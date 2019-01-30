 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Project Syndicate: США подписали соглашение о капитуляции в Афганистане
13:12 31.01.2019

Договоренности, достигнутые между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и спецпредставителем США по примирению в Афганистане Залмаем Халилзадом, можно расценить как полную капитуляцию администрации Трампа

После терактов 11 сентября 2001 года Соединенные Штаты вторглись в Афганистан и свергли талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Один из ключевых элементов международного терроризма лишился власти. Теперь США устали от войны, а американский президент Дональд Трамп стремится сократить военное присутствие за рубежом. Вашингтон заключил предварительное соглашение, в основном согласившись на условия, выдвинутые талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Экстремистская группировка, предоставившая когда-то убежище "Аль-Каиде" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), известная своими кровопролитными терактами, не только добилась обещания о выводе американских войск в течение 18 месяцев, но и подготовила себе путь к власти в Кабуле, пишет Брахма Челлани в статье для издания Project Syndicate.

История вновь повторяется. США в очередной раз решили отказаться от разоренного войной Афганистана, так же как и 30 лет назад после успеха тайной операции ЦРУ по вытеснению советских войск из страны. США отчаянно стремятся положить конец своей самой продолжительной войне, однако они, похоже, забыли о тех последствиях, к которым привел их отказ от Афганистана в прошлом: Афганистан превратился в цитадель транснационального терроризма, что привело к началу гражданской войны и в конечном итоге завершилось кровопролитием на Западе.

Договоренности, достигнутые между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и спецпредставителем США по примирению в Афганистане Залмаем Халилзадом, можно расценить как полную капитуляцию администрации Трампа.

В 2014 году США подписали с афганским правительством пакт о безопасности, который предоставил американцам доступ к девяти военным базам до 2024 года. Однако теперь США согласились вывести все свои войска в обмен на простое обещание террористов о том, что они не будут предоставлять на афганской территории убежище другим террористическим группам. Подумаешь, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже действует на территории Афганистана и бросает вызов существованию самого "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Да, предварительное соглашение с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвали "мирным" соглашением, однако оно почти наверняка приведет к всплеску насилия со стороны исламистов. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) полны решимости вновь навязать средневековые практики, которые они применяли во время своего правления с 1996 по 2001 год. Каких бы успехов Афганистан не добился в отношении прав женщин и гражданских прав, вскоре про них можно будет забыть.

Не следует заблуждаться насчет талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это жестокие террористы отказываются признавать законное афганское правительство, что чрезвычайно осложнит процесс реализации нового "рамочного" соглашения. Весьма сомнительно, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) согласятся разделить власть с афганским правительством президента Ашрафа Гани.

Серия уступок со стороны США за последние шесть лет привела лишь к наращиванию террористических атак со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые также смогли добиться значительных успехов в борьбе с афганскими силами безопасности. Так что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут рассматривать новое соглашение как неявное подтверждение своей приближающейся победы. Они знают, что время играет против США, и что большинство граждан Соединенных Штатов поддерживают вывод войск.

Предварительное соглашение с США является не только крупной победой для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но также и для Пакистана, который предоставил убежище руководству талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и рядовым боевикам "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В прошлом году Трамп сократил военную помощь Пакистану, указав на то, что Исламабад укрывает террористов, на которых Вашингтон охотится в Афганистане.

Стоит также напомнить, что после вступления в должность Трамп пообещал переломить ухудшающуюся ситуацию в Афганистане. Однако через два года он, очевидно, решил, что вместо США очередную победу должны одержать экстремисты.

Чтобы облегчить переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), бывший президент США Барак Обама позволил экстремистам де-факто учредить дипломатическую миссию в столице Катара Дохе в 2013 году. А год спустя он обменял пятерых старших лидеров движения "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на сержанта армии США, которому впоследствии было предъявлено обвинение в дезертирстве. Более того, чтобы заложить основу для сделки, американские военные уже давно воздерживаются от нападения на командный пункт талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Пакистане, тем самым эффективно подрывая собственную военную миссию в Афганистане. Как заявил в 2017 году бывший командующий войсками США в Афганистане Джон Николсон: "Очень трудно добиться успеха на поле битвы, когда ваш враг пользуется внешней поддержкой и убежищем".

Круг замкнулся. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как и "Аль-Каида" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), начали с подготовки в Пакистане под руководством инструкторов из ЦРУ, которые тренировали боевиков для войны против СССР в 1980-х годах. Затем, пострадав от самого страшного террористического акта в современной мировой истории, США выступили против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), изгнав их лидеров из Афганистана. Но теперь, стремясь к спасительному выводу войск, США готовы вернуть власть той же бандитской группе, которую они свергли 17 лет назад. К сожалению, вывод американских войск из Афганистана серьезно ограничит возможности США по влиянию на происходящие там события и предотвращению новых террористических атак на территории Соединенных Штатов.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548929520
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