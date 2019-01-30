 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Судам, не входящим в прикаспийскую пятерку, запретят ходить по Каспию
11:20 31.01.2019

В общем водном пространстве действует свобода мореплавания для судов под флагами прибрежных стран.

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли закон "О ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря", передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра иностранных дел РК Бейбута Атамкулова, в документе закреплены базовые принципы деятельности прибрежных государств на море, разграничение национальных зон, юрисдикции и суверенитета, порядка осуществления недропользования, мореплавания, рыболовства, проведение морских научных исследований, сотрудничества в сфере безопасности, рационального использования биологических ресурсов защиты морской среды.

"Согласно Конвенции решение вопросов, касающихся Каспийского моря, отнесено к исключительной компетенции прикаспийских государств. Не допускается присутствие на Каспии судов под флагами государств, не относящихся к каспийской пятерке, равно как и вооруженных сил, не принадлежащих прикаспийским государствам", - отметил он.
В то же время глава ведомства указал, что морская акватория разграничена на внутренние вод и территориальные воды шириной 15 миль, рыболовные зоны шириной 10 морских миль и общее водное пространство.

"Внешние пределы территориальных вод имеют статус морских государственных границ. В своих рыболовных зонах каждое государство обладает исключительными правами на промысел биологических ресурсов. В общем водном пространстве действует свобода мореплавания для судов под флагами прибрежных стран. Разграничение дна и недр Каспийского моря на секторе осуществляется по договоренности сопредельных и противолежащих государств на основе отдельных соглашений между заинтересованными сторонами", - пояснил Атамкулов.
Также экологическая система Каспия и все ее компоненты находятся под всемерной защитой и охраной.

"Любая деятельность в море не должна наносить ущерб окружающей морской среде и биологическому разнообразию. В целях эффективной имплементаций Конвенции создается специальный механизм регулярных пятисторонних консультаций, рабочая группа высокого уровня по вопросам каспийского моря на уровне заметителей министров иностранных дел. Конвенция является бессрочной", - заключил министр.

Оксана Скибан, Астана

Источник - zakon.kz
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