Ирак ждет российский бизнес с распростертым бюджетом, - "Къ"

10:09 31.01.2019

Багдад выделил средства на совместные проекты



Первый рабочий визит после вступления в должность глава МИД Ирака Мухаммед Али аль-Хаким совершил в Москву. Вчера он провел переговоры с вице-премьером РФ Юрием Борисовым и главой МИДа Сергеем Лавровым. Речь в первую очередь шла о развитии торгово-экономических отношений. По словам господина аль-Хакима, Ирак заложил в своем четырехлетнем бюджете средства на совместные проекты с Россией. Не обошлось и без обсуждения региональной повестки - здесь позиции Багдада и Москвы совпадают на 100%, несмотря на зависимость иракской внешней политики от США и Ирана.



Мухаммед Али аль-Хаким производит впечатление делового человека. За его плечами западное образование, должности министра связи страны, представителя Ирака в нью-йоркской штаб-квартире ООН, а также в отделении организации в Женеве. И, в отличие от выступлений многих арабских коллег, заявления господина аль-Хакима звучат четко и по делу. В самом начале встречи с Сергеем Лавровым он задал тон переговорам, предложив вначале обсудить все, что касается двусторонних отношений, а потом перейти к региональной повестке.



Это первый визит господина аль-Хакима в Россию, да и в целом первый рабочий визит в качестве главы МИДа после назначения на этот пост в октябре прошлого года. Впрочем, не выезжая из Багдада, он уже успел встретиться со многими зарубежными коллегами. Только в январе Ирак посетили главы МИДов Франции и Ирана Жан-Ив Ле Дриан и Мохаммад Джавад Зариф, а также госсекретарь США Майк Помпео. Российский министр не был в Багдаде с 2014 года. Но, может быть, в этом году ситуация изменится. "Мы будем очень рады, если вы сможете посетить Ирак в связи с годовщиной наших дипломатических отношений, чтобы мы провели там все возможные политические и культурные мероприятия, в том числе с задействованием наших посольств в Багдаде и в Москве",- обратился господин аль-Хаким к российскому коллеге. И Сергей Лавров принял приглашение.



Когда состоится визит главы МИД РФ в Багдад, предположить трудно. Нет и точной даты приезда в Россию президента Ирака Бархама Салеха - пока идет речь о "начале года". Зато другие планы по развитию двусторонних отношений уже расписаны. В марте в Багдаде планируется проведение восьмого заседания межправительственной комиссии (МПК), пост сопредседателя которой с иракской стороны как раз занимает Мухаммед Али аль-Хаким, а с российской - вице-премьер Юрий Борисов. Иракцы предлагают расширить рамки встречи и, помимо заседания МПК, провести еще и бизнес-форум. В Москве обдумывают это предложение. "Мы действительно очень заинтересованы в том, чтобы наращивать наши торгово-экономические, инвестиционные связи. В сфере инвестиций, прежде всего в секторе углеводородов, налицо очень хороший результат. ЛУКОЙЛ, "Газпром нефть", "Союзнефтегаз" уже работают, "Роснефть" проявляет интерес к проектам в Ираке. Общий объем инвестиций в эту отрасль уже превысил $10 млрд",- сказал на пресс-конференции по итогам переговоров Сергей Лавров.



ЛУКОЙЛ разрабатывает месторождение Западная Курна-2 (у него 75%, остальное у Ирака), на которое сейчас приходится примерно 9% нефтедобычи страны. Согласно измененному в прошлом году сервисному контракту, ЛУКОЙЛ должен увеличить добычу на Западной Курне-2 к 2025 году вдвое, до 800 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, компания занимается геологоразведкой на блоке 10, открыв там месторождение Эриду в 120 км от Западной Курны-2. Также ЛУКОЙЛ собирается построить нефтепровод от Западной Курны-2 до терминала Фао на побережье Персидского залива. "Газпром нефть" разрабатывает месторождение Бадра на востоке Ирака у границы с Ираном в консорциуме с корейской Kogas (22,5%), малайзийской Petronas (15%) и турецкой TPAO (7,5%), еще 25% у Ирака. Кроме того, "Газпром нефть" ведет геологоразведку на двух блоках в Иракском Курдистане.



"Роснефть" собирается активно работать в Иракском Курдистане. Компания уже является оператором экспортного нефтепровода из Курдистана в Турцию. В 2017 году "Роснефть" предоставила властям Курдистана $1,3 млрд предоплаты по контракту на покупку нефти с месторождений Киркука, однако в октябре этого года этот район вернулся под контроль федеральных властей в Багдаде. Кроме того, "Роснефть" заявила о подписании соглашений с Курдистаном о разработке пяти месторождений. Эта деятельность вызвала недовольство иракского правительства, которое настаивает на том, что все контракты должны идти через Багдад, а не региональные власти. Впрочем, на данный момент, по словам источников "Ъ" в отрасли, поставки нефти из Киркука через Курдистан возобновились и непосредственного конфликта нет.



Как Ирак предложил "Роснефти" войти в Киркук с ВР

Как Ирак предложил "Роснефти" войти в Киркук с ВР

В других отраслях интерес российских компаний к Ираку пока носит гипотетический характер. Так, страна собирается модернизировать свою электроэнергетику, частично построенную с помощью советских специалистов, и интерес к этому процессу в последние два года демонстрировали "Интер РАО" и "Газпром энергохолдинг", но пока серьезных переговоров не было. Также периодически поднимается тема участия российских компаний в модернизации железных дорог и портов Ирака, однако конкретики здесь нет. Говоря в ходе визита в Москву о перспективных областях сотрудничества, иракский министр особо упомянул электроэнергетику, промышленность и сельское хозяйство, а также сообщил, что в иракский бюджет заложены специальные средства на совместные российско-иракские проекты в ближайшие четыре года.



"У Ирака есть много проектов, связанных с восстановлением страны, особенно районов, пострадавших от террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). И чем больше стран стремится участвовать в этих проектах, тем выше конкуренция и меньше затраты иракских властей. В этой связи Ирак заинтересован в российском бизнесе",- сказал "Ъ" программный координатор Российского совета по международным делам Руслан Мамедов. Он также отметил, что для Ирака важно сотрудничество с Россией не только в экономике, но и в политических вопросах: "Ирак серьезно зависит от США и Ирана. И если у Багдада появятся другие надежные партеры, то у него будет больше возможностей для маневра".



Для России также важно политическое сотрудничество с Ираком, учитывая его близость с Сирией и Ираном, а также его роль в ОПЕК и все более возрастающие амбиции на арабской политической сцене. По мнению Руслана Мамедова, роль Ирака в регионе заметно меняется - из жертвы он превращается в активного и влиятельного игрока, с которым выгодно дружить. Москве это сделать несложно, учитывая, что по региональным вопросам ее позиции с Багдадом абсолютно совпадают.



Авторы: Юрий Барсуков Марианна Беленькая



Газета "Коммерсантъ" №17 от 31.01.2019, стр. 6