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|Трамп поздравил Гуаидо с "началом президентства"
19:17 30.01.2019
Трамп и Гуаидо согласились "поддерживать регулярные контакты".
Президент США Дональд Трамп переговорил с самопровозглашенным президентом Венесуэлы Хуаном Гуаидо, сообщил Белый дом, передает РИА Новости.
"Он поздравил его с историческим вступлением в должность президента, а также вновь подтвердил твердую поддержку борьбе Венесуэлы за восстановление демократии", - говорится в заявлении.
В Белом доме отметили, что Гуаидо поблагодарил Трампа за приверженность США свободе и процветанию Венесуэлы и региона. Самопровозглашенный президент подчеркнул важность крупных протестов, которые должны пройти против "бывшего диктатора" Мадуро.
Трамп и Гуаидо согласились "поддерживать регулярные контакты, чтобы поддерживать возвращение Венесуэлы к стабильности и восстанавливать отношения между странами.
Ранее Трамп порекомендовал гражданам страны "до дальнейших уведомлений" воздержаться от поездок в Венесуэлу из-за готовящихся массовых акций протеста.