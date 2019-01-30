"Русские? Валите все в свою Россию!" Москва молчит: В Казахстане за русский язык уже начали штрафовать, - "СП"

13:55 30.01.2019

Москва молчит: В Казахстане за русский язык уже начали штрафовать, а врачи отказываются лечить



В понедельник в Москве состоялась встреча прибывшего с официальным визитом Бейбута Атамкулова, назначенного в конце прошлого года руководителем внешнеполитического ведомства Республики Казахстан, - с главой МИДа России Сергеем Лавровым. Бейбут Бакирович заверил своего коллегу в том, что "российский вектор внешней политики Казахстана остается важнейшим приоритетом" для Астаны. И сегодняшние "отношения Казахстана и России являются эталоном межгосударственных связей" для обоих государств. "Мы готовы продолжать курс на укрепление и расширение добрососедских и доверительных отношений между нашими странами", - подчеркнул казахский политик.



Но, как показали переговоры, приоритеты, о которых говорил Атамкулов, все же несколько расходятся. Для Кремля Астана ближе как надежный геополитический союзник в регионе. Казахстан же, в свою очередь, рассматривая планы тесного сотрудничества двух государств, делает акцент, прежде всего, на более активное внешнеэкономическое сотрудничество.



Кстати, в конце прошлого года консалтинговая компания The Boston Consulting Group подвела итоги своего ежегодного исследования за 2018 год, опубликовав рейтинг 152 стран на предмет их благополучия и устойчивого экономического развития. Согласно этому индексу, Казахстан в 2018 году расположился в этом рейтинге на две ступени выше России, заняв 57 место. Из этого трудно делать какие-либо конкретные выводы. Однако, косвенно благосостоянию Казахстана в немало степени способствуют усилия квалифицированных кадров русской части населения. А они (по их же собственным ощущениям) в последнее время потихоньку и ненавязчиво вытесняются из республики казахскими националистами. Да что там говорить: многие прямо заявляют - русских просто откровенно выдавливают или, по крайней мере, вынуждают уезжать к себе на историческую родину.



Осенью прошлого года, например, пользователей потряс выложенный в сети видеоролик, в котором детский (!) отоларинголог (ЛОР-врач) Мольдыр Утебаева из казахского города Аркалык Костонайской области в грубой форме отказала в приеме маме четырехлетнего ребенка с острым отитом, которого та привела на прием в поликлинику. Отказала только из-за того, что обратившиеся говорили на русском языке. Услышав русскую речь, медик отрезала с раздражением, что не обязана разговаривать на русском языке.



- А на каком вы обязаны со мной разговаривать? - спокойно интересуется женщина.



- Я казашка и говорю только на казахском! - с вызовом бросает медичка на своем родном языке.



- То есть мы, русские, должны в Россию уехать, да? - спрашивает мама ребенка.



- Да, уезжайте! - отвечает врач и тут же начинает грубо "тыкать", переходя уже на русский язык: - Убери камеру!



- А чего вы мне тыкаете? - удивляется женщина.



- А кто ты такая, чтобы на "вы" обращаться? - отрезает медичка.



- Я к вам зашла культурно… - начинает было посетительница, но в этот момент отоларинголог уже направляется к двери на выход из кабинета. - Вот так наши врачи детей принимают, - только и остается разочарованно произнести маме ребенка.



На видео бросается в глаза, с одной стороны, перекошенное от немотивированной агрессии лицо и грубая речь медика. А с другой - совершенно спокойное обращение пациентки к врачу. Однако, комментируя этот инцидент, главный врач Аркалыкской региональной поликлиники Ирина Туранина (которая не присутствовала при разговоре) уверенно заявила: "Пациентка нагрубила, а врач сорвалась. Был конец рабочего дня. Нервы немножко сдали".



Вот и получается, что приходится говорить уже о двойных стандартах наших "братьев-казахов" по отношению к русскому населению. То есть об откровенной лжи должностного лица, между прочим - государственного служащего. А ведь камера беспристрастно зафиксировала все вопросы и ответы: кто обращается к собеседнику на "вы", а кто грубит и тыкает. Правда, позже в интервью Nur. kz главврач была уже не так категорична: "Пока трудно сказать, кто спровоцировал конфликт: врач Утебаева говорит одно, пациентка - другое. Сможем предоставить информацию после окончания расследования, когда будут сделаны окончательные выводы".



Кстати, около 85% населения Казахстана разговаривают по-русски, а Конституция этой Республики признает право граждан обращаться в госучреждения на русском языке. До чего же мы докатились! А докатились до того, что за русскую речь на просторах соседнего государства уже призывают штрафовать! Именно с таким предложением выступил месяц назад глава администрации Щербактинского района Павлодарской области Азилхан Абеуов. Чиновник считает, что необходимо штрафовать детей, отдыхающих в оздоровительном лагере, если они будут говорить на русском языке. А тех, кто откажется от русской речи, нужно награждать значком "Знаток казахского языка".



"Русский язык является не только государственным языком России, но и языком межнационального общения, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, - прокомментировал это предложение директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. - И, конечно же, подобного рода отношение к русскому языку непозволительно".



Наверное, все это не очень нравится нашим соотечественникам, если они бегут из Казахстана в Россию - уезжают вот уже на протяжении более 27 лет. И будут бежать от такого отношения к ним и дальше. Причем возвращаются на историческую родину даже те, кто любил казахов и создавал с ними семьи. Вот, например, что пишет в сети женщина, долго жившая в интернациональной семье с мужем-казахом: "Квалифицированные работники уезжают. Сама лично знаю женщину врача. Она в Подмосковье приехала с семьей. Говорит - совсем притесняют и гнобят казахи - пришлось уехать. Обида у казахов на советскую власть за то, что язык им учить свой не давали в полной мере советские уставы. А культуре хоть немного научили русские, от дикости и кочевничества хоть немного освободили. А русских многие не любят. Мы просто легкие и свободные. Добрее и великодушнее во всем. Вот многих это и бесит, казахов в том числе… Я русская была одна в их семье. Замуж вышла за казаха. Он меня в дом возил, где все родственники жили вместе. Кошмар, как в общаге. Я им готовила, убирала, носила-подносила. А они заглядывали на кухню и поучали или упрекали. Задавали тупейшие вопросы. Нет, не смогла я привыкнуть к этому. Нет уж, спасибо, больше не хочу…".



Виталий Карюков

30.01.19