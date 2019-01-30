 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 30.01.2019
13:55  "Русские? Валите все в свою Россию!" Москва молчит: В Казахстане за русский язык уже начали штрафовать, - "СП"
12:37  А были ли казахи мясоедами? - Назира Нуртазина
12:35  Дорога к сердцу Асада для Анкары проходит через Москву? - С.Тарасов
11:12  В юго-казахстанском Таразе руководство колонии особого режима брало взятки подносами для бесбармака
11:04  Волна безудержной миграции топит итальянское правительство Сальвини, - Е.Пушкарева
10:50  Российских сенаторов начали арестовывать прямо в коридорах Сената. Как в славном 37-м
10:14  "Мы сами плохо руководили", - Елбасы догадался почему сдохло казахстанское банковское чудо
10:13  Пекин и Вашингтон попробуют остановить торговую войну. В США прибыла делегация китайских переговорщиков
09:58  Тихие омуты... "Россотрудничеству" подбирают нового руководителя
09:51  Трамп ставит Китай на колени. Первое сражение за глобальное лидерство выигрывают США, - М.Сергеев
09:50  Таджикистан вынужден расплачиваться с Китаем золотом, - В.Панфилова
09:08  Олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев возглавил Комитет по спорту правительства Казахстана
08:22  Педераст с сертификатом. Япония официально признала гей-браки
08:08  Как перевоспитывают плохих Елбасов. США отобрали у Мадуро нефть и вклады, - "Къ"
07:15  Мадуро пообещал выплатить долги перед Россией и Китаем
01:11  Мифология трансафганских проектов, - Александр Князев
01:00  С ног на голову: зачем США насильно насаждают демократию по всему миру, - К.Сенин
00:50  В Алматы создается музей прессы Казахстана
00:19  5000 американцев Болтона не убедят Мадуро сдаться
00:18  Чубайс и крысы. Отчего затрепыхалась 5 колонна? - М.Хазин
Вторник, 29.01.2019
23:50  Узбекистан и Кыргызстан планируютвозродить машинно-тракторные станции, - К.Рашидов
21:21  Гаденыши из UFC оштрафовали на $0,5 млн и дисквалифицировали на 9 месяцев Хабиба Нурмагомедова
19:55  Таджикистан: национальная авиакомпания стала игрушкой в руках президентской семьи
19:52  "Вырвавшись из заключения в частной российской тюрьме"... - внук Елбасы Айсултан окончательно сбрендил
19:27  Переименование Усть-Каменогорска в Кабанбай-батыра отложено, - аким Ахметов
19:16  21-й век в Павлодарщине. Барымтачей (скотокрадов) обещают линчевать... если поймают
18:50  "Безопасный город" в Бишкеке никак не запускается, - 24.kg
18:40  Мир после США. Трамп намерен осуществить то, о чем тщетно мечтал Сталин, - Le Monde
18:19  КазМутко. Генсеком КазНацОлимпийского комитета стал горняк Мусайбеков
18:09  Кто у кого больше ворует скот? Ситуацией на казахо-кыргызской границе заинтересовалась старшая Елбасинда
16:01  Что делать Путину с беспрецедентно отстойным правительством Медведева? - Politico
15:51  В Бишкеке задержали митинговую патриотку, призывавшую убивать китайцев
15:28  В результате беспорядков во Франции погибло уже 11 человек. Пора назначать альтернативного Макрону президента?
14:40  В Душанбе будет построен 22-этажный Международный выставочный центр - РахмонБурдж?
14:37  Схватка за Венесуэлу глобальна…, - С.Шакарянц
14:25  "Камчой ее, камчой!" Защемленное достоинство. Пропаганда порнографии, голый министр и всемирный заговор, - Н.Абжекенова
12:10  Майданная интеллигенция и деградация. На чем завершается Родина, - К.Кеворкян
11:38  Кто кого бросил? "Мисс Москва" Ксюша 1-я разводится с экс-малайским султаном Мухаммедом 5-м
11:34  Президент Гани вспомнил смерть Наджибуллы. США и талибы ведут переговоры о будущем страны без участия Кабула, - "Къ"
11:33  "Красные шарфы" против "желтых жилетов". Макрон формирует отряды продажных "титушек" в свою поддержку
10:56  Франция: "цветная революция" для "золотого миллиарда", - Н.Нарочницкая
10:27  Гендиректор московского технопарка "Рикор" Абдуллаев назначен главой УзбСЭЗ "Навои"
10:18  Новый бизнес в Таджикистане: $5 тысяч за гнездо летучих мышей
09:45  Project Syndicate: Китаю пора отказаться от своей экономической модели
09:30  США расширили обвинения против руководства китайской Huawei
08:57  Гоблины у власти. Рос"правительство" Медведева и его горринги
08:22  Филадельфийский союз Михаила Саакашвили. Экс-президент формирует "армию" для возвращения в Грузию, - Ю.Рокс
01:17  "То, что Таджикистан не сможет сдержать ни ИГИЛ, ни Талибан – факт", - С.Гончаров
00:49  Дедолларизация – реальность или иллюзия? - В.Катасонов
00:47  Йети глаза напротив. В Казахстане есть люди, которые подкармливают снежного человека, - "Э-К"
00:26  Нюрнберг для Цукерберга, - Руслан Устраханов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
"Русские? Валите все в свою Россию!" Москва молчит: В Казахстане за русский язык уже начали штрафовать, - "СП"
13:55 30.01.2019

Москва молчит: В Казахстане за русский язык уже начали штрафовать, а врачи отказываются лечить

В понедельник в Москве состоялась встреча прибывшего с официальным визитом Бейбута Атамкулова, назначенного в конце прошлого года руководителем внешнеполитического ведомства Республики Казахстан, - с главой МИДа России Сергеем Лавровым. Бейбут Бакирович заверил своего коллегу в том, что "российский вектор внешней политики Казахстана остается важнейшим приоритетом" для Астаны. И сегодняшние "отношения Казахстана и России являются эталоном межгосударственных связей" для обоих государств. "Мы готовы продолжать курс на укрепление и расширение добрососедских и доверительных отношений между нашими странами", - подчеркнул казахский политик.

Но, как показали переговоры, приоритеты, о которых говорил Атамкулов, все же несколько расходятся. Для Кремля Астана ближе как надежный геополитический союзник в регионе. Казахстан же, в свою очередь, рассматривая планы тесного сотрудничества двух государств, делает акцент, прежде всего, на более активное внешнеэкономическое сотрудничество.

Кстати, в конце прошлого года консалтинговая компания The Boston Consulting Group подвела итоги своего ежегодного исследования за 2018 год, опубликовав рейтинг 152 стран на предмет их благополучия и устойчивого экономического развития. Согласно этому индексу, Казахстан в 2018 году расположился в этом рейтинге на две ступени выше России, заняв 57 место. Из этого трудно делать какие-либо конкретные выводы. Однако, косвенно благосостоянию Казахстана в немало степени способствуют усилия квалифицированных кадров русской части населения. А они (по их же собственным ощущениям) в последнее время потихоньку и ненавязчиво вытесняются из республики казахскими националистами. Да что там говорить: многие прямо заявляют - русских просто откровенно выдавливают или, по крайней мере, вынуждают уезжать к себе на историческую родину.

Осенью прошлого года, например, пользователей потряс выложенный в сети видеоролик, в котором детский (!) отоларинголог (ЛОР-врач) Мольдыр Утебаева из казахского города Аркалык Костонайской области в грубой форме отказала в приеме маме четырехлетнего ребенка с острым отитом, которого та привела на прием в поликлинику. Отказала только из-за того, что обратившиеся говорили на русском языке. Услышав русскую речь, медик отрезала с раздражением, что не обязана разговаривать на русском языке.

- А на каком вы обязаны со мной разговаривать? - спокойно интересуется женщина.

- Я казашка и говорю только на казахском! - с вызовом бросает медичка на своем родном языке.

- То есть мы, русские, должны в Россию уехать, да? - спрашивает мама ребенка.

- Да, уезжайте! - отвечает врач и тут же начинает грубо "тыкать", переходя уже на русский язык: - Убери камеру!

- А чего вы мне тыкаете? - удивляется женщина.

- А кто ты такая, чтобы на "вы" обращаться? - отрезает медичка.

- Я к вам зашла культурно… - начинает было посетительница, но в этот момент отоларинголог уже направляется к двери на выход из кабинета. - Вот так наши врачи детей принимают, - только и остается разочарованно произнести маме ребенка.

На видео бросается в глаза, с одной стороны, перекошенное от немотивированной агрессии лицо и грубая речь медика. А с другой - совершенно спокойное обращение пациентки к врачу. Однако, комментируя этот инцидент, главный врач Аркалыкской региональной поликлиники Ирина Туранина (которая не присутствовала при разговоре) уверенно заявила: "Пациентка нагрубила, а врач сорвалась. Был конец рабочего дня. Нервы немножко сдали".

Вот и получается, что приходится говорить уже о двойных стандартах наших "братьев-казахов" по отношению к русскому населению. То есть об откровенной лжи должностного лица, между прочим - государственного служащего. А ведь камера беспристрастно зафиксировала все вопросы и ответы: кто обращается к собеседнику на "вы", а кто грубит и тыкает. Правда, позже в интервью Nur. kz главврач была уже не так категорична: "Пока трудно сказать, кто спровоцировал конфликт: врач Утебаева говорит одно, пациентка - другое. Сможем предоставить информацию после окончания расследования, когда будут сделаны окончательные выводы".

Кстати, около 85% населения Казахстана разговаривают по-русски, а Конституция этой Республики признает право граждан обращаться в госучреждения на русском языке. До чего же мы докатились! А докатились до того, что за русскую речь на просторах соседнего государства уже призывают штрафовать! Именно с таким предложением выступил месяц назад глава администрации Щербактинского района Павлодарской области Азилхан Абеуов. Чиновник считает, что необходимо штрафовать детей, отдыхающих в оздоровительном лагере, если они будут говорить на русском языке. А тех, кто откажется от русской речи, нужно награждать значком "Знаток казахского языка".

"Русский язык является не только государственным языком России, но и языком межнационального общения, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, - прокомментировал это предложение директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. - И, конечно же, подобного рода отношение к русскому языку непозволительно".

Наверное, все это не очень нравится нашим соотечественникам, если они бегут из Казахстана в Россию - уезжают вот уже на протяжении более 27 лет. И будут бежать от такого отношения к ним и дальше. Причем возвращаются на историческую родину даже те, кто любил казахов и создавал с ними семьи. Вот, например, что пишет в сети женщина, долго жившая в интернациональной семье с мужем-казахом: "Квалифицированные работники уезжают. Сама лично знаю женщину врача. Она в Подмосковье приехала с семьей. Говорит - совсем притесняют и гнобят казахи - пришлось уехать. Обида у казахов на советскую власть за то, что язык им учить свой не давали в полной мере советские уставы. А культуре хоть немного научили русские, от дикости и кочевничества хоть немного освободили. А русских многие не любят. Мы просто легкие и свободные. Добрее и великодушнее во всем. Вот многих это и бесит, казахов в том числе… Я русская была одна в их семье. Замуж вышла за казаха. Он меня в дом возил, где все родственники жили вместе. Кошмар, как в общаге. Я им готовила, убирала, носила-подносила. А они заглядывали на кухню и поучали или упрекали. Задавали тупейшие вопросы. Нет, не смогла я привыкнуть к этому. Нет уж, спасибо, больше не хочу…".

Виталий Карюков
30.01.19

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548845700
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Бакытжан Сагинтаев встретился с президентом КИМЭП Чан Йан Бэнгом
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 января 2019 года №11
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 января 2019 года №12
- Петербургский тракторный завод планирует наладить производство энергосберегающих тракторов "Кировец" в г. Костанай
- Кадровые перестановки
- Аким ВКО сделал заявление по поводу переименования Усть-Каменогорска
- На каких улицах Алматы ведется реконструкция арычных сетей
- Механизмы финансового оздоровления проблемных сельхозпредприятий обсудили в Акмолинском областном акимате
- О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  