Возмущенные зрители прогнали с должности директора Кыргызского театра оперы и балета Болота Осмонова

17:47 30.01.2019

Директор Театра оперы и балета имени А.Малдыбаева Болотбек Осмонов покинул свой пост. Об этом АКИpress подтвердил сам Осмонов.



Заявление об уходе он написал 30 января. О причинах такого решения он говорить не стал. "Без комментариев. Спрашивайте в министерстве", - сказал Осмонов.



В январе появились слухи о том, что Осмонов покинет пост, но информация не подтвердилась.



"Это не правда. Я не писал заявления. Меня принуждают к этому, но я не буду писать заявление. Для этого нет никакого юридического основания", - сообщил тогда редакции Б.Осмонов.



Обсуждения вокруг увольнения руководителя появились после того, как в стенах театра провели кибер-игру "Дота-2" по заказу компании "Билайн".



Депутаты Жогорку Кенеша были возмущены тем, что там проводилась игра, затем последовала реакция министра культуры, информации и туризма Азамата Жаманкулова, который заявил, что конкурс не должен был проводиться в театре.