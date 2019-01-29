Елбасы повелел построить супер-завод по производству колбасы. Два завода...

15:51 30.01.2019

Супер-завод по производству колбасы поручил построить Назарбаев

Почему мы не изготавливаем то, что можем - Назарбаев.



На расширенном заседании правительства с участием главы государства были затронуты темы производства и импорта продовольственной продукции, передает Zakon.kz.



Заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства Казахстана Умирзак Шукеев отметил, что в этом году будет построено несколько заводов. Также он прокомментировал вопрос Президента о строительстве супер-завода по производству колбасы. Стоит отметить, что Нурсултан Назарбаев неоднократно поднимал данный вопрос.



"Компания Гранд-фарм - одна из крупнейших на китайском рынке - строит завод по мясоперерабатывающему комплексу. Этот завод практически аналогичен тому, который действует в Монголии и КНР. Один будет в Жамбыле, другой в Павлодаре, и один мощный завод по переработке зерна - в Костанае. Он будет перерабатывать 1,5 млн тонн зерна и 1 млн тонн комбикормов. Уже начато строительство. У нас появляются новые большие, крупные перерабатывающие предприятия, которые резко повысят производительность в сельском хозяйстве", - сказал он.

Нурсултан Назарбаев изумился, почему до сих в стране не изготавливают сахар, молоко, а завозят эти продукты из других стран.



"Вот у нас импорт продовольственной продукции повышает цены внутри страны, мы все виды сельхозпродукции производим. Нужно скрупулезно взяться и по каждому продукту обеспечить внутренние потребности. Переработанное мясо завозим, молоко из Беларуси завозим. Хорошо, если завозим ту продукцию, которой у нас нет, даже сахар мы завозим. Почему мы не изготавливаем то, что мы можем?" - парировал Президент.

Кроме того, глава государства сделал акцент на повышении цен на продукты питания.



"Происходит повышение цен, потому что завозится из далека, но мы можем это произвести. Давай целенаправленно поработаем, что для этого нужно?" - обратился он к Шукееву.

"По сахару нам надо 2 завода, построим. У нас есть определенные планы, по молоку нам надо просто сырье увеличить, мы завод увеличили и закроем эту потребность. По объему молока мы пока импортно-зависимые, быстро растем, нам надо миллион тонн дополнительно произвести. Считается, что в личных подсобных хозяйствах у нас 5,5 млн тонн молока производится", - заключил министр сельского хозяйства.