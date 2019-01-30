Россия готовится к кибервойне. Новые данные американской разведки, - "РС"

18:01 30.01.2019

Россия и Китай будут представлять в нынешнем году и, скорее всего, в обозримом будущем наибольшую угрозу Соединенным Штатам. Причем обе эти страны уже сейчас способны нанести ощутимый удар по США, не прибегая к оружию. Это один из выводов, содержащийся в ежегодном докладе "Оценка международной угрозы", представленном во вторник в Сенате руководителями американских разведывательных служб.



Москва и Пекин с их намерением добиться "технологического и военного преимущества", желанием подмять под себя систему международной безопасности и попытками влиять на политику стран в своих регионах и за их пределами представляют одну из самых значительных угроз безопасности Соединенных Штатов и союзников, говорится в первом вводном абзаце отчета американской разведки. Терроризм и распространение оружия массового поражения упоминаются абзацем нижем.



С помощью этого орудия Китай, Россия, и не только они, способны нанести ощутимый ущерб Соединенным Штатам

Порядок в списке угроз резко изменился в сравнении с первым десятилетием нынешнего века, когда терроризм и перспектива попадания оружия массового поражения в руки террористов неизменно занимала верхнюю строчку. Сейчас ее занимают Россия и Китай, в распоряжении которых оказался неожиданно эффективный и доступный инструмент – кибероперации. С помощью этого орудия Китай, Россия, и не только они, способны нанести ощутимый ущерб Соединенным Штатам.



"Китай и Россия более сплочены, чем когда-либо, начиная с середины 1950-х годов, и их отношения, вероятно, укрепятся в наступающем году, поскольку некоторые их интересы и представления об угрозах сходятся, особенно относительно того, что они рассматривают как американский индивидуализм и поддержку Западом демократических ценностей и прав человека", – говорится в отчете.



Российские операции в киберпространстве привлекли большее внимание, потому что российские спецслужбы замахнулись на американские президентские выборы, но Китай с его несравнимо более значительными возможностями, несколько иными целями представляет более долговременную стратегическую угрозу США, считает американская разведка. "Китай представляет постоянную угрозу кибершпионажа и растущую угрозу нападения на наши военные объекты и критические объекты государственной инфраструктуры. Китай остается самым активным стратегическим соперником, ответственным за кибершпионаж против американского правительства, корпораций и союзников США", – говорится в отчете.



Они якобы уже способны прервать подачу электроэнергии в США на несколько часов

В том, что касается России, то она выбирает несколько другую тактику. Ее, судя по всему, интересуют так называемые операции влияния с целью воздействия на американское общественное мнение и подготовка к тому, что выглядит боевыми действиями в киберпространстве. Американская разведка делает сенсационный вывод, что российские хакеры внедрили программы-вирусы в системы, контролирующие линии электропередач в Соединенных Штатах. И они якобы уже способны прервать подачу электроэнергии в США на несколько часов. Никаких подробностей, впрочем, относительно того, какие территории могут оказаться во мгле из-за действий российских хакеров, не приводится.



Как говорит в интервью Радио Свобода Рольф Моват-Ларссен бывший глава отдела разведки и контрразведки в Министерстве энергетики США, этот вывод в ежегодном отчете американской разведки выглядит, прежде всего, как предупреждение Москве:



Такие кибероперации – это продолжение прежней тактики подготовки к нападению на территории США в случае войны

– Это может быть, образно говоря, предупредительным выстрелом, знаком России: мы знаем, чем вы занимаетесь, мы готовы ответить. Это похоже на операции ГРУ, проводившиеся до изобретения интернета, во времена "холодной войны". Из документов известно, что агенты ГРУ передвигались по стране, изучали и намечали объекты инфраструктуры: плотины, линии электропередач, которые бы могли стать объектом диверсий в случае войны. Я бы сказал, что такие кибероперации – это продолжение прежней тактики подготовки к нападению на территории США в случае войны.



– Если угроза выявлена, то можно, по-видимому, предположить, что Соединенные Штаты готовы к ее отражению?



– Я не уверен, что мы полностью готовы к этому. Отличие от времен "холодной войны" состоит в том, что тогда было ясно, что любая опасная провокация чревата ядерным ответом. И это был сдерживающий фактор. Использование кибероружия может оказаться более соблазнительным. Представьте, что кто-то в Москве решит, скажем, провести ограниченную операцию против США, мы ответим, и во что это может перерасти? Поэтому, я думаю, нам необходимо договориться о том, что США и Россия не будут применять против друг друга это оружие, если мы даже окажемся в состоянии конфликта.



– Как вы думаете, осознают в Кремле, сколь серьезно его кибероперации воспринимаются в Вашингтоне, понимают ли они, какой ущерб они нанесли России, вмешавшись в президентские выборы в США?



Ничто не мешает Вашингтону ответить не только санкциями, но и подобным вмешательством во внутренние дела России

– Насколько мне известно, российские спецслужбы очень профессионально работают. И я предполагаю, что они сообщили президенту Путину о риске, с которым сопряжены подобные операции. Наверняка в Москве посчитали, что у них есть беспрецедентная возможность оказать влияние на ход американских выборов. Не исключено, что российское правительство считает, что краткосрочный результат этого вмешательства окупил себя. Но в долгосрочной перспективе негативные последствия перевесят выгоду, потому что я убежден, что стратегически сотрудничество с Соединенными Штатами – в интересах России. Особенно, учитывая то, что Россия не располагает ни экономическими возможностями, сравнимыми с возможностями США, ни военными, она не может противостоять на равных. Поэтому в ее интересах наведение мостов, сотрудничество с США и их союзниками. Кстати, не нужно забывать, что если российское вмешательство в американский политический процесс будут продолжаться, ничто не мешает Вашингтону ответить не только санкциями, но и подобным вмешательством во внутренние дела России.



30.01.19