 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Нурмагомедов станет ведущим шоу The Nomads в Казахстане
02:02 31.01.2019

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов станет ведущим реалити-шоу The Nomads на казахстанском телевидении. Об этом сообщает BNews.kz

Организаторы планируют приступить к съемкам в мае этого года. Участниками проекта станут команды спортсменов и олимпийских чемпионов из разных стран. Им предстоит пройти спортивные испытания и конкурсы на знание традиций казахского фольклора. Телепроект будут показывать в 118 странах.

Нурмагомедов - действующий чемпион UFC в легком весе. В его активе 27 побед в октагоне и ни одного поражения.

29 января Атлетическая комиссия штата Невада на девять месяцев дисквалифицировала Нурмагомедова за инцидент на турнире UFC 229, где он победил ирландского бойца Конора Макгрегора в бою за пояс чемпиона организации в легком весе. После поединка россиянин напал на тренера Макгрегора Дилона Дэниса и вызвал драку между тренерами и другими спортсменами.

Источник - Lenta.ru
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