иллюзия? - В.Катасонов
00:47  Йети глаза напротив. В Казахстане есть люди, которые подкармливают снежного человека, - "Э-К"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
"Мы сами плохо руководили", - Елбасы догадался почему сдохло казахстанское банковское чудо
10:14 30.01.2019

Мы сами плохо руководили. Назарбаев о кредитной политике Нацбанка
Зачем надо было давать угробленным компаниям? - Президент.

На расширенном заседании правительства с участием главы государства речь зашла о необходимости принять меры к перекредитованным компаниям, которые не в состоянии вернуть займы, передает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнил председатель Национального банка РК Данияр Акишев, в рамках послания запущен механизм предоставления 600 млрд тенге для кредитования приоритетных секторов экономики, определены механизмы финансирования проектов, первый банк уже начал осваивать средства для кредитования.

"Однако кроме данной программы, Нацбанк предпринял ряд мер по улучшению эффективности денежно-кредитной политики. Мы считаем, что необходимо также параллельно проводить системные меры по оздоровлению реального сектора экономики. Нацбанк провел работу по очистке банковского сектора, от слабых и низкоэффективных игроков. Мы сделали это для того, чтобы финсектор превратился в полноценный инструмент финансирования реального сектора экономики. Однако без оздоровления реального сектора мы рискуем что может повториться ситуация прошлых годов", - констатировал он.
Со своей стороны президент РК указал на необходимость взвешенно подходить к выдаче кредитов.

"Если вы будете давать деньги плохим компаниям, которые перекредитованы, опять то же самое будет - уничтожены деньги и банки будут сидеть в плохом состоянии. Кто показал успешность своей работы и возврат средств - только тем", - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.
На этот счет Акишев пояснил, что как раз посмотрели, за последние 10 лет кредиты банков экономике выросли на 5,5 трлн тенге, это 70% роста.

"За это же время за счет ликвидации 7 банков и оздоровления 2 банков списано почти 5 трлн тенге. То есть заемщики все кредиты, которые мы за эти годы выдавали, не вернули. Кредиты постепенно превращались в проблемные, необслуживаемые, несмотря на попытки банков их реструктурировать", - проинформировал глава Нацбанка.
По словам главы государства, причина такого положения дел в "плохом руководстве".

"Мы сами плохо руководили. Не следили. Зачем надо было давать угробленным компаниям? Это мы - банки, и правительство, не следили за этим, давали кому попало. Кто так работает вообще в мире?" - возмутился он.
Как добавил председатель финрегулятора, большинство предприятий, которые не вернули кредиты, продолжают функционировать и сейчас, особенно это касается малого бизнеса. Многие несостоятельны, не имеют собственного капитала и продолжают требовать новых дешевых кредитов.

"Будем давать им эти кредиты или будем наводить порядок? Сколько процентов не вернули? Это должно быть уголовное дело. И возврат должен быть обеспечен всеми возможностями государства. Когда я говорил "отдельный комитет надзора", ты сказал - я сам смогу. Вот и следи теперь. Закон дали, каждый акционер идет и ворует из своего банка, а потом за ним гоняемся. А где мы были? Это плохая работа", - отметил Назарбаев.
Акишев сообщил, что Нацбанком разработан комплекс мер для решения этой проблемы.

"Что предлагается сделать. Мы предлагаем провести политику очищения реального сектора по пример финсектора, провести системную работу по выводу несостоятельных компаний с рынка, реструктурировать или банкротить. Мы предлагаем рассмотреть возможность прекращения господдержки низкоэффективным компаниям, прямое государственное финансирование должно сохраниться только за крупными инфраструктурными проектами с низкой рентабельностью или социальной направленностью. Нужно повысить эффективность процедур банкротства", - заключил он.
Оксана Скибан, Астана

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548832440
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Бакытжан Сагинтаев встретился с президентом КИМЭП Чан Йан Бэнгом
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 января 2019 года №11
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 января 2019 года №12
- Петербургский тракторный завод планирует наладить производство энергосберегающих тракторов "Кировец" в г. Костанай
- Кадровые перестановки
- Аким ВКО сделал заявление по поводу переименования Усть-Каменогорска
- На каких улицах Алматы ведется реконструкция арычных сетей
- Механизмы финансового оздоровления проблемных сельхозпредприятий обсудили в Акмолинском областном акимате
- О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  