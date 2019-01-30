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Трамп раздавит Венесуэлу только ради захвата нефти, - Джесика Корбет
13:14 31.01.2019

Трамп раздавит Венесуэлу только ради захвата нефти
Госпереворот, который устроил Вашингтон в Каракасе, опять закончится очередной катастрофой

Джесика Корбет

Президент Венесуэлы Мадуро считает, что американский президент приказал правительству Колумбии убить его и взять на себя ответственность. Об этом венесуэльский лидер рассказал в интервью РИА Новости. Так это или нет, нам еще предстоит узнать, обстановка в стране накаляется. Вот что о ситуации в Каракасе пишет американская журналистка, предрекая крах.

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Администрация Трампа интенсифицировала свое вмешательство в политически расколотую Венесуэлу в понедельник, 28 января, объявив об аресте миллиардов долларов в активах, имеющих отношение к государственной нефтяной компании страны. Критики осудили этот шаг как часть "опасной" политики США по оказанию помощи оппозиционным силам свергнуть избранного президента Николаса Мадуро.

Советник по национальной безопасности Джон Болтон и министр финансов Стивен Мнучин на брифинге в Белом доме в понедельник днем объявили о санкциях, введенных в соответствии с распоряжением против корпорации Petroleos de Venezuela, S.A. (PdVSA) - основного источника дохода и иностранной валюты для страны. К ним присоединился Ларри Кудлоу, директор Национального экономического совета.

Мнучин поклялся, что Соединенные Штаты "будут продолжать использовать все наши дипломатические и экономические инструменты" для поддержки Хуана Гуайдо, который объявил себя "временным президентом Венесуэлы". Министр дал понять, что "путь к смягчению санкций для PdVSA лежит через оперативную передачу контроля временному президенту или последующему, демократически избранному, правительству".

Как сообщает CNBC, Мнучин сказал, что PdVSA уже давно является инструментом коррупции и осуществления хищений чиновниками и бизнесменами. Санкции предотвратят перенаправление нефтяного богатства страны в руки Мадуро и будут отменены только тогда, когда его режим передаст контроль над PdVSA правительству-преемнику, добавил он.

В соответствии с этими санкциями американские компании могут продолжать закупать венесуэльскую нефть, но платежи должны храниться на счете, к которому режим Мадуро не будет иметь доступа. "Если люди в Венесуэле хотят продолжать продавать нам нефть, то, пока эти деньги будут поступать на заблокированные счета, мы будем продолжать их изымать", - сказал Мнучин. "Иначе мы не будем покупать эту нефть".

В дополнение к ужесточению экономических ограничений в отношении правительства Мадуро Болтон - в качестве способа укрепить позицию Гуайдо - выступил также с новой угрозой военных действий, сообщив журналистам на брифинге Белого дома, что Трамп "дал понять, что все варианты остаются у него на столе", в том, что касается следующих возможных шагов.

"Это очень опасно", - предупредил всемирно известный профессор экономики и старший советник ООН Джеффри Сакс. Он выразил обеспокоенность тем, что действия администрации могут вызвать огромные страдания среди венесуэльского народа, схожие с теми последствиями, которые испытали на себе граждане других стран, подвергшиеся вмешательству США.

"Проблема здесь в том, что эти попытки Соединенных Штатов сменить правительства других стран часто приводят к катастрофе, - отметил Сакс, - как это на протяжении последних лет происходило на всем Ближнем Востоке".

"Очень часто Вашингтон говорит: "Такой-то должен уйти", - продолжил он. "Именно так часто работает наша внешняя политика. Проявлением высокомерия является говорить о том, кто должен править в другой стране. Кстати, может быть, что Мадуро и непорядочный, и неприятный человек. Но с другой стороны, просто объявить, что какой-то самопровозглашенный политик является президентом, для Вашингтона - это, своего рода, американская традиция смены режима".

Продолжая эту традицию, на прошлой неделе газета Wall Street Journal сообщила, что предпринятая Гуайдо попытка переворота была тесно скоординирована с представителями администрации Трампа и с законодателями-республиканцами. Горстка других стран, включая Израиль и Бразилию, также поддерживают Гуайдо. И в своем выступлении перед Советом Безопасности США в субботу, 26 января, государственный секретарь США Майк Помпео призвал других последовать их примеру.

Тем временем эксперты и несколько прогрессивных членов Конгресса признали экономические и политические кризисы в Венесуэле, но при этом потребовали, чтобы администрация Трампа воздерживалась от вмешательства посредством военных действий или санкций.

"Вместо смены режима Соединенными Штатами обеим сторонам необходимо временно разделить власть, до того момента, как будут проведены новые выборы, возможно, в 2021 году. Это кажется немыслимым, но история, тем не менее, показывает, что это можно сделать", - заявил Сакс в колонке для CNN в воскресенье, 27 января. При этом в качестве примера он приводит переход к демократии Польши в 1989 году. В общих чертах он обрисовал это так: "В результате такого компромисса Мадуро остался бы на посту президента, военные фактически заняли бы руководящие посты в министерствах обороны и внутренних дел, а оппозиционные силы захватили бы гражданские министерства и Центральный банк Венесуэлы. Будь это Гуайдо или какой-то другой лидер в оппозиционном лагере, но любой из них, фактически, будет выполнять обязанности премьер-министра, возглавляя гражданский кабинет министров и руководя экономической политикой Венесуэлы. Выборы можно было бы согласовать на 2021 или 2022 год, возможно, в рамках полупарламентской системы, которую можно было бы создать к тому времени.

"Вместо этого США, похоже, чтобы поставить Мадуро на колени, стремятся к смене режима и к ужесточению санкций", - заключил Сакс. "Такой исход, может быть, и возможен, хотя он оставит очень горькое наследие. Скорее всего, это приведет к дальнейшему насилию и эскалации экономического кризиса. А это, в свою очередь, может привести к войне".

Автор: Джесика Корбет- Jessica Corbett - американская журналистка, корреспондент интернет-издания Common Dreams. Ранее работала в Rolling Stone, The Nation, In These Times, VICE и Fusion.

Перевод Сергея Духанова.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548929640
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