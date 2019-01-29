Когда прекратится капитулянтский курс Кремля? - Ю.Болдырев

15:05 30.01.2019 Захват Белоруссии и сдача Курил - путь на Запад? Или под диктовку Запада?



Юрий Болдырев о последовательной политике капитуляции России



Юрий Болдырев



Сразу расшифрую заголовок. Печально это, но уже возникла такая грустная шутка: сдав Курилы и захватив Белоруссию - приблизимся к Западу? Чисто географически - получается так.



Но верный ответ на риторический вопрос в этой шутке таков: подлинное приближение к Западу (то есть, читай, к его уровню и политического, и социального, и экономического развития), это, как известно, ни в коем случае не делать так, как принуждает (советует, велит) Запад, но, скорее, так, как сам Запад поступил бы на нашем месте.



Когда США заморозят все счета России?



Две свежие новости на тему "дружбы" с Западом, как минимум, минимального доверия ему.



Первая новость: Банк Англии отказался вернуть Венесуэле (правительству Мадуро) золото в слитках стоимостью порядка миллиарда долларов.



Вторая новость: США заявили о закрытии доступа к счетам в американских банках действующего правительства Венесуэлы и затем о предоставлении доступа к этим счетам самозванного (и уже спешно признанного США и их союзниками) альтернативного президента Венесуэлы.



Так-так. Что называется: "Храните деньги в сберегательной кассе". Разумеется, если хотя бы минимально доверяете ей.



Специально подчеркиваю: ничего не говорю о том, хорошее ли и успешное ли нынешнее правительство Мадуро. Сейчас важнее в очередной раз оценить и осознать степень надежности "сберегательной кассы".



Если не ошибаюсь, никакого решения Совета Безопасности ООН о том, что Венесуэлу теперь в мировом сообществе представляет не правительство Мадуро, а самозванное, ему альтернативное, вроде, не было?



США действуют в одностороннем порядке, скажете, потому, что президент Мадуро незаконный - выборы у них прошли неправильно? Но встречный вопрос: а у нас, в России - президент законный? У нас выборы президента были настоящие, строго по Конституции и закону? Обращаю внимание (специально для того, чтобы не подставлять издание): ничего не утверждаю, а лишь настойчиво спрашиваю.



А не напомните ли, сколько средств наших резервов и иных госресурсов хранится в американских казначейских обязательствах и американской валюте? А равно в валюте европейской. А равно и в иных инструментах, но в офшорах, контролируемых США и Западом?



Но почему же, спросите, наши власти всерьез не опасаются развития подобного венесуэльскому сценария и применительно к нам?



А вот, почему. Если кто-то наивно думает, что возможен вариант, когда, допустим, КПРФ и П.Н.Грудинин (вслед за ПДС НПСР) не признали бы итоги выборов 2018 года, и, допустим, даже не провозгласили бы альтернативного кандидата победителем, но, как минимум, потребовали бы в двухмесячный срок проведения подлинно свободных выборов, и после этого США и их союзники заблокировали бы счета России (администрации Путина) и российских корпораций, допустили бы Грудинина (по аналогии с нынешней ситуацией в Венесуэле) до временного распоряжения этими счетами и т. п., глубоко ошибаетесь. Подобное - не в интересах США и американских корпораций.



А вот противоположное - в случае победы Грудинина (и стоявшего за ним блока левых и национально-патриотических сил), ее непризнание США и союзниками, блокирование счетов и временное распоряжение ими какого-нибудь Кудрина-Чубайса-Касьянова-Ходорковского - легко.



Исключительно поэтому - мое оценочное суждение - наши власти и не опасаются доверять наши деньги тем, кому, казалось бы, по совокупности уже целого ряда прецедентов (с Ираном, Ливией, теперь Венесуэлой) доверять нельзя ни копейки.



Не опасаются, а зря. Ведь был же прецедент с Саддамом Хусейном. Его тоже использовали - в войне с Ираном. Ему тоже, до поры до времени, подавали сигналы, что можно изображать сильного и самостоятельного - заманили в Кувейт (не по аналогии ли развивают ситуацию с Украиной?), но затем обрушили против него всю силу и мощь "мирового сообщества". Таким образом, если хозяева "сберкассы" все же придут к выводу, что здесь пора "замутить", как минимум, этакая "переуступка прав" распоряжения нашими ресурсами какому-нибудь еще более безропотно проамериканскому самозванцу более чем возможна. Препятствий - никаких.



А он, мятежный, ищет … дружбы



Но если самоотверженно ищешь дружбы - что может этому помешать?



Вот наш президент по какой-то необъяснимой (с позиций стратегических национальных интересов) причине совершенно самоотверженно ищет дружбы с Японией. И ничего, что друзей Япония себе выбирает не сама - у нее на эту тему есть наставник, да еще и имеющий право размещать свои военные базы на всей территории страны совершенно самостоятельно. И ничего, что этот наставник, США, прямо провозгласил нас, Россию, своим противником. А мы все равно, с упорством, достойным лучшего применения, ищем дружбы…



С кем еще, если не с другом (хотя бы потенциальным, вожделенным), президент страны во время официальных переговоров может на целый час уединиться?



Для меня это, конечно, вообще дикость: как может не собственник страны, не монарх, а как будто выборный президент вести с каким-либо представителем, да еще и недружественной державы (напомню, вслед за США объявившей нам санкции) переговоры… конфиденциально, один на один? От кого тайны? От японского парламента? Не верю. Значит - только от нас с вами. Одного этого в демократическом государстве было бы достаточно для расследования, с возможной постановкой вопроса об отстранении от власти такого любителя поговорить наедине с противником - об импичменте.



Да, полноценное расследование, с прямым доступом ко всем необходимым документам, пока невозможно. Но необходим и возможен, как минимум, депутатский запрос:



- во-первых, по чьей инициативе были переговоры без свидетелей;



- во-вторых, если инициатива российской стороны, то какие тому основания, если же инициатива стороны японской, то, опять же, какие были основания для согласия;



- в-третьих, велась ли, тем не менее, полная видео- и звукозапись переговоров и могут ли представители оппозиции в парламенте (члены комитетов по международным делам, обороне и безопасности, имеющие все необходимые допуски секретности) ознакомиться с записью?



Прошу считать выделенный фрагмент статьи моим, как гражданина России, официальным обращением ко всем оппозиционным фракциям в Государственной Думе с просьбой сделать соответствующий запрос.



Скажете, ответа все равно не будет?



Но в таких делах важен любой ответ, любая реакция, включая даже и отсутствие ответа. Ведь, как известно, скажи мне, что ты хочешь от меня скрыть, и я уверенно скажу, что ты делаешь.



Внешний заказчик "дружбы" известный "миротворец"



При этом формально наша власть ищет с Японией, как будто, даже не дружбы, а всего лишь мира. Но вдумайтесь: какой вообще смысл в том, чтобы искать "мира" там, где никакой войны и так нет?



Что может в условиях вожделенного нашим президентом "мира" восточный "друг" дать нам? Ответ: ничего. То есть, категорически: ничего такого, что не будет санкционировано США. Внимание: что бы ни обещал, на деле - ничего.



А что мы можем дать восточному "другу"?



Как известно, тоже ничего. Ничего, кроме того, что он имеет от нас и … без этой самой "дружбы" и даже без формально искомого "мира". Сахалинский газ - пожалуйста, безо всякого даже и намека на необходимость для этого "мирного договора". И рыба с ценнейшими морепродуктами из нашей исключительной экономической зоны - прямым потоком с наших рыболовецких судов, без каких-либо квот и таможенных пошлин. Что же еще?



Как известно, Япония требует острова. Как минимум, четыре. Но задумаемся: несмотря на всю регулярно раздуваемую истерику на тему "северных территорий", на самом деле, так ли уж Японии нужны эти острова? Объективно: совершенно ничего Японии они всерьез не добавят.



А вот кому они нужны точно - хорошо известно.



Из четырех островов, требуемых Японией, два открывают ей и, что еще важнее, ее союзникам прямой доступ в Охотское море.



Таким образом, давайте без иллюзий. Острова нужны не Японии, а, прежде всего, США - для полного контроля за нашим подводным флотом в Охотском море и блокирования выхода наших подводных крейсеров в океан.



А как же все новые заявления премьера Японии, что, мол, без согласия японского правительства американцы свои военные базы на Курилах не разместят, а японская сторона на это согласия не даст?



Но, во-первых, а если, все же, согласие затем дадут и базы разместят - будем, как с расширением НАТО на Восток, "после драки кулаками махать"?



И, во-вторых, даже если постоянные базы и не разместят, то не пускать американские военные корабли, в том числе, противолодочные, в Охотское море - о подобном обязательстве японской стороны даже и речи нет.



Не говоря уже о том, повторю, чего стоят все эти обязательства после того, как дело сделано…



Белоруссия: вместе с Россией, но не с ее олигархами



Действительно выдающаяся победа наших властей и их пропаганды - радикальное снижение авторитета в российском обществе президента Белоруссии Лукашенко. Жаль. Но "зомбоящик" неумолим: мол, предатель - не поддержал нас с Крымом, да еще и поставляет что-то Украине. Мол, не хочет прислушиваться к пожеланиям российских властей, понять и поддержать нас в трудную минуту.



Невольно вспоминается эпизод из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". А именно фраза царя в адрес этакого "героя-любовника", от страха что-то невнятно бормочущего: "Да как же тебя понять, если ты ничего не говоришь?"



Действительно, как же нас понять, если с Крымом - в одну сторону, а затем с Донбассом (после визита "швейцарского бухгалтера"), несмотря на вполне единодушный референдум - тут же в другую? Если украинские власти называются не иначе, как "нацистский режим", пришедший к власти в результате переворота, но результаты президентских выборов были зачем-то официально нашими властями признаны? Наконец, если Россия сама не отзывает своих послов с Украины и лишь наращивает с ней товарооборот, но почему-то от Белоруссии требует противоположного?



Стоит ли напоминать, сколько раз до того, когда с Украиной все еще было сравнительно спокойно и бесконфликтно, наши власти неспровоцированно предавали Белоруссию - союзника по Союзному государству и Таможенному союзу? Достаточно одного примера: обещали публично (как раз устами Путина), что в ВТО будем входить всем единым Таможенным союзом. Но последовал окрик с Запада, что никаких "таможенных союзов" не принимаем, читай - поднимать руки вверх и сдаваться по одному. И наши власти, как миленькие…



Да и все фильмы про "крестного батьку" (который, напомню, к тому времени уже не один год не сгибался под санкциями Запада) прошли по подконтрольным нашей власти телеканалам задолго до украинских событий…



Понятно: надо было дожимать "батьку" по вопросу о передаче белорусских стратегических предприятий под контроль российских олигархов. Но он все "ерепенится". Может быть, вздорный - счастья для белорусского народа не видит, не понимает? Или просто жадный?



Но может ли руководство Белоруссии, даже, допустим, если бы и легкомысленно верило российским руководителям и хотело бы передать контроль за своими стратегическими предприятиями России, не видеть, чем ей это грозит в дальнейшем? Пример с "Русским алюминием" - что американцы надавят, и российские власти даже самое стратегическое сдадут без боя - ничему не учит? Уж, наверное, если бы белорусы хотели отдать контроль, например, за БелАЗом американцам, так способны были бы сделать это сами, а не через российского посредника…



Чья политика эффективнее?



В последнее же время российские политологи уже без стеснения разъясняют намерения российских властей: экономически дожать Белоруссию так, чтобы она оказалась вынуждена покориться и просто войти в состав России. То есть, читай, сдать все свои экономические и социальные достижения и пойти в рабство к российским олигархам. Но соответствует ли это изначальным идеям Союзного государства? И главное: соответствует ли это интересам не только белорусов, но и граждан самой России? Судите сами.



Ведь не российские, а белорусские продукты питания стали у нас синонимом натуральности и высокого качества. Или для нас - приученных к пальмовому маслу - это уже не аргумент? Или же у разницы в качестве продуктов (а также в отношении к здравоохранению и т. п.) могут быть и фактически уже есть важные следствия?



Несмотря на то, что по интегральному "индексу человеческого развития" Белоруссия несколько отстает от России (несущественно: показатели, соответственно, 0,816 и 0,808), тем не менее, по такому важному показателю, как ожидаемая средняя продолжительность жизни Россия отстает от Белоруссии весьма значительно (на 2,3 года): 71,9 и 74,2 лет, соответственно.



Помните, у "Квин" есть песня "Кто хочет жить вечно"? Оставим вопрос о вечности, просто дополнительно 2,3 года - добровольно откажетесь?



Кстати, просто не могу не упомянуть, не напомнить о масштабе цинизма наших нынешних властей: средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин у нас - 66,4 года. То есть, пенсию наш мужчина по планам нынешней власти должен получать в среднем лишь 1,4 года.



У белорусов - почти в три раза дольше (в 2,7 раза): 3,8 года.



Скажете - это они создали такие условия своим гражданам за счет наших нефти и газа? А что же России - со своими нефтью и газом - мешает не отставать? Исключительно разница в приоритетах экономической и социальной политики. Тут уж что-то одно: либо все в развитие, в том числе, в продолжительность жизни людей, либо в сверхприбыли олигархата.



Белоруссия же - об этом с возмущением говорил на своих пресс-конференциях Лукашенко - неоднократно просила предоставить ей доступ к разработке наших месторождений, внимание, не льготный, а полностью аналогичный тому, что Россия предоставляет другим государствам - не членам Союзного государства. Но каждый раз получала отказ. И понятно: и так Белоруссия для нашей власти - бельмо в глазу, а тут ее конкурентное преимущество и, соответственно, пагубность курса наших властей, стали бы еще очевиднее…



Убийственный для Белоруссии самоубийственный "маневр" России



Наконец, последний камень преткновения в отношениях между Россией и Белоруссией (чем, собственно, Белоруссию теперь и дожимают) - потери Белоруссии от "налогового маневра" в России. Ну что, порадуемся, что "наши" этим "коварным" белорусам врезали? А осмыслить, что таким "маневром" наши власти уничтожают равно: и Белоруссию, и остатки производства в России - слабо?



Отчего в России (не в Белоруссии, а у нас самих) стремительно растет стоимость бензина и дизельного топлива? Это какие-то объективные рыночные законы диктуют? Да нет же - прямое административное решение наших властей: снизить, вплоть до полной отмены, экспортные пошлины на нефть, одновременно повысив внутренние налоги, по факту - на нас с вами. Таким образом, в условиях масштабного мирового кризиса и глобальной перестройки мировой экономики, вместо того, чтобы поддержать свое производство (равно: и российское, и белорусское), наши власти целенаправленно убивают остатки производства повышением стоимости энергоресурсов для отечественного производителя и подъемом налога на добавленную стоимость.



Так поддержим наши власти в борьбе с "коварными" белорусами?



Уши все того же заказчика



И главное: это наши власти сами "такие умные" - сами додумались провести "налоговый маневр" в нефтегазовом секторе или подсказал кто?



Так ведь это совсем не секрет: так называемое "приведение внутренних цен на энергоносители к мировым" и, соответственно, отказ от экспортной пошлины на нефть ее замена внутренним налогом - старое требование к нашим властям всей мировой финансовой мафии и государств, стоящих за ней, прежде всего, США.



Итак, искусно разыгрывая на гостелеканалах самостоятельность, тем не менее, будем послушными - покорно сдадим США и Западу и свой стратегический форпост на Дальнем Востоке Южные Курилы, и столь же стратегический форпост на Западе Белоруссию - как островок успешной, альтернативной всевластию олигархии, социально-экономической политики? Источник - СвободнаяПресса

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