Керченская провокация 2:0: США снова заставляют Киев лезть на рожон

13:13 31.01.2019 Вашингтон уже потирает руки в ожидании нового столкновения русских и украинцев на Азове



Светлана Гомзикова

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Дмитрий Дрозденко

Иван Коновалов



Конфликт между Россией и Украиной в Азовском и Черном морях будет в перспективе усиливаться. Такой прогноз дал директор национальной разведки США Дэниел Коутс, представляя на днях в Сенате отчет об основных угрозах, стоящих перед миром.



Причину нарастания двусторонней напряженности он видит в том, что "каждая из сторон будет подтверждать свои суверенные права и возможности действий на море".



По мнению Коутса, то, что российские пограничники в ноябре прошлого года пресекли "прорыв" украинских кораблей в Керченском проливе, "демонстрирует готовность РФ ограничивать свободу навигации Украины в регионе и совершать политическое давление на руководство страны, особенно в преддверии выборов на Украине".



В общем, ничего интересного - обычный лицемерный "речитатив", в основе которого их собственное (американское) понятие о демократии. Но, как это водится в последнее время, с использованием обязательного образа "злой России", которая на все это "ценностное добро" посягает.



Интересно другое. Прогноз американской разведки странным образом совпал по времени с очередным бодрым заявлением официальных лиц Украины о подготовке новой попытки "покорения" военными кораблями ВМС Украины непроходимого Керченского пролива.



На этот раз "отметился" так называемый замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" Юрий Грымчак.



В эфире "5 канала", который принадлежит президенту Петру Порошенко, чиновник раскрыл секретные планы правительства, которое, оказывается, уже определилось даже по срокам такого прохода. Причем он почему-то уверен, что на этот раз российские пограничники ничего сделать не смогут из-за опасения новых санкций против России со стороны США и Евросоюза.



Надо сказать, что все эти "танцы с бубном" вокруг Керченского пролива и непременного его "взятия" без согласования с Россией, стали уже для украинских деятелей какой-то навязчивой идеей.



До Грымчака повторить ноябрьскую провокацию обещал глава СНБО Украины Турчинов. Начальник штаба ВСУ Муженко успел обсудить такую перспективу даже с руководством НАТО. А его креативный заместитель генерал Романенко предложил устроить из новой провокации реалити-шоу, транслируя ее в прямом эфире.



То есть, на Украине уже вполне "разогрелись" и готовы снова пустить своих "флибустьеров" в плавание.



И тут возникает вопрос: то, о чем поведал сенаторам господин Коутс, это, на самом деле, прогноз американской разведки, или у них есть, действительно, план по дестабилизации ситуации в регионе?



- Если говорить откровенно, то американские спецслужбы уже давно живут на Украине, - комментирует ситуацию обозреватель журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко. - И все, что там происходит, происходит под их чутким контролем и руководством.



Поэтому когда руководитель американской разведки заявляет, что такое ожидается, значит, они уже это спланировали. А задача Украины, эти планы осуществить.



То, что Коутс там говорит насчет свободы навигации и всего остального, не более чем обычное словоблудие.



Если рассматривать конкретно инцидент, который произошел в Керченском проливе 25 ноября прошлого года, то, напомню, что украинские корабли зашли тогда в так называемые "старые" территориальные воды РФ. То есть, не те, которые относятся к Крымскому полуострову, а которые относятся к Краснодарскому краю. Они туда вообще заходить не должны никогда.



Поэтому в этой ситуации нужно просто жестко реагировать и не играть с ними в салочки. А, с моей точки зрения, поведение наших пограничников носило слишком мягкий характер. При том, что украинские корабли представляли реальную опасность для судоходства в этом районе своим опасным маневрированием.



Другое дело, что бы мы ни делали, что бы ни говорили, Америка все равно скажет, что мы неправы. Здесь действует не принцип закона и справедливости, здесь действует, как в анекдоте, принцип "хреновая у тебя шляпа".



Значит, будет еще одна провокация. Украине это выгодно перед выборами. Штатам выгодно тоже - очень хочется им иметь повод, чтобы склонить европейских партнеров к санкциям против "Северного потока-2". Если вы обратили внимание, американцы снова сейчас очень сильно в этой области активизировались.



"СП": - Похоже уже на истерику…



- Да, уже истерика. Поэтому на Германию будет оказываться очень серьезное давление.



И провокация, скорей всего, будет. Но будем надеяться, что в этот раз ее пресекут быстрее и решительней.



"СП": - Может, надо уже на уничтожение действовать?



- Думаю, это все же слишком жестоко. На Украине сейчас одна власть, потом будет другая, а народ, он как бы единый с нами. И вступать в реальные боевые действия, это только сыграть на руку американцам. Они именно этого и хотят.



Вопрос стоит в другом: жестче - это значит, быстрее обездвижить эти корабли. Чтобы не гоняться за ними, не уговаривать, а сказать конкретно: "У вас осталось пять минут времени. Остановитесь!"



Не надо тратить на это полсуток. А надо быстро задержать эти корабли, не играя с ними, как я уже сказал, в салочки, если они нарушают определенные правила прохода проливов. В данной ситуации Крымский мост, к которому они все так рвутся, это стратегический объект, который соединяет Крым и Краснодарский край. Это - первое.



Второе. Украина не раз на уровне своих официальных лиц, включая того же Турчинова, призывала к террористическим актам в отношении этого объекта. Угрожала, что взорвет мост.



Мы просто обязаны защищать людей, которые по нему двигаются. Потому что сама ситуация считается не нормальной, когда какая-то страна призывает к террористическим актам.



То есть, кто знает, что на их кораблях украинских находится. Может, там двадцать тонн взрывчатки… Поэтому там введен вот этот режим досмотра, который, в общем-то, никому особо не мешает.



А хулиганство Украины в плане того опасного маневрирования, которое мы наблюдали в ноябре, это еще один повод пресечь ее незаконные действия.



То есть, надо спокойно, решительно реагировать, останавливать этот процесс в зародыше. Не играть с ними. Но и не допускать кровавого столкновения, потому что кровавое столкновение выгодно США.



Военный аналитик Иван Коновалов, в свою очередь, считает, что Коутс, представляя американское разведсообщество, прежде всего, должен оправдать те деньги, которые вкладываются в семнадцать различных ведомств, которые в это сообщество входят:



- Это огромные деньги, но они хотят все больше и больше.



Представленный им доклад глубокой аналитикой не отличается вообще. Речь идет о вещах достаточно банальных и весьма не очевидных, но, с точки зрения нынешней политической обстановки мировой, возможных, в принципе.



То есть, это сплошное теоретизирование, которое ставится на службу тем доктринам, которые исповедуются различными силовыми ведомствами США. Все, что там говорится, это выгодно. Потому что смысл такой: дайте денег.



Пентагон примерно то же самое может написать и теми же словами: "все плохо, кругом эта агрессивная Россия, агрессивный Китай, грядет конец света, давайте денег, и мы всех спасем".



Удивительно, конечно, что они постоянно выступают с настолько банальными, неглубокими и поверхностными докладами. Каждый раз думаешь, что вот-вот сейчас услышишь глубокую мысль, но - нет, опять все то же самое.



Коутс, например, опять заявил, что "Россия в 2020 году снова собирается вмешаться в американские выборы". О чем тут говорить…



"СП": - В общем, не о чем, наверное. Они сами эти шаблоны и штампы про "агрессивную Россию" придумывают, и сами же их используют для нагнетания…



- Когда используются шаблоны, это еще не так плохо. Но когда мышление шаблонное, это уже серьезно. А там мышление абсолютно шаблонное: кубик вынули - кубик вставили, кубик вынули - кубик вставили…



"СП": - Однако на Украине слова Коутса вполне могут воспринять как руководство к действию и опять полезут в Керченский пролив. Как их убедить этого не делать?



- Убедить их мы, конечно, не сможем. Наша главная задача действовать исключительно с точки зрения международного морского права.



Есть морская Конвенция ООН, согласно которой действуют вообще все мировые державы, имеющие морские границы. Все правила там оговорены. А украинские корабли своими действиями нарушили, насколько я помню, сразу две статьи этой Конвенции - 19 (понятие мирного прохода) и 21 (законы и правила прибрежного государства, относящиеся к мирному проходу). Они пересекли государственную границу РФ и неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря России.



Каким образом они собираются действовать теперь? Поднимутся в воздух и перелетят?



Они, в любом случае, должны будут пройти через территориальные воды России, исполнив те требования, которые им будут предъявлены. Если им будет запрещено там проходить, по той или иной причине, они не смогут этого сделать.



И каким образом они вообще могут это сделать, если предыдущий инцидент не урегулирован? Их моряки находятся до сих пор на территории России. Какой сумасшедший полезет еще раз на рожон?



"СП": - Нам не стоит серьезно относиться к этим угрозам?



- Серьезно нужно относиться в целом к сложившейся ситуации. Ситуация непростая. Действия украинской стороны нацелены, прежде всего, на то, чтобы втянуть в этот конфликт Запад. Прежде всего, конечно, американцев.



Американцы, как мы знаем, отреагировав, даже прислали корабли. Но к этой зоне даже не приблизились.



Был создан информационный повод. Все, кто хотел на нем отпиариться, - отпиарились. Даже Порошенко кое-какие политические бонусы на этом заработал.



Но реакция Запада была однозначной - Россия действовала в нормах международного права.



Понятно, что новые санкции в таком случае, это уже будет равнозначно объявлению экономической войны - откровенное давление на суверенную страну, которую просто хочется задавить. И тогда вся эта демократия западная, чего она стоит?



"СП": - А разве она чего-то еще стоит?



- На самом деле, они действительно мало стоят. Но на Западе пока бояться признать, что раз за разом эти "ценности" показывают свою несостоятельность.



Посмотрите, что творится в Европе… Европа начинает превращаться паровой котел, который вот-вот может взорваться.



"СП": - Но в ПАСЕ, тем не менее, не стали разбираться в правовых нюансах и выпустили резолюцию, осуждающую Россию.



- Осудили, но санкций не было. Потому что как наказывать за то, что юридически правильно. И как тут поспоришь, если все было на глазах всего мира.



Эти пытаются прорваться, наши пограничники их останавливают, применяя "навал". И остановили. Захотят повторить, в запасе у наших пограничников много приемов…



Проблема в том, что раз за разом они пытаются втянуть американцев. И здесь все еще сильна именно провокационная составляющая.



При этом для США сейчас, скажем так, ситуация такова, что нет единого мнения, как действовать на Украине. Все идет по инерции. Трампу Украина изначально была не интересна.



Но существуют силы, которые подогревают постоянно Украину и хотят, чтобы ситуация усугублялась. И вот это заявление Коутса, оно как бы представляет собой американский перспективный взгляд - что они хотели бы видеть. Коутс проговорился фактически.



Американцы хотят, чтобы между нами там был конфликт, потому что он им выгоден. Им хочется, чтобы украинцы полезли на рожон, но сами они при этом постараются остаться в стороне. Источник - СвободнаяПресса

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