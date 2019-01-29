Руководство реально-легендарного астрахано-казахского Камызякского района погорело на взятках

00:06 31.01.2019

Мэр города Камызяка и глава Камызякского района Астраханской области задержаны при получении взяток - источник



Сотрудники правоохранительных органов при получении крупных взяток задержали в среду мэра города Камызяка и главу Камызяксого района Астраханской области, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.



"Сегодня в разное время сотрудниками силовых структур задержаны с поличным при получении крупных взяток глава Камызяского района Владимир Сухоруков и мэр Камызяка Дмитрий Васильев", - сказал собеседник агентства.



Он уточнил, что чиновников задерживали в Астрахани. Деньги были получены от местных предпринимателей.



"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.



Д. Васильев избран мэром Камызяка в 2013 году из числа депутатов городского совета. Ранее он занимал должность исполнительного директора ООО "Астраханькомплект".



В.Сухоруков избран на пост главы района в 2014 году.