Волна безудержной миграции топит итальянское правительство Сальвини, - Е.Пушкарева

11:04 30.01.2019

Правительство Италии накрыло волной мигрантов

Над вице-премьером Маттео Сальвини нависла угроза судебного преследования



Елена Пушкарская, "Коммерсантъ", 29 января 19



Отчаявшись разблокировать ситуацию с бросившим якорь у берегов Сицилии судном Sea Watch с мигрантами на борту, Италия направила жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом объявил вице-премьер Луиджи Ди Майо. Власти Италии утверждают, что в любом случае не намерены пускать мигрантов на свою землю. В то же время другой вице-премьер, Маттео Сальвини, рискует попасть под суд за свои действия при аналогичных обстоятельствах, когда в августе прошлого года судно Diciotti со 114 беженцами находилось в порту Катании. Господина Сальвини могут обвинить в злоупотреблении властью и незаконном удержании мигрантов.

Вот уже несколько дней первополосным событием в Италии остается ситуация с 47 мигрантами, доставленными в сицилийский порт Сиракуза судном Sea Watch. Оно принадлежит одноименной немецкой некоммерческой организации, занимающейся спасением беженцев в Средиземном море. Этих людей судно подобрало у берегов Ливии еще 19 января, после чего, вопреки предписанию итальянских властей следовать с ними в Тунис, взяло курс на Апеннинский полуостров.

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини не впервые пытается запретить вход в итальянские порты кораблей иностранных НКО с мигрантами. В этот раз он также заявил, что не разрешит Sea Watch пришвартоваться в Италии. Однако, поскольку погода ухудшилась, пять дней назад судну было позволено встать на рейд вблизи Сицилийского порта Сиракуза. Во вторник утром оно там и оставалось, ведь, помимо Италии, отказавшейся пустить мигрантов на свою землю, от них отказались и Нидерланды, к которым Маттео Сальвини обратился с соответствующим предложением (судно Sea Watch ходит под голландским флагом).

Во вторник стало известно, что НКО Sea Watch обратилось в Европейский суд по правам человека с просьбой решить спор вокруг ее судна. Sea Watch считает пассажиров корабля "политическими заложниками". Практически одновременно с этим в ЕСПЧ обратилось правительство Италии.

В специальной ноте совет министров страны обвинил НКО в "создании международного прецедента с привлечением внимания СМИ" вместо спасения человеческих жизней и заверил, что предоставил находящимся на борту мигрантам и экипажу все необходимое.

Кроме того, власти Италии пообещали открыть гуманитарный коридор для пассажиров Sea Watch, в случае если Нидерланды или Германия (где зарегистрирована НКО) согласятся их принять.

Между тем ни Нидерланды с Германией, ни другие европейские страны, договорившиеся в ходе июньского саммита Евросоюза делить между собой прибывающих на северный берег Средиземноморья мигрантов "по добровольному желанию", такового не изъявили.

Представители официальных структур ЕС ситуацию не комментируют. Зато свое возмущение "антигуманными методами" правительства выразили его противники. В воскресенье на борт Sea Watch поднимались парламентарии левых партий и партии "Вперед, Италия", возглавляемой экс-премьером Сильвио Берлускони. В понедельник за ними последовали представители Демократической партии Италии. И те, и другие потребовали немедленно разрешить пассажирам судна сойти на берег и обвинили правительство в "отсутствии сочувствия к и так уже настрадавшимся людям". Эта же риторика звучала на продолжавшемся до поздней ночи в понедельник митинге перед парламентским дворцом Монтечиторио в Риме, который проводили представители гражданского общества. 50 неправительственных организаций направили премьер-министру Джузеппе Конте петицию с требованием принять мигрантов. И даже Сильвио Берлускони заявил, что "лично он их бы принял".

При этом правительство продолжает стоять на своем. Маттео Сальвини не сделал исключения даже для 14 не сопровождаемых взрослыми несовершеннолетних, которые, как заявил политик, по его сведениям, таковыми не являются. Позицию лидера "Лиги" разделил другой вице-премьер, лидер движения "Пять звезд" Луиджи ди Майо.

Выступая перед журналистами, господин ди Майо заявил, что правительство готовит документы для конфискации судна, а его капитан может предстать перед судом по обвинению в содействии нелегальной иммиграции.

Административное расследование за нарушение запрета МВД приближаться к кораблю с иммигрантами грозит и поднявшимся на его борт представителям Демпартии.

Однако главным обвиняемым в эти дни может оказаться сам Маттео Сальвини. Еще в августе 2018 года, после того глава МВД пытался разрешить аналогичный кризис (тогда итальянский корабль Diciotti с 114 беженцами на борту простоял в порту Катании десять дней), в отношении него было начато расследование. На днях оно было передано в комиссию Сената по иммунитету, члены которого уполномочены решить, давать ли этому делу ход. Господина Сальвини могут обвинить в злоупотреблении властью и незаконном удержании мигрантов.

Согласно итальянскому законодательству, абсолютный судебный иммунитет имеют только президент, премьер и спикеры обеих палат парламента. Голосование в парламентской комиссии должно состояться в среду, и эксперты допускают, что оно будет не в пользу Маттео Сальвини. Во всяком случае, Луиджи Ди Майо официально заявил, что движение "Пять звезд", без которого у лидера "Лиги" нет поддержки большинства, проголосует за передачу дела в суд. Нынешняя принципиальность "пятизвездочников" частично объясняется множеством уступок, которые движение вынуждено делать, чтобы сохранить правительственную коалицию. При этом в традициях "пятизвездочников" гораздо более мягкое отношение к мигрантам, нежели они вынуждены проявлять в содружестве с "Лигой". Как пишет газета La Repubblica, спикер Палаты депутатов Роберто Фико, стоящий на левом фланге движения, предпринимает шаги для того, чтобы иммигранты все-таки были высажены на землю, и оказывает соответствующее давление на своих товарищей по движению.

В этой обстановке "Лига" предупредила своих союзников по коалиции, что в случае начала процесса над главой МВД это будет процесс над всем правительством.

Сам господин Сальвини, еще несколько дней назад заявлявший, что не боится процесса, во вторник опубликовал в газете Corriere della sera открытое письмо, в котором объясняет, почему его дело не должно быть направлено в суд. По мнению главного редактора Il Giornale Алессандро Саллюсти, припомнившего в этой связи судебные процессы Сильвио Берлускони, которые сначала приносили ему новые голоса, но в конце концов закрыли для него двери в политику, с итальянским судом "лучше не шутить". Обвинительный приговор Маттео Сальвини, уточнил господин Саллюсти, может стать концом и его карьеры.