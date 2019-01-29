 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Возмущенные зрители прогнали с должности директора Кыргызского театра оперы и балета Болота Осмонова
17:47 30.01.2019

Директор Театра оперы и балета имени А.Малдыбаева Болотбек Осмонов покинул свой пост. Об этом АКИpress подтвердил сам Осмонов.

Заявление об уходе он написал 30 января. О причинах такого решения он говорить не стал. "Без комментариев. Спрашивайте в министерстве", - сказал Осмонов.

В январе появились слухи о том, что Осмонов покинет пост, но информация не подтвердилась.

"Это не правда. Я не писал заявления. Меня принуждают к этому, но я не буду писать заявление. Для этого нет никакого юридического основания", - сообщил тогда редакции Б.Осмонов.

Обсуждения вокруг увольнения руководителя появились после того, как в стенах театра провели кибер-игру "Дота-2" по заказу компании "Билайн".

Депутаты Жогорку Кенеша были возмущены тем, что там проводилась игра, затем последовала реакция министра культуры, информации и туризма Азамата Жаманкулова, который заявил, что конкурс не должен был проводиться в театре.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - culture.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548859620
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