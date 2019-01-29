 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вашингтон уступает Москве инициативу на востоке от Евфрата, - Сердар Тургут
00:24 31.01.2019

Путин играет хорошо просчитанную дипломатическую шахматную партию в Сирии и, судя по развитию событий, вот-вот выиграет ее. В кулуарах говорят, что госсекретарь США Майк Помпео уйдет в отставку. Он хочет оставить свою должность до того, как станет еще более очевидно, что Россия выходит вперед. Ее шаги оказались гораздо более содержательны, чем американские.

Habertürk (Турция): Вашингтон уступает Москве инициативу на востоке от Евфрата
Сердар Тургут (Serdar Turgut)

По мнению американских экспертов, информация о том, что госсекретарь США Майк Помпео (Mike Pompeo) уйдет в отставку, неслучайно стала обсуждаться в кулуарах в одно время со спорами о "безопасной зоне на востоке от Евфрата".

По мнению Госдепартамента США, если верить разговорам, дискуссия, связанная с безопасной зоной, показывает, что США уступают России инициативу в регионе.

Американские источники полагают, что Путин играет хорошо просчитанную дипломатическую шахматную партию в регионе и, судя по развитию событий, вот-вот выиграет ее. И с этим, по словам тех же источников, связано решение Помпео об уходе. В Вашингтоне говорят, что Помпео желает оставить свою должность до того, как станет еще более очевидно, что Россия выходит вперед.

Это было ясно еще год назад

На самом деле то, что этот этап наступит в регионе, было понятно еще год назад. Ровно год назад тогда еще глава ЦРУ Майк Помпео в рамках секретной операции привез в центр ЦРУ в Виргинии руководителей трех разведслужб России, которым был запрещен въезд в США. И после ряда проведенных встреч обсуждался российский план относительно того, что будет сделано в Сирии и главным образом на востоке от Евфрата.

Ровно через неделю после того, как была сформирована эта основа, в Вашингтон прибыл Виталий Наумкин, доверенное лицо Путина по делам Ближнего Востока, чтобы представить американской администрации политическое измерение вопроса. На следующее утро после того, как он презентовал российский план в Джорджтаунском университете, Трамп и Путин провели полуторачасовой телефонный разговор и достигли понимания по Сирии.

Поэтому ни решение Трампа покинуть Сирию, ни споры вокруг безопасной зоны не должны удивлять Россию, говорят американские источники. "Основа этих событий была заложена тогда, и на самом деле все идет так, как хочет Россия", - отмечают они.

Что говорят США?

Американские источники утверждают, что в вопросе безопасной зоны у Америки в действительности нет ничего кроме плана, который долгое время представляет Джеймс Джеффри (James Jeffrey) в Вашингтоне, расплывчато формулируя его как "обеспечение сосуществования курдов с турками в регионе".

Американские источники знают, что этот план специального представителя Госдепа США по Сирии ничего не значит для Турции, и в своих частных беседах говорят: "У Турции нет проблем с курдами, ее проблема - террористические элементы".

Тем временем Россия, выложив в вопросе безопасной зоны карту сирийского центрального правительства, по мнению американских источников, сделала гораздо более содержательный шаг.

Аданский протокол

Проблема Аданского протокола, поднятая Россией именно на этом этапе, тоже является важным ходом дипломатической сирийской партии, которую давно ведет Путин, отмечают те же источники. Они говорят, что сейчас внимание Вашингтона приковано к Турции, и все с нетерпением ждут ответного хода Анкары.

Вашингтон также хочет увидеть, сможет ли Турция, которая утверждала, что она придает значение территориальной целостности Сирии, в этой ситуации сопротивляться российскому плану безопасной зоны, говорят американские эксперты.

Источник - ИноСМИ
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