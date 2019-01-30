 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 30.01.2019
18:01  Россия готовится к кибервойне. Новые данные американской разведки, - "РС"
17:54  "Вы просто трусы, а не Правительство..", - Елбасы клеймит собственный КабМин
17:47  Возмущенные зрители прогнали с должности директора Кыргызского театра оперы и балета Болота Осмонова
15:55  Почему Венесуэла способна снова укрепить страны Запада, - Le Figaro
15:51  Елбасы повелел построить супер-завод по производству колбасы. Два завода...
15:17  Как начинался комсомол Казахстана (воспоминания 1-го секретаря Кустанайского губкома). Ч. 1, - Яков Востриков
15:09  Конец гегемонии Америки: Китай ставит выпуск атомных субмарин на поток
15:05  Когда прекратится капитулянтский курс Кремля? - Ю.Болдырев
14:38  Президент Жээнбеков заявляет, что есть силы, пытающиеся сорвать грядущий июньский саммит ШОС
14:11  Ранняя беременность - одна из причин убийства детей в Кыргызстане, - Назгуль Турдубекова
13:55  "Русские? Валите все в свою Россию!" Москва молчит: В Казахстане за русский язык уже начали штрафовать, - "СП"
12:37  А были ли казахи мясоедами? - Назира Нуртазина
12:35  Дорога к сердцу Асада для Анкары проходит через Москву? - С.Тарасов
11:12  В юго-казахстанском Таразе руководство колонии особого режима брало взятки подносами для бесбармака
11:04  Волна безудержной миграции топит итальянское правительство Сальвини, - Е.Пушкарева
10:50  Российских сенаторов начали арестовывать прямо в коридорах Сената. Как в славном 37-м
10:14  "Мы сами плохо руководили", - Елбасы догадался почему сдохло казахстанское банковское чудо
10:13  Пекин и Вашингтон попробуют остановить торговую войну. В США прибыла делегация китайских переговорщиков
09:58  Тихие омуты... "Россотрудничеству" подбирают нового руководителя
09:51  Трамп ставит Китай на колени. Первое сражение за глобальное лидерство выигрывают США, - М.Сергеев
09:50  Таджикистан вынужден расплачиваться с Китаем золотом, - В.Панфилова
09:08  Олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев возглавил Комитет по спорту правительства Казахстана
08:22  Педераст с сертификатом. Япония официально признала гей-браки
08:08  Как перевоспитывают плохих Елбасов. США отобрали у Мадуро нефть и вклады, - "Къ"
07:15  Мадуро пообещал выплатить долги перед Россией и Китаем
01:11  Мифология трансафганских проектов, - Александр Князев
01:00  С ног на голову: зачем США насильно насаждают демократию по всему миру, - К.Сенин
00:50  В Алматы создается музей прессы Казахстана
00:19  5000 американцев Болтона не убедят Мадуро сдаться
00:18  Чубайс и крысы. Отчего затрепыхалась 5 колонна? - М.Хазин
Вторник, 29.01.2019
23:50  Узбекистан и Кыргызстан планируютвозродить машинно-тракторные станции, - К.Рашидов
21:21  Гаденыши из UFC оштрафовали на $0,5 млн и дисквалифицировали на 9 месяцев Хабиба Нурмагомедова
19:55  Таджикистан: национальная авиакомпания стала игрушкой в руках президентской семьи
19:52  "Вырвавшись из заключения в частной российской тюрьме"... - внук Елбасы Айсултан окончательно сбрендил
19:27  Переименование Усть-Каменогорска в Кабанбай-батыра отложено, - аким Ахметов
19:16  21-й век в Павлодарщине. Барымтачей (скотокрадов) обещают линчевать... если поймают
18:50  "Безопасный город" в Бишкеке никак не запускается, - 24.kg
18:40  Мир после США. Трамп намерен осуществить то, о чем тщетно мечтал Сталин, - Le Monde
18:19  КазМутко. Генсеком КазНацОлимпийского комитета стал горняк Мусайбеков
18:09  Кто у кого больше ворует скот? Ситуацией на казахо-кыргызской границе заинтересовалась старшая Елбасинда
16:01  Что делать Путину с беспрецедентно отстойным правительством Медведева? - Politico
15:51  В Бишкеке задержали митинговую патриотку, призывавшую убивать китайцев
15:28  В результате беспорядков во Франции погибло уже 11 человек. Пора назначать альтернативного Макрону президента?
14:40  В Душанбе будет построен 22-этажный Международный выставочный центр - РахмонБурдж?
14:37  Схватка за Венесуэлу глобальна…, - С.Шакарянц
14:25  "Камчой ее, камчой!" Защемленное достоинство. Пропаганда порнографии, голый министр и всемирный заговор, - Н.Абжекенова
12:10  Майданная интеллигенция и деградация. На чем завершается Родина, - К.Кеворкян
11:38  Кто кого бросил? "Мисс Москва" Ксюша 1-я разводится с экс-малайским султаном Мухаммедом 5-м
11:34  Президент Гани вспомнил смерть Наджибуллы. США и талибы ведут переговоры о будущем страны без участия Кабула, - "Къ"
11:33  "Красные шарфы" против "желтых жилетов". Макрон формирует отряды продажных "титушек" в свою поддержку
10:56  Франция: "цветная революция" для "золотого миллиарда", - Н.Нарочницкая
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Россия готовится к кибервойне. Новые данные американской разведки, - "РС"
18:01 30.01.2019

Россия и Китай будут представлять в нынешнем году и, скорее всего, в обозримом будущем наибольшую угрозу Соединенным Штатам. Причем обе эти страны уже сейчас способны нанести ощутимый удар по США, не прибегая к оружию. Это один из выводов, содержащийся в ежегодном докладе "Оценка международной угрозы", представленном во вторник в Сенате руководителями американских разведывательных служб.

Москва и Пекин с их намерением добиться "технологического и военного преимущества", желанием подмять под себя систему международной безопасности и попытками влиять на политику стран в своих регионах и за их пределами представляют одну из самых значительных угроз безопасности Соединенных Штатов и союзников, говорится в первом вводном абзаце отчета американской разведки. Терроризм и распространение оружия массового поражения упоминаются абзацем нижем.

С помощью этого орудия Китай, Россия, и не только они, способны нанести ощутимый ущерб Соединенным Штатам
Порядок в списке угроз резко изменился в сравнении с первым десятилетием нынешнего века, когда терроризм и перспектива попадания оружия массового поражения в руки террористов неизменно занимала верхнюю строчку. Сейчас ее занимают Россия и Китай, в распоряжении которых оказался неожиданно эффективный и доступный инструмент – кибероперации. С помощью этого орудия Китай, Россия, и не только они, способны нанести ощутимый ущерб Соединенным Штатам.

"Китай и Россия более сплочены, чем когда-либо, начиная с середины 1950-х годов, и их отношения, вероятно, укрепятся в наступающем году, поскольку некоторые их интересы и представления об угрозах сходятся, особенно относительно того, что они рассматривают как американский индивидуализм и поддержку Западом демократических ценностей и прав человека", – говорится в отчете.

Российские операции в киберпространстве привлекли большее внимание, потому что российские спецслужбы замахнулись на американские президентские выборы, но Китай с его несравнимо более значительными возможностями, несколько иными целями представляет более долговременную стратегическую угрозу США, считает американская разведка. "Китай представляет постоянную угрозу кибершпионажа и растущую угрозу нападения на наши военные объекты и критические объекты государственной инфраструктуры. Китай остается самым активным стратегическим соперником, ответственным за кибершпионаж против американского правительства, корпораций и союзников США", – говорится в отчете.

Они якобы уже способны прервать подачу электроэнергии в США на несколько часов
В том, что касается России, то она выбирает несколько другую тактику. Ее, судя по всему, интересуют так называемые операции влияния с целью воздействия на американское общественное мнение и подготовка к тому, что выглядит боевыми действиями в киберпространстве. Американская разведка делает сенсационный вывод, что российские хакеры внедрили программы-вирусы в системы, контролирующие линии электропередач в Соединенных Штатах. И они якобы уже способны прервать подачу электроэнергии в США на несколько часов. Никаких подробностей, впрочем, относительно того, какие территории могут оказаться во мгле из-за действий российских хакеров, не приводится.

Как говорит в интервью Радио Свобода Рольф Моват-Ларссен бывший глава отдела разведки и контрразведки в Министерстве энергетики США, этот вывод в ежегодном отчете американской разведки выглядит, прежде всего, как предупреждение Москве:

Такие кибероперации – это продолжение прежней тактики подготовки к нападению на территории США в случае войны
– Это может быть, образно говоря, предупредительным выстрелом, знаком России: мы знаем, чем вы занимаетесь, мы готовы ответить. Это похоже на операции ГРУ, проводившиеся до изобретения интернета, во времена "холодной войны". Из документов известно, что агенты ГРУ передвигались по стране, изучали и намечали объекты инфраструктуры: плотины, линии электропередач, которые бы могли стать объектом диверсий в случае войны. Я бы сказал, что такие кибероперации – это продолжение прежней тактики подготовки к нападению на территории США в случае войны.

– Если угроза выявлена, то можно, по-видимому, предположить, что Соединенные Штаты готовы к ее отражению?

– Я не уверен, что мы полностью готовы к этому. Отличие от времен "холодной войны" состоит в том, что тогда было ясно, что любая опасная провокация чревата ядерным ответом. И это был сдерживающий фактор. Использование кибероружия может оказаться более соблазнительным. Представьте, что кто-то в Москве решит, скажем, провести ограниченную операцию против США, мы ответим, и во что это может перерасти? Поэтому, я думаю, нам необходимо договориться о том, что США и Россия не будут применять против друг друга это оружие, если мы даже окажемся в состоянии конфликта.

– Как вы думаете, осознают в Кремле, сколь серьезно его кибероперации воспринимаются в Вашингтоне, понимают ли они, какой ущерб они нанесли России, вмешавшись в президентские выборы в США?

Ничто не мешает Вашингтону ответить не только санкциями, но и подобным вмешательством во внутренние дела России
– Насколько мне известно, российские спецслужбы очень профессионально работают. И я предполагаю, что они сообщили президенту Путину о риске, с которым сопряжены подобные операции. Наверняка в Москве посчитали, что у них есть беспрецедентная возможность оказать влияние на ход американских выборов. Не исключено, что российское правительство считает, что краткосрочный результат этого вмешательства окупил себя. Но в долгосрочной перспективе негативные последствия перевесят выгоду, потому что я убежден, что стратегически сотрудничество с Соединенными Штатами – в интересах России. Особенно, учитывая то, что Россия не располагает ни экономическими возможностями, сравнимыми с возможностями США, ни военными, она не может противостоять на равных. Поэтому в ее интересах наведение мостов, сотрудничество с США и их союзниками. Кстати, не нужно забывать, что если российское вмешательство в американский политический процесс будут продолжаться, ничто не мешает Вашингтону ответить не только санкциями, но и подобным вмешательством во внутренние дела России.

30.01.19

Источник - Радио Свобода
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548860460
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Бакытжан Сагинтаев встретился с президентом КИМЭП Чан Йан Бэнгом
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 января 2019 года №11
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 января 2019 года №12
- Петербургский тракторный завод планирует наладить производство энергосберегающих тракторов "Кировец" в г. Костанай
- Кадровые перестановки
- Аким ВКО сделал заявление по поводу переименования Усть-Каменогорска
- На каких улицах Алматы ведется реконструкция арычных сетей
- Механизмы финансового оздоровления проблемных сельхозпредприятий обсудили в Акмолинском областном акимате
- О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  