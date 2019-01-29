Вы за США или Китай? Подумайте об этом, покупая смартфон

00:27 31.01.2019

Иннокентий Вишневский



Российский премьер-министр Дмитрий Медведев известен своей любовью к американской технике Apple. Известен даже случай, когда он похвастался своим "яблоком" перед финским коллегой, когда тот достал из кармана отечественную "Нокию".



При всех своих ура-патриотических и антиамериканских лозунгах, российская элита тем не менее дружно отдает предпочтение яблочным гаджетам, полагая, что степень патриотизма от этого нисколько не страдает. Однако сегодня пришло время пересмотреть этот принцип.



Меня легко могут обвинить в ханжестве и узости мышления в век глобальной экономики. Но сегодня, покупая продукцию корпорации Apple, вы помогаете США устанавливать негласный контроль над миром с помощью линейки продуктов этой корпорации, которая легко контролируется спецслужбами США. И это не пустые слова.



Простому гражданину все это по барабану. И он прав: ему скрывать нечего в его обыденной жизни. А вот для государства тут таится серьезная опасность. Особенно для России, которая не вписалась в западный мир и пытается играть самостоятельно на мировой арене.



В отличие от России, Китай резко ушел вперед в сфере новейших технологий, которые позволяют ему бросить вызов США и американским корпорациям в борьбе за контроль над миром. Резкий рывок Китая стал возможен с возникновением в Поднебесной мощной современной электронной индустрии.



За последние годы Китай из мировой пошивочной превратился в аналог "Силиконовой долины". Китайские корпорации либо создаются с нуля, либо покупают западные компании и завоевывают рынки IT миллиардными оборотами. Lenovo, приобретя более десяти лет назад компанию IBM сегодня лидер на рынке компьютеров, у всех на слуху гиганты ZTE, Xiaomi, Huawei.



Huawei стала мировым флагманом в развитии исследований с сфере искусственного интеллекта и электроники. А линейка ее смартфонов уже создает серьезную конкуренцию не дешевым версиям корейских Samsung и LG, а премиальным Iphone.



Сегодня, покупая китайские телефоны, вы фактически делаете выбор, в каком мире жить вашим детям: в подконтрольном США или Китаю. Что нас ждет в мире Трампа, мы уже знаем. У нас вырвут все ядерные зубы и заставят питаться жидкой кашкой, как это происходит на Украине. Украина сегодня превратилась в расходный материал в геополитической игре. А вот с Китаем Россия вполне может выторговать реальные партнерские отношения при условии смены модели олигархического капитализма, полностью зависимого от Вашингтона.



Дело олигарха Дерипаски доказало это: сегодня американский Минфин хозяйничает в российской алюминиевой империи. Россия фактически передала под контроль США свою стратегическую отрасль. В китайской модели развития такое просто недопустимо. И углубление отношений с Китаем будет подталкивать Россию все чаще прибегать к китайскому опыту, банально для сохранения своей независимости.



Не Китай поставили мир перед этим выбором, включая и Россию, а США, когда арестовали в Канаде финансового директора корпорации Huawei Мэнь Ваньчжоу. Сегодня дочь основателя империи Huawei под домашним арестом ожидает решения своей судьбы. И в том, что это это дело носит политический характер мир убедили сами Соединенные Штаты. На днях в Вашингтон прибыл Джереми Хант, министр иностранных дел Великобритании для целой серии встреч с высокопоставленными представителями администрации президента США. Перед ним поставили вопрос, готов ли Лондон присоединиться к начатой американцами мировой кампании по вытеснению Huawei c мировых рынков. Другими словами, решиться ли Великобритания рискнуть своими отношениями с Пекином и согласиться на просьбу администрации Трампа запретить Huawei, ведущему китайскому производителю телекоммуникаций, участвовать в разработке для Англии компьютерных и телефонных сети следующего поколения G5?



Ранее по тем же политическим мотивам США поставили заслон другому китайскому гиганту компании ZTE, которую обвинили в шпионаже за американскими гражданами. В 2016 году США обвинили компанию ZTE в поставках оборудования в Иран и закрыла рынок для продаж. К слову, сейчас запрещены в США к продаже и флагманские смартфоны компании Huawei не смотря на все показные заявления о приверженности свободному рынку. Американцы готовы отдать долю рынка Samsung и LG. Но самые успешные китайские компании готовы задушить, лишая рынков.



Британия не единственный американский союзник, которого США призвали встать под знамена борьбы в Китаем на ниве новейших технологий. Вашингтон также потребовал от Варшавы отказаться от планов доверить Huawei развитие в этой стране сети 5-го поколения. С поляками не церемонились и заявили, мол, если не откажетесь от планов поддержки нашей стратегии по вытеснению китайцев с рынка, то мы не станем размещать у вас нашу военную базу и дислоцировать американские войска.



Делегация американских чиновников прошлой весной провела переговоры и в Германии, где находятся центры соединений большинства гигантских волоконно-оптических кабелей Европы. Huawei и там вошла в тендеры на обновление всех сетей на базе линейки G5. Китайские предложения самые дешевые и выгода для Германии несомненна. Но США потребовали от своего союзника по НАТО гнать китайцев взашей, так как создается прямая угроза для военного альянса. Весь минувший год Вашингтон вел скрытую работу по недопущению участия Huawei и других китайских электронных корпораций в обновлении системы электронных кабелей в странах ЕС. Поэтому арест финансового директора корпорации Huawei лишь видимая часть айсберга титанических усилий США в войне с Китаем за доминирование в мире. Пока в сфере высоких технологий, а завтра и за контроль над миром.



Китайцы понимают серьезность борьбы, поэтому работают по всем фронтам и бросают вызов Google.



Вот уже как около 10 лет на рынке существует магазин программного обеспечения Google Play, из которого владельцы смартфонов и планшетов на базе Android могут загружать программы, игры, музыку, книги, фильмы, сериалы, а также иной контент в цифровом формате. 22 января появилась информация о том, что китайская корпорация Oppo намерена составить конкуренцию сервису Google Play. Новый плеймаркет будет доступен как в Китае, так и за его пределами.



Администрация США убеждает своих союзников, что мир вовлечен в новую гонку вооружений, которая включает в себя в первую очередь электронные технологии, а не обычные вооружения.



В эпоху, когда наиболее мощное оружие, за исключением ядерного оружия, контролируется кибернетиками, страна, которая доминирует в сфере 5G, технологий получает ощутимые преимущества не только экономические, но военно-политические и разведывательные.



Вот почему Россию лишили роли главного врага Америки. Россия дико отстала от Китая в этой сфере с нашим никчемным олигархическим капитализмом. Он нас на эту высоту никогда не выведет. В мире же началась новая революция перехода городов на управление электронной связью 5G, что уже происходит в Китае одновременно с ведущими городами мира, такими как Сан-Франциско, Даллас, Атланта. И эксперты пророчат не эволюционные, а революционные изменения в мире с внедрением технологий пятого поколения. Создается гигантская сеть для обслуживания датчиков, роботов, автономных транспортных средств и других устройств, которые будут непрерывно передавать друг другу огромные объемы данных, позволяя фабрикам, строительным площадкам и даже целым городам работать с минимальным вмешательством человека. Вот почему, кто владеет технологиями G5, тот по праву станет хозяином мира. Американские действующие и бывшие высокопоставленные чиновники, сотрудники разведки и руководители телекоммуникационных компаний в частных беседах признают, что внедрение сетей 5G несет в себе такой мощный заряд рывка вперед, что может навсегда похоронить доминирование США в мире перед лицом китайской угрозы. Победитель будет один. Вот почему Белый дом ввязался в войну с китайской корпорацией Huawei: в ближайшую неделю выйдет указ, запрещающий компаниям США использовать оборудование китайского происхождения в критических телекоммуникационных сетях. А негласно США втянут в эту войну и НАТО, и ЕС. Вот почему, покупая китайские телефоны, вы невольно делаете выбор на чьей вы стороне.