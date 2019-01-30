Зачем нам нужна Венесуэла. Это не нахлебник, а друг, союзник, экономический партнер, - Н.Платошкин

11:45 31.01.2019 Одни говорят у нас: "Что вы все про Венесуэлу, сколько можно! Надо своими делами заниматься, а мы туда вбухиваем деньги, и там все пропадает!" Другие, которые вроде бы против вмешательства США в дела Венесуэлы, говорят: "Мы против вмешательства США в дела Венесуэлы, потому что США могут тогда вмешиваться и в российские дела". Но у них есть свой подтекст: "Ну, а в целом президент Мадуро, конечно, ничего хорошего не представляет, у него вся экономика развалена, потому что он социалист, чуть ли не коммунист". А из этого проистекает следующий лозунг: любые социалисты, коммунисты в России, в Венесуэле, где угодно, ничего хорошего сделать не могут, даже если и хотят. Но при этом мы осуждаем политику США по отношению к Венесуэле.



Давайте разберемся. Венесуэла - большая страна в Южной Америке, почти миллион квадратных километров. Это больше Украины в 2 раза. Более того, это юг, так чего же там люди так плохо живут? Да дело в том, что в Венесуэле, как и на Кубе, 90% территории для жилья не пригодны! У нас это тундра, а у них это джунгли. Там нет ни дорог, ни нормальных почв, там страшная влажность, одежда гниет даже. Там нельзя вырастить привычные для нас с вами культуры: картошку, помидоры, потому что они требуют умеренного климата, не очень жаркого. В некоторые места люди там до сих пор добираются только по рекам. Еще очень много гор. По Венесуэле проходят Анды - самая крупная цепь Южной Америки. Что там можно выращивать?



До президента Венесуэлы Уго Чавеса, который был нашим другом, Венесуэла жила примерно как Куба до революции. Куба продавала в Америку до революции сахар, и из Америки покупала все, до зубных щеток и туалетной бумаги. Венесуэла жила абсолютно так же до прихода Чавеса к власти. В 1930-е годы они продавали кофе и покупали все, включая еду. Потом они стали продавать нефть и тоже покупать все остальное. Венесуэлу даже называли до Чавеса "южноамериканской Саудовской Аравией", потому что в Саудовской Аравии тоже ничего не растет и ничего не производится, они нефть продают, а все остальное берут. Поэтому Венесуэла всегда была очень зависима от внешнего рынка.



Дальше самое страшное - географическое проклятие Венесуэлы и Кубы. Как вы думаете, Кубе куда выгоднее было продавать сахар? В Америку, которая 150 км от Кубы, или в Россию, в Советский Союз, до которого 11 тысяч километров? И это данность, это не изменить! То же самое в Венесуэле. Куда Венесуэла могла продавать свою нефть? В Китай, что ли? До Китая 15 тысяч километров! Конечно, они продавали в Соединенные Штаты и покупали оттуда все остальное. Поэтому Венесуэла никогда не обеспечивала себя едой. Никогда. Ни до Чавеса, ни потом.



Все, кто считает Венесуэлу нахлебником, должны понять: Чавес пришел к власти в 1999 году, когда нефть стоила 8 долларов за баррель, ВОСЕМЬ! Сейчас она стоит 70! И все говорят: "Ой, как мало, вообще, ужас…" Кто организовал резкий подъем цен на нефть в начале 2000-х годов? Чавес. Ведь именно Венесуэла в свое время была среди основателей организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которая регулирует эти цены. Из-за Чавеса у нас в начале 2000-х годов родился наш бум, машины люди стали покупать, потребительские кредиты появились. Так это все из-за Чавеса произошло!



В 2008 году нефть упала в цене со 140 долларов за баррель до 38, и Россия мгновенно оказалась ввергнута в кризис. Кто тогда помог поднять цены опять до уровня 100 долларов за баррель? Не Чавес? Так кто чей нахлебник?



Венесуэла – первая в мире страна по запасам нефти. Некоторые говорят: "Вот пришли к власти все эти негодяи, социалисты, коммунисты, Чавес, Мадуро, и страна с самыми большими резервами нефти оказалась вот в такой ситуации…" Но нефть нефти рознь. Венесуэла – главная в мире страна по запасам (внимание!) тяжелой нефти. У нее даже есть свое название "нефть Ориноко", по названию главной реки Венесуэлы. Обычная нефть течет, а "нефть Ориноко" вязкая, она даже в трубопроводах течь не может, это почти битум. Чтобы ее переработать в нормальную нефть, надо затратить массу ресурсов. И когда Чавес пришел к власти, в отличие от того, что про него болтают, он сказал: "Что касается легкой нефти, обычной, мы – венесуэльцы – будем добывать ее сами. Что касается тяжелой нефти, которая требует переработки, затрат, то, пожалуйста, все иностранные компании, добро пожаловать в Венесуэлу!" И пришли американские компании, и наша "Роснефть", и китайские, и индийские. И когда говорят, что Чавес всю нефть отдал русским, это наглая ложь. И при Чавесе, и до Чавеса большая часть венесуэльской нефти продавалась в США. Она и сейчас туда, в основном, продается, потому что это близко просто.



А что Россия? Говорят: "Мы туда вбухивали средства, зачем?" Но при Чавесе Венесуэла либо покупала у нас, либо брала в кредит. Мы там построили завод по производству автоматов Калашникова. Это что, экспорт сырья? Нет, конечно! Люди получили рабочие места, и у нас в том числе. Кто еще у нас берет эти заводы? Да никто. Мы построили там сервисный центр по обслуживанию всей российской вертолетной техники, направляемой в страны Южной Америки, чтобы, если наш вертолет сломался, его не везли бы из Перу в Россию ремонтировать.



Теперь по нефти. Компания "Роснефть" добывает тяжелую, сложную венесуэльскую нефть и отправляет ее на переработку в Индию. Зарабатывает Россия, зарабатывает Венесуэла и зарабатывает дружественная нам Индия, которая входит вместе с нами в БРИКС.



Далее, именно при Чавесе Венесуэла заинтересовалась нашей технологией по производству многоквартирных домов. Вы не представляете, как жила Венесуэла до Чавеса! Каракас – столица Венесуэлы – окружен цепью расположенных на горных склонах трущоб. Это картонные коробки без канализации, без питьевой воды, без света. Чавес стал строить людям дома, нормальные, как у нас с вами были построены в советское время. Представляете, что такое для человека, живущего в картонной коробке, переехать в дом, пусть и в небольшую квартиру? Горячая вода, холодная вода, кондиционеры, отопление! Вот на что Чавес тратил деньги от добычи нефти.



Далее. Говорят, в Венесуэле большая преступность. Неужели власти нашей дружественной страны, Венесуэлы, не могут навести порядок, особенно в Каракасе? Да нет никакого Каракаса! Каракас разделен юридически на несколько городов, у каждого из них свой мэр. Мэра Каракаса нет. В Каракасе, как во многих странах Латинской Америки, американская система. То есть, есть квартал для богатых, это свой город. Там мэр, там своя полиция, там свои налоги. Рядом трущобы. Какие там налоги? Соответственно, там нет полиции, вообще ничего. А у федеральных властей Венесуэлы, то есть у Чавеса или Мадуро, полиции вообще по закону нет, как в США. Другими словами, правительство Венесуэлы не может нести никакую ответственность за преступность, потому что у нее нет полиции. Полиция подчиняется мэрам или главам штата, которые в большей части настроены враждебно по отношению к правительству Чавеса и Мадуро. Если мы с вами этих вещей не знаем, нам, конечно, сложно представить, что происходит в Венесуэле.



Еще говорят: "В Венесуэле люди стоят в очередях в магазинах, даже там умирают… Нет туалетной бумаги, нет медикаментов". Что сделал Чавес, когда пришел к власти? Он сделал так называемые "народные" магазины с низкими ценами на основные продукты питания - рис, подсолнечное масло, курятину. Что происходило дальше? Появились перекупщики, которые все это скупали на корню по дешевым государственным ценам и за углом продавали в 10-15 раз дороже. Житель приходит в магазин, "народный", а там ничего нет. Зато за углом все эти народные товары продаются по огромной цене. Да, правительство пыталось реагировать, как и в Советском Союзе, вводился контроль, даже армейские патрули, продавали какие-то продукты не более одного килограмма в руки. Но все проконтролировать нереально. В результате народ начал роптать: "Что ж это такое, что за боливарианский социализм, когда от этого спекулянты только выигрывают".



Что делать? Венесуэла эти продукты сама не производит, она их закупает заграницей, в основном в США. Не потому, что она в России не хочет закупать, но если везти из России, тогда продукты будут очень дорогими. Понимаете, в какой они тяжелой ситуации? Конечно, можно было плюнуть на все и сказать: "Ну, по какой цене хотите, по такой и покупайте!" Но правительство там из последних сил пыталось как-то обеспечить, чтобы бедное население могло покупать по фиксированным ценам основные продукты в "народных" магазинах. Все остальное можно купить в обычном магазине, но уже, конечно, по другой цене.



Дальше говорят: у них перебои с электричеством в некоторых городах, а ведь столько нефти! Я уже говорил, что нефть там другая. Более того, 70% электроэнергии Венесуэлы дает всего одна гидроэлектростанция, и вне зависимости от того, Чавес у власти или не Чавес, в водохранилище, которое вращает турбины ГЭС, резко падает уровень воды в засушливые периоды. А в Венесуэле, как в любой тропической стране, есть сезон дождей, когда реки и все водохранилища полны. А есть засушливый сезон, когда вообще не выпадает ни капли. И до Чавеса всегда были эти отключения в засушливые периоды.



Теперь по поводу вмешательства США. Еще до Чавеса всю нефть в Венесуэле добывала одна государственная компания, ее не Чавес создал. Программное обеспечение у этой государственной компании было американское, специалисты, технологи, инженеры были либо американцы, либо люди, которые учились в Америке и боготворили эту страну. Приходит Чавес к власти, и что они делают? Они не отдают компьютерные ключи от программного обеспечения венесуэльской государственной компании. Дело доходило до катастроф: идет танкер в Венесуэлу. Программного обеспечения нет, и танкер едва не напоролся из-за этого на мель и не погиб. Венесуэльским программистам пришлось взламывать свои же собственные компьютерные сети, чтоб вообще понять, как распределяется венесуэльская нефть.



Дальше. Апрель 2002 года. Операция ЦРУ по свержению Чавеса под кодовым названием "Змея". После "нефтяной забастовки" начинаются массовые демонстрации в богатых кварталах Каракаса, где живут белые обеспеченные люди. По ним стреляют неизвестные. Кто эти неизвестные? Ну, понятно, сторонники президента Чавеса. Идет стрельба – один кадр, в другом кадре – убитые люди. А потом выяснилось, что эти кадры были сняты не то, что в разных местах, а в разное время даже. Но они это компонуют, и получается, что сторонники Чавеса расстреливают демонстрантов. После чего группа генералов-предателей, с которыми американцы заранее работали, вывозят Чавеса на вертолете на отдаленный венесуэльский остров. Его заставляют снять форму, а ведь Чавес – военный, надевают тренировочный костюм, чтобы унизить, дают ему лист бумаги и ручку, говорят: "Мы покинем тебя на 10 минут. Твоя задача написать: первое - что ты уходишь в отставку сам, и второе – предсмертную записку, что я не могу пережить свою отставку и кончаю жизнь самоубийством". Что сделал Чавес? Он положил бумагу, взял ручку. Представляете, что в душе у человека творится, который знает, что через несколько минут его просто убьют после этих бумаг? И тут к нему приходит конвойный, обычный солдат, знавший своего президента, и говорит: "Единственное, что могу я сделать, это дать вам мобильный телефон". Чавес звонит своей дочери, дочь связывается с Фиделем Кастро. Фидель Кастро сразу выходит в эфир и говорит: "Все слухи о том, что Чавес ушел в отставку и покончил жизнь самоубийством - ложь! Он силой содержится на таком-то острове". На улицы Каракаса выходят сторонники Чавеса, которым говорили, что он сам убежал на вертолете, что он не хочет выполнять свои обязанности. Они идут к президентскому дворцу, где в это время проходит инаугурационный бал нового президента Венесуэлы, которого поставили американцы. Это был лидер Союза венесуэльских предпринимателей, которым социальные меры Чавеса были "против шерсти". Врывается толпа, празднующие пытаются как-то скрыться через задний вход. Президент "американский" бежит в Колумбию. Звали его Педро Кармона. Он продержался у власти всего 24 часа и вошел в историю Венесуэлы под презрительной кличкой "Педро Короткий".



То же самое американцы делают сейчас. Вот якобы идут протесты, хотя они идут в богатых кварталах. В бедных идут контрдемонстрации, за Мадуро. И их не показывают.



Другой вопрос. Надо ли Мадуро менять экономическую политику? Да, может быть, Мадуро ошибается в экономической политике, но он ошибается из желания помочь людям. Чтобы каждый бедный человек на свои деньги мог что-то купить. И когда спекулянты этим пользуются, то бедным людям, сторонникам правительства, это, конечно, не нравится.



Еще попрекают правительство Венесуэлы в диктаторских амбициях. На самом деле, Венесуэла устраивала круглый стол с оппозицией, он шел два года при посредничестве Ватикана. Но у оппозиции принцип простой: "Пусть Мадуро уйдет, а потом будем обсуждать".



Что можно сделать в экономике Венесуэлы? Провести денежную реформу. Затем мы должны наладить продажу в Венесуэлу продуктов питания. У нас есть в избытке, например, зерно, можно наладить производство каких-то консервированных продуктов. Венесуэла - это огромный рынок сбыта для России, они готовы за это платить. Говорят: "Да откуда у них деньги?" А вот цифры: венесуэльский экспорт - 30 миллиардов долларов, венесуэльский импорт – 20. То есть у них 10 миллиардов долларов есть каждый год для того, чтобы оплатить медикаменты и продовольствие. Мы можем все поставлять в Венесуэлу за деньги. А тем самым мы не только поможем стабилизировать братскую нам страну, которая признала Крым, между прочим, которая нам везде помогает, но и создадим миллион рабочих мест в России - в сельском хозяйстве, в перерабатывающей промышленности.



Нынешний режим в Венесуэле, как бы кто к нему не относился, наш друг, он заинтересован в связях с Россией на взаимовыгодной основе.



Если мы сейчас бросим их, то в самый тяжелый момент, когда придут за нами, нам не на кого будет опереться. В этом и состоит сущность внешней политики. Если ты хочешь иметь друзей, хочешь, чтобы они помогли тебе в тяжелое для тебя время, так будь готов сделать то же самое для них, когда им тяжело!



Николай Платошкин

30.01.19 Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548924300

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Мажилис одобрил поправки по вопросам транспорта – I чтение

- Кадровые перестановки

- Перед казахами снова встал выбор: мракобесие или просвещение?

- "Ак жол" добивается спасения сельхозпроизводителей и предпринимателей внутреннего туризма от вынужденного банкротства в связи с абсурдными действиями чиновников

- Алматинцы получили первые счета за комуслуги в новом году и ахнули

- Сенаторы рассмотрели вопросы реализации Закона "О Фонде компенсации потерпевшим"

- Кенес Абсатиров, "Ак жол": Почему взимается плата за "Күнделік" вопреки заявлениям министерства о бесплатности базового функционала системы?

- Ученые Казахстан впервые получают финансирование по грантовому и программно-целевому финансированию в январе 2019 года

- АО "Парк ядерных технологий" будет передан в доверительное управление

