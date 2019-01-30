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Отношения с Россией оказались в центре украинской предвыборной кампании, - Т.Ивженко
07:59 31.01.2019

Ни власть, ни два лагеря оппозиции не пользуются поддержкой даже половины общества

С приближением выборов в украинском обществе нарастает недоверие. Не только к политикам, но и практически ко всем социальным и общественным институтам. Эксперты не исключают, что речь идет о защитной реакции в условиях, когда среди рекордного числа кандидатов нет настоящего национального лидера.

К середине текущей недели Центризбирком зарегистрировал 23 участников президентских выборов, на рассмотрении – документы еще десятка потенциальных кандидатов. До завершения сроков подачи заявок на участие в выборах 31 марта осталось 4 дня, а процедура регистрации будет длиться до конца следующей недели.

Президент Петр Порошенко заявил об участии в кампании, как и предполагалось, 29 января. Он будет баллотироваться в статусе самовыдвиженца. Поэтому о планах сообщил не на партийном съезде, а в ходе форума "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем". Официальный слоган предвыборной кампании Порошенко: "Армия. Язык. Вера". Однако участники форума обратили внимание, что на экранах появлялся другой слоган: "Либо Порошенко, либо Путин". Президент Украины прогнозируемо сделал акцент на том, что именно он реализует прозападный вектор внешней политики. "Остальные кандидаты, значит, представляют собой "коллективного Путина", а те, кто их поддерживает, – "агенты Кремля", что ли?" – иронизирует один из украинских экспертов.

Порошенко снова пообещал, что вскоре жители страны ощутят улучшение в экономической сфере. И что будет решена проблема с теми территориями, которые Украина считает "временно оккупированными". "Мы продолжим линию на восстановление территориальной целостности Украины политико-дипломатическим путем", – заверил он.

Ресурс "Страна" обратил внимание, что Порошенко позиционировал себя как "самый антироссийский кандидат… Слово "Россия" и его производные Порошенко в своей речи произнес 21 раз. А вот, к примеру, "пенсии" или "пенсионеры" – 3 раза, "зарплаты" – 2, "социальный" – 5 раз, "бедность" – трижды".

Как известно, Юлия Тимошенко, занимающая первое место по итогам предвыборных соцопросов, делает акцент на экономических и социальных вопросах. При этом обещает провести радикальную конституционную реформу, изменив правила выборов в парламент и учредив должность канцлера вместо поста президента. Во внутренних преобразованиях системы власти и системы взаимоотношений между обществом и властью, по мнению соратников Тимошенко, лежит путь в ЕС и в НАТО.

Лидер в другом лагере оппозиции (который в Украине считают "пророссийским") – Юрий Бойко, представляющий "Оппозиционную платформу – За жизнь", баллотирующийся как самовыдвиженец. Он уже зарегистрирован кандидатом. Но предвыборная программа партии была озвучена на съезде, который проводился в день, когда Порошенко объявил об участии в выборах. Известно, что эта политическая сила не поддерживает идею членства в НАТО. И предлагает восстановить нормальные отношения с Россией (в то время как Порошенко пообещал на будущее только "холодный мир"), а для этого готова вступить в переговоры с ДНР/ЛНР. Считающийся идеологом этой партии лидер общественного движения "Украинский выбор – право народа" Виктор Медведчук заявил на съезде: "Надо договариваться в четырехугольнике – Киев, Донецк, Луганск, Москва. Наш мирный план предполагает создание Донецкого автономного региона в составе Украины".

Петр Порошенко же выступает против федерализации страны. На днях он заявил: "Всем должно быть четко понятно – Украина является унитарным государством. С одним государственным языком, так написано в Конституции. Никаких федераций и никаких специальных статусов".

Никто из зарегистрированных кандидатов не привлек на свою сторону хотя бы половину общества. Юлию Тимошенко твердо поддерживает примерно пятая часть избирателей. Предвыборные рейтинги еще десятка кандидатов колеблются на уровне 7–12%. Но многие украинцы еще не определились, за кого голосовать. Поэтому до сих пор неизвестно, кто же выйдет во второй тур выборов.

Тем временем социологи обратили внимание на то, что в обществе нарастает недоверие. Результаты проведенного в декабре соцопроса обнародовал на днях Киевский международный институт социологии (КМИС). "Максимальным доверием среди украинцев пользуются обычные люди, живущие рядом (68%), волонтеры, помогающие армии и переселенцам (63% и 61%), церковь (51%) и ВСУ (51%). А минимальным – правительство Украины (11%), Верховная рада (8%) и российские СМИ (4%)", – указывается в исследовании.

КМИС отметил, что по сравнению с прошлым годом показатели доверия/недоверия заметно изменились. Так, волонтерам, которые помогают армии, стали доверять на 6% меньше; тем, кто помогает переселенцам, – на 14% меньше. Церковь, которая всегда лидировала в рейтингах доверия, за год потеряла 6% (больше всего доверяют в западных областях – 69%, меньше всего в центре страны – 42%). Даже обычным людям, соседям по сравнению с 2017 годом украинцы стали доверять меньше (было 73%, стало 68%).

Отношение к ВСУ практически не меняется: доверяет больше половины общества. Но в региональном разрезе показатели отличаются. В западных областях армии доверяют 62% (не доверяют 19%); в центральных – доверяют 52% (не доверяют 26%); на юге страны доверяют 49% (не доверяют 32%); в восточных областях доверяют 28% (не доверяют 40%).

Что касается институтов власти, то социологи говорят о критической ситуации: показатели баланса доверия/недоверия бьют рекорды: "Правительство и Верховная рада традиционно вызывают меньше всего доверия и имеют очень низкий баланс доверия/недоверия (–63%)…" В отчете также сказано: "Уровень доверия к президенту Украины остается стабильно низким (16% доверяют, 70% не доверяют), баланс негативный (–54%), ситуация практически не изменилась в течение 2017–2018 годов. По региональному распределению президенту Украины больше всего доверяют в Центральном регионе (19%), меньше всего – в Восточном регионе (12%)".

Проевропейскому лагерю оппозиции (партии "Батькивщина", "Самопомощь" и другие) доверяют 24% и не доверяют 47%. Та часть оппозиции, которая раньше представляла партию власти (так называемая пророссийская оппозиция – "Оппозиционный блок", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и другие), пользуется доверием 16%, а 58% ей не доверяют.

На фоне таких настроений в обществе в Украине проходит "грязная" предвыборная кампания, говорят эксперты. Международный центр перспективных исследований (МЦПИ) в своей колонке в издании "Апостроф" отметил "тревожные и все более серьезные сигналы": "Мы можем иметь выборы, которые при сохранении внешних признаков свободного волеизъявления будут нечестными, и, таким образом, их результат может стать нелегитимным для значительной части общества". Это грозит новыми акциями протеста, считают в МЦПИ: "В ситуации тотального недоверия граждан к государственным институтам демократические выборы являются чуть ли не последним шансом избежать большого социального возмущения, неконтролируемых массовых акций протеста".

Киев
Татьяна Ивженко
Cобственный корреспондент "НГ" в Украине
30.01.2019

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548910740
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