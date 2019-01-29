Трамп поздравил Гуаидо с "началом президентства"

19:17 30.01.2019

Трамп и Гуаидо согласились "поддерживать регулярные контакты".



Президент США Дональд Трамп переговорил с самопровозглашенным президентом Венесуэлы Хуаном Гуаидо, сообщил Белый дом, передает РИА Новости.



"Он поздравил его с историческим вступлением в должность президента, а также вновь подтвердил твердую поддержку борьбе Венесуэлы за восстановление демократии", - говорится в заявлении.

В Белом доме отметили, что Гуаидо поблагодарил Трампа за приверженность США свободе и процветанию Венесуэлы и региона. Самопровозглашенный президент подчеркнул важность крупных протестов, которые должны пройти против "бывшего диктатора" Мадуро.



Трамп и Гуаидо согласились "поддерживать регулярные контакты, чтобы поддерживать возвращение Венесуэлы к стабильности и восстанавливать отношения между странами.



Ранее Трамп порекомендовал гражданам страны "до дальнейших уведомлений" воздержаться от поездок в Венесуэлу из-за готовящихся массовых акций протеста.