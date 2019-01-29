Конец гегемонии Америки: Китай ставит выпуск атомных субмарин на поток

15:09 30.01.2019

В КНР завершается строительство мега-завода по производству новейших стратегических подлодок



Александр Ситников



Как известно, морская политика Пекина при Си Цзиньпине придерживается трех целей. Первая - превращение Китая в великую морскую державу. Вторая - "единство защиты суверенитета и поддержания стабильности", при которой ВМС КНР не идут на компромиссы в вопросах морских границ, но и не скатываются в войну. Такой подход еще называют "миролюбивой силой". Третья цель обозначена, как "непринятие, неучастие, не признание" арбитражного дела, возбужденного Филиппинами в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Речь идет о спорных островах.



Поскольку Вашингтон придерживается прямо противоположной политики на юге и востоке акватории Китая, то для Пекина фактор силового сдерживания международных амбиций Соединенных Штатов выходит на первый план.



Как известно, в спорах с американцами главным козырем является атомное оружие, в арсенале Китая, по данным ассоциации ядерщиков США, насчитываесят примерно 300 боеголовок. Примерно столько, сколько в Великобритании, и в разы меньше, чем в России и Америке.



По словам Тонга Чжао, стипендиата программы Карнеги по глобальной ядерной политике, "хотя Китай имеет широкий спектр систем доставки ядерного оружия, однако в основном оно находится не в активной боеготовности", то есть не несет очевидной опасности США. Понятно, что речь идет о мирном времени. Впрочем, такая политика на сегодняшнем этапе себя оправдывает: храня оружие в "зачехленном виде", Поднебесная "убаюкивает" Америку.



И все-таки так долго продолжаться не может. Пекин обеспокоен, что Вашингтон в принципе может нанести по Поднебесной уничтожающий удар, минимизируя и даже сведя к нулю ответное возмездие. Хуже того, некоторые военные аналитики Пентагона открыто призывают Трампа указать Си Цзиньпину "свое место", ибо "модель ядерного обмена показывает, что Соединенные Штаты имеют достаточный потенциал первого удара". Иначе, как наглым шантажом подобные публикации не назовешь.



Но все изменится, если Пекин, как и Москва, обзаведется скрытными стратегическими подлодками в достаточном количестве. По расчетам американских специалистов, Китайская Народная Республика должна строить, как минимум, по четыре субмарины 4-го поколения в год из расчета, что только одна из них будет дежурить в море с горой ядерного оружия на борту.



Отметим, что по обе стороны Тихого океана есть четкое понимание, что угрозу Америке несут тихие стратегические подлодки, к которым нынешние китайские субмарины проекта 093 и 094 вряд ли можно отнести. Во всяком случае, еще четыре года назад об этом уверено говорил Джерри Хендрикс, директор программы оборонных стратегий и оценок в Центре новой американской безопасности. По его словам, освоение эффективных шумоподавляющих технологий в подводном кораблестроении потребует от специалистов КНР научно-технического прорыва и, возможно, десятилетий упорного труда и успехов в промышленном шпионаже.



Напомним, авторитетный журнал National Interest в 2015 году со скептицизмом писал о стратегических субмаринах КНР, дескать, шумные и ненадежные. Но и NI не сомневался, что при острой необходимости китайцы решат и эти сложнейшие задачи, хотя и обозначил двадцатилетний срок отставания от американских технологий.



Тогда же Брайан Кларк, старший научный сотрудник американского Центра стратегических и бюджетных оценок, эксперт по атомным субмаринам, заявил, что Китай резко сместил акцент в сторону систем так называемой "голубой воды", которые гарантируют ему "ядерное возмездие" Америке, точно так, как это может сделать Россия. На первом месте стоят как раз новые проекты в области подводного кораблестроения - 095 и 096 типов, которым еще суждено удивить и изменить мир.



Другими словами, в ближайшей перспективе Китай обязан спустить на воду, как минимум, восемь новейших стратегических субмарин, из которых, по идее, две смогут гарантированно нанести ответный удар по Америке. А еще лучше - отправить в плавание три новейших АПЛ, построив для этого двенадцать подводных ракетоносцев, причем в самое короткое время.



Чтобы была понятна эта арифметика, приведем в качестве примера режим эксплуатации американской подлодки типа "Огайо" (того же класса, что проект 096 - авт.), которая уже через 9 лет эксплуатации нуждаются в 4-х летнем капремонте, включая двухлетний период заправки бортовых реакторов. Для справки: субмарина SSGN 726 "Ohio" USS была поставлена в док 29 октября 2002 года и возвращена в строй 7 февраля 2006 года.



Сюда следует прибавить текущие и профилактические ремонты, регулярные переоборудования, а также стоянки в порту, связанные с отдыхом и обучением экипажа. Вот и получается, что из 4-х атомных подлодок только одна дежурит в море.



Это означает: Китай, чтобы стать великой морской державой, должен выпускать кратно больше АПЛ 4-го поколения, чем американцы. Иначе не получится догнать США, так как американские верфи строят по 2 подлодки в год.



Между тем наблюдатели за программой модернизации ВМС КНР сообщили, что в ноябре 2017 года в месседжере WeChat на страничке Bohai Shipbuilding Heavy Industry (головное предприятие по строительству атомных подлодок в городе Хулудао - авт.) было опубликовано сенсационное сообщение. Топ-менедежер этой судостроительной компании Ли Тянь Бао на встрече с руководством НИИ-719 (ведущего проектного института атомного подводного кораблестроения КНР - авт.) сказал, что "его команда сделает все, чтобы "осуществить мечту многих поколений", то есть будет "производить большую серию определенного проекта", и что "военная продукты остаются важнейшим приоритетом для компании".



Можно не сомневаться, что Ли Тянь Бао обещал поставить на поток строительство новейших субмарин проекта 095 и 096, которые будут отличаться от выпускаемых китайских атомных подлодок высокими стандартами бесшумности, тем самым "осуществить мечту многих поколений" о защите Китая от внешних вторжений.



И вот японское аналитическое издание The Diplomat рассказало своим читателям, что завершено строительство мега-завода верфи Bohai Shipbuilding Heavy Industry или просто Bohai. Как видно из спутниковых снимков Google Earth, новый главный корпус имеет 288 метров в длину и 135 метров в ширину и состоит из трех параллельных секторов по 45 метров каждый. К ним проложены сдвоенные ж/д пути, колеи которых равняются 7,34 метра и 13,5 метра.



Учитывая габариты субмарин проекта 095 (115 на 12 метров), на этой закрытой от американских спутников площадке скорей всего реализована схема поточного производства стратегических АПЛ. Каждый сектор делится на два участка: на первом - идет роботизированная сборка корпуса, на втором - монтаж "начинки". Такой подход сведет к нулю простой высокотехнологического сварочного оборудования и сократит, как минимум, вдвое срок от закладки до спуска на воду новейших субмарин.



Что касается двухреакторного проекта 096, для которого, видимо, уложена колея 13,5 метра, то здесь ситуация несколько иная. Ее габариты 150 на 20 метров предполагают традиционную технологию строительства.



Отметим, что семимильные шаги в области китайского подводного кораблестроения базируются на грандиозных достижениях в гражданской экономике Поднебесной, прежде всего, в области скоростного судостроения и атомной промышленности. Важно и то, что серийное производство сложнейшей оборонной продукции снижает ее стоимость, значит, уменьшает нагрузку на государственный бюджет.



В Америке искренне надеются, что Пекин не сможет поставить на конвейер строительство субмарины 095 и 096 проектов, мол, слишком сложно. Но как справедливо замечает The Diplomat, "десять лет назад подобные мысли касались выпуска китайских эсминцев, однако только в 2018 году в КНР было спущено на воду шесть новых эсминцев (три типа 055 и три типа 052D)".