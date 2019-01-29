Судьба предателя. Задержан за коррупцию мэр Риги Ушаков-Ушаковас

22:43 30.01.2019

Задержан мэр Риги Нил Ушаков, передает Tengrinews.kz.



О задержании чиновника сообщил в Facebook бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов, а также ряд СМИ. "KNAB (Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии. - Прим. автора) задержал мэра города Риги и сейчас везет его в следственный изолятор. Обыски одновременно производятся в рабочем кабинете в Рижской думе и по месту жительства в особняке в Межапарке. Изымаются компьютеры, телефоны, флешки, все носители информации и рабочие документы", - написал в соцсети экс-депутат Панкратов. Ранее депутаты Рижской думы от оппозиционного национального объединения "Все Латвии" инициировали сбор подписей за отставку Ушакова. Также члены партии обратились к своему представителю - министру среды и регионального развития Каспарсу Герхардсу - с призывом инициировать роспуск Рижской думы. Для того чтобы законопроект вступил в силу, его должен поддержать парламент республики. Как позже сообщили в "РИА Новости", мэр Риги опроверг информацию о задержании. Он заявил, что не намерен подавать в отставку. По данным агентства, обыски прошли в доме Ушакова и его кабинете. "Ко мне не применен никакой статус. Я не собираюсь уходить с должности", - сказал Ушаков журналистам после обысков.