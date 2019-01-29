 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Российских сенаторов начали арестовывать прямо в коридорах Сената. Как в славном 37-м
10:50 30.01.2019

Сенатора Арашукова арестовали в зале заседаний Совфеда, сообщил источник

Сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков был задержан в среду прямо в зале заседаний Совета Федерации, сообщил РИА Новости источник в Совфеде.
"Арашуков был арестован прямо в зале после начала заседания", - сказал собеседник агентства.
Трансляция из зала заседания для прессы была прервана за пять минут до начала заседания, передает корреспондент РИА Новости.

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Рауф Раулевич Арашуков (род. 23 июня 1986 аул Хабез Карачаево-Черкесской АО - российский предприниматель и политик, член Совета Федерации (с 2016).

сын крупного предпринимателя в газовой отрасли Рауля Туркбиевича Арашукова.
С 2002 по 2004 года работал на разных должностях в ООО "Ставропольрегионгаз", в 2004-2008 годах состоял в городской думе Ставрополя, куда был избран как самовыдвиженец. В 2007 году окончил Ставропольский государственный университет, 2 апреля 2008 года указом президента Карачаево-Черкессии Мустафы Батдыева назначен республиканским министром труда и социального развития, вследствие чего досрочно сложил депутатские полномочия. В октябре-ноябре 2008 года занимал должность помощника президента Бориса Эбзеева[1].

В 2008-2009 годах исполнял обязанности главы Хабезского муниципального района, а 1 марта 2009 года избран главой с результатом 98,50 % (баллотировался от регионального отделения партии "Единая Россия"). В октябре 2010 года при поддержке "Единой России" избран депутатом Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики четвертого созыва, но 7 апреля 2011 года сложил полномочия досрочно.

В 2010-2011 годах - первый заместитель директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" в Карачаево-Черкесии. В марте 2011 года назначен первым заместителем председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики Индриса Кябишева. Одновременно в октябре того же года возглавил Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог на территории КЧР Федерального дорожного агентства".

В 2014 году - вновь и. о. главы администрации Хабезского муниципального района. В феврале 2015 года стал главой администрации решением районного совета, сложил полномочия 4 августа 2015 года. 13 сентября 2015 года в ходе дополнительных выборов избран в районный Совет третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 6[1].

18 сентября 2016 года наделен полномочиями члена Совета Федерации - представителя исполнительного органа власти Карачаево-Черкессии. Вошел в состав Комитета Совета Федерации по экономической политике.

По данным РБК, Арашуков в 31 год стал самым молодым членом Совета Федерации.

Осенью 2017 года в прессе появились сообщения о наличии у Арашукова вида на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах, что запрещено членам верхней палаты парламента. Однако, проведенная Советом Федерации проверка эту информацию не подтвердила.

5 сентября 2018 года родственники убитых - лидера черкесского молодежного движения Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова - пикетировали здание Управления Генпрокуратуры по Северо-Кавказскому федеральному округу в Пятигорске, требуя доведения расследования до конца и наказания всех виновных. В частности, они ссылались на показания задержанных участников указанных преступлений, называвших заказчиком Рауфа Арашукова. Эти обвинения поддержал председатель Совета старейшин черкесского народа Абу Банов и делегаты состоявшегося в эти же дни в Черкесске съезда черкесского народа[4].

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548834600
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