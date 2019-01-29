Узбекистан выдал Казахстану фигуранта дела БТА-банка Трофимова

22:55 30.01.2019

Артура Трофимова экстрадировали из Узбекистана, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК. "Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Национального бюро по противодействию коррупции из Узбекистана для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован Артур Трофимов. Задержанный подозревается в соучастии в хищении денег в особо крупном размере из АО "БТА Банк" в 2005-2009 годах, их легализации (отмывании), а также в создании и руководстве организованной преступной группой", - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры РК.



Отмечается, что экстрадиция фигуранта уголовного дела стала возможной благодаря слаженным действиям казахстанских правоохранительных органов с узбекскими коллегами. Согласно данным СК при МВД России, озвученным в 2012 году, в период с 2006 по 2008 годы экс-глава АО "БТА Банк" (Казахстан) и ООО "БТА Банк" (Москва) Аблязов через подконтрольные ему ООО "Евразия" и "Евразия Логистик" организовал получение другими компаниями в АО "БТА Банк" кредитов на сумму более 776,4 миллиона рублей, около 19 миллионов евро и более 1,4 миллиарда долларов без намерения их возвращать. В декабре 2011 года Тверской суд Москвы заочно заключил под стражу двоих бизнесменов, которые являлись сообщниками Аблязова. Суд санкционировал арест гендиректора ООО "Ист Бридж Кэпитал" Александра Удовенко и председателя совета директоров ООО "Евразия Логистик" Артура Трофимова, которые в составе преступной группы, предположительно, присвоили как минимум 730 миллионов долларов БТА Банка. Мосгорсуд подтвердил законность ареста участков в Подмосковье по делу Аблязова.