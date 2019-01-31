Московский "Пекин" отошел китайцам

08:02 31.01.2019

Отелем будут управлять из Чэнду



Структурам группы ВТБ потребовалось два года, чтобы найти покупателя на легендарную гостиницу "Пекин", открытую в центре Москвы в конце 1950-х годов. Новым владельцем объекта может стать китайская Sichuan Railway Investment Group (SRIG). Эксперты оценивают сделку примерно в 6 млрд руб. Но это не окончательная сумма, которую покупателю придется вложить в актив: в перспективе номерной фонд гостиницы может быть увеличен вдвое, на что потребуются значительные инвестиции.



Входящий в группу ВТБ "Галс-Девелопмент" вскоре закроет сделку по продаже гостиницы "Пекин" у станции метро "Маяковская" в центре Москвы, сообщили "Ъ" два консультанта на рынке недвижимости и инвестбанкир. По словам одного из собеседников "Ъ", покупателем выступает Sichuan Railway Investment Group, базирующаяся в китайском Чэнду. В пресс-службе "Галс-Девелопмент" подтвердили "Ъ" факт продажи "Пекина", добавив, что с покупателем уже подписан договор, но не назвав контрагента ввиду конфиденциальности. В компании, впрочем, подтвердили, что это государственная компания из КНР.



Андрей Костин, президент ВТБ, в интервью Reuters в январе 2018 годаАндрей Костин, президент ВТБ, в интервью Reuters в январе 2018 года

Нам под контроль перешел девелоперский бизнес "Галса", хотя мы этого не хотели



Получить оперативный комментарий у SRIG не удалось. Но о том, что Sichuan Railway Investment Group ведет переговоры о покупке "Пекина", знает один из чиновников Чувашии. Он утверждает, что эту информацию представители китайской компании огласили во время недавней встречи с властями региона. У SRIG, созданной в 2008 году, в Чувашии есть несколько проектов в сельском хозяйстве, включая агропарк "Чувашия-Сычуань" стоимостью 10 млрд руб. В Китае SRIG специализируется в основном на генподрядных работах по строительству железных дорог, в Австралии разрабатывает рудники меди и золота в Квинсленде, в Эритрее - месторождения меди, цинка и т. д. В 2016 году (это самые последние опубликованные данные) совокупные активы SRIG превышали 250 млрд юаней (около $37 млрд), выручка - более 70 млрд юаней (около $10 млрд).



Гостиница "Пекин" - знаковый объект для российской столицы: ее архитектор Дмитрий Чечулин - один из инициаторов строительства в Москве в конце 1940-х годов сталинских высоток. Сама гостиница, строившаяся с 1939 по 1958 год, также выполнена в стиле сталинского ампира. До 2003 года объект принадлежал мэрии Москвы, затем перешел в "Систему-Галс", дочернюю структуру АФК "Система" Владимира Евтушенкова. В 2009 году большая часть девелоперских активов АФК, включая "Пекин", отошла за долги ВТБ. На базе "Системы-Галс" госбанк создал "Галс-Девелопмент", который выставил гостиницу на продажу еще в 2016 году. Общая площадь отеля, где 144 номера, составляет 26 тыс. кв. м.



Появление нового покупателя "Пекина" в лице Sichuan Railway Investment Group стала неожиданностью для участников рынка. В ноябре 2018 года Reuters со ссылкой на свои источники сообщал, что другая китайская госкомпания - China Chengtong - ведет переговоры о покупке "Пекина". Тогда эту информацию подтверждали и источники "Ъ", но вчера они не смогли ответить, почему договор с "Галс-Девелопмент" подписала не эта компания.



Кто претендовал на покупку гостиницы "Пекин"

Кто претендовал на покупку гостиницы "Пекин"

Операционные данные "Пекина" не раскрываются. Партнер Cushman & Wakefield Марина Смирнова предполагает, что среднегодовая загрузка отеля находится на уровне 75–78%, при средней стоимости номера 5,5 тыс. руб. в сутки. По ее данным, запрашиваемая стоимость объекта составляла 6 млрд руб. В нее также входит расположенное рядом здание общежития площадью 5 тыс. кв. м. По мнению госпожи Смирновой, если новый собственник решит провести редевелопмент двух зданий под отель уровня пять звезд, то номерной фонд "Пекина" может быть удвоен. Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич предполагает, что стоимость работ может составить $3 тыс. за кв. м. Между тем источник "Ъ" говорит, что SRIG не планирует увеличивать номерной фонд, а намерен создать на части площадей "Пекина" центр китайской культуры



Александра Мерцалова, Халиль Аминов

Газета "Коммерсантъ" №17 от 31.01.2019, стр. 10