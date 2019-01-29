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Курды: США так и не начали выводить войска из Сирии
09:53 31.01.2019

Соединенные Штаты так и не приступили пока к выводу своих войск из Сирии, хотя с момента объявления президентом Дональдом Трампом о данном решении прошло больше месяца. Об этом сообщила в опубликованном в среду интервью газете The Washington Post председатель исполкома курдского Совета демократической Сирии Ильхам Ахмед. Структура, которую она возглавляет, представляет собой автономный орган управления, созданный курдами на северо-востоке Сирии, и является политическим крылом вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии".

"Изменения ситуации на местах не было", - заявила Ильхам Ахмед, отвечая на вопрос о свертывании американского военного присутствия в Сирии. По ее свидетельству, обстановка остается "точно такой же, какой была до" объявления американского лидера о выводе войск из Сирии.

При этом Ильхам Ахмед категорически отвергла данные Турции о том, что американцы достигли договоренности с сирийскими курдами о возвращении последними тяжелых вооружений, полученных ранее от Вашингтона для борьбы с формированиями террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). "Такого соглашения нет. Никогда не было обсуждения вопроса об изъятии у нас вооружений", - сказала лидер сирийских курдов.

Кроме того, она сообщила, что в понедельник кратко пообщалась с Трампом и он ее заверил, что не допустит уничтожения Турцией курдских военизированных формирований в Сирии.

Источник - независимая газета
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