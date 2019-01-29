Не так сели... Назарбаев пересадил министров. "Встань, иди сюда..."

22:52 30.01.2019

В ходе расширенного заседания правительства Нурсултан Назарбаев указал место министра финансов Алихана Смаилова, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Министр финансов (указывая на Алихана Смаилова. - Прим.). Министр финансов не должен в конце стола сидеть. После вице-премьера его место. Министр финансов обычно заместитель премьер-министра. Смотри (обратился к премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву. - Прим.), куда ты его посадил? Кто протокол делает? Встань, иди сюда. Сдвиньтесь, начиная от Кожамжарова (генеральный прокурор) все на одно место. Вот его место. Поэтому у нас финансы хромают, оттого что мы так относимся", - обратился к собравшимся Президент. Глава государства также назвал "слабой" борьбу с теневым оборотом. Глава Минфина рассказал ему о проводимой работе. "Действительно, расхождение с Китаем 6,9 миллиарда долларов составляет, из них 3,3 миллиарда долларов - это транзит через Казахстан и другие страны. Китай его записывает как экспорт в Казахстан - это подтверждается сведениями по российско-китайской статистике. Один миллиард долларов - это ввоз товаров в Казахстан через Хоргос, и 2,6 миллиарда - это занижение декларируемой стоимости. Примерные потери бюджета - 206-205 миллиардов тенге в год", - заявил Алихан Смаилов. "Проблему комплексно решаем. Ведем переговоры с КНР, чтобы получать в электронном виде экспортные декларации до того, как наш импортер будет декларировать. Сейчас обсуждаем вопрос перевалки грузов на казахстанской стороне границы в наших транспортно-логистических центрах, чтобы там осуществлять таможенный контроль. Ситуационный центр создать в таможенном органе. Все это позволит в корне эту ситуацию изменить. Мы думаем, что по итогам года по линии таможни дополнительно в бюджет 200 миллиардов тенге", - рассказал о возможном решении министр финансов. Президент призвал его "дать результат, а не разговоры".