В юго-казахстанском Таразе руководство колонии особого режима брало взятки подносами для бесбармака

11:12 30.01.2019

В Таразе руководство колонии особого режима брало взятки подносами для бесбармака



В Таразе руководство колонии особого режима УЖД 158/7 брало взятки деньгами и подносами для бесбармака, сделанными руками заключенных. Замначальника исправительного учреждения арестован, начальник – исчез…



Операцию по разоблачению руководства колонии сотрудники антикоррупционной службы по Жамбылской области провели 25 января, но известно о ней стало только сейчас. Досудебное расследование началось еще раньше – 14 января. Негласные следственные действия проводили борцы с коррупцией и УСБ ДП Жамбылской области. По их данным, начальник УЖД 158/7 подполковник юстиции Ержан Молдабеков и его заместитель капитан юстиции Умбет Темирлан получили взятку в размере 210 тысяч тенге. Из них 150 тысяч были взяты денежными купюрами, а еще 60 тысяч – шестью красивыми деревянными подносами, мастерски изготовленными умельцами из числа осужденных. Такое подношение было сделано руководителем ИП Шамшадинов за покровительство и беспрепятственное передвижение осужденных к рабочим местам, расположенным на территории колонии.



Примечательно, что официально был задержан только Умбет Темирлан – он уже арестован по решению суда. Тогда как процессуальное задержание Молдабекова в порядке статьи 128 УПК РК не производилось. Видимо, не хватило доказательств или по какой-то иной причине. Фигурант исчез. Говорят, такое возможно только в Таразе…



29 Января 2019 Автор: Галина ВЫБОРНОВА | Тараз