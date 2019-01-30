Индию ждут проблемы на Ближнем Востоке, - Хасан Аль-Хасан

13:16 31.01.2019

Syndication Bureau: Индию ждут проблемы на Ближнем Востоке



Растущая поляризация ближневосточного региона может поставить под угрозу хорошо отлаженный индийский механизм регионального взаимодействия



Тесные связи между Нью-Дели и ключевыми ближневосточными государствами, включая Израиль, Иран и монархии Персидского залива, позволили Индии защитить свои региональные интересы, несмотря геополитические колебания в регионе. Тем не менее дальнейшая поляризация региона и разговоры о необходимости создания Ближневосточного стратегического альянса (МЕСА) - арабского варианта НАТО - могут доставить Индии немало проблем, пишет Хасан Аль-Хасан в статье для издания Syndication Bureau.



Есть несколько признаков, которые указывают на то, что в ближайшем будущем Индия может столкнуться с рядом проблем в регионе. Менее чем через неделю после того, как 9 января 2019 года глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф покинул Нью-Дели, израильский советник по национальной безопасности Меир Бен Шабат вылетел в индийскую столицу, чтобы убедить премьер-министра Индии Нарендру Моди в необходимости поддержать позицию Израиля в отношении растущей иранской угрозы в Сирии. По мере того, как регион все больше погружается в конфликт, Индии, вероятно, придется столкнуться с более сильным давлением со стороны региональных партнеров, которые будут требовать от Индии, чтобы она встала на ту или иную сторону.



С начала 1990-х годов Индия придерживалась стратегии построения разнородных отношений по всему Ближнему Востоку. Столкнувшись с огромными экономическими потерями и дипломатическим ущербом в связи с вторжением Ирака в Кувейт в 1990-1991 годах и последовавшей за этим войной в Персидском заливе, Индия решила уменьшить свою зависимость от Ирака и сделать ставку на более широкие партнерские отношения в регионе. В 1991 году Индия нормализовала отношения с Израилем, выстроила более тесные отношения с Ираном в 1990-х и начале 2000-х годов, а также укрепила свои связи с монархиями Персидского залива после войны в Ираке, начавшейся в 2003 году.



До сих пор Индии удавалось поддерживать в одинаковой степени продуктивные отношения с большинством региональных государств. Индия заняла нейтральную позицию во время дипломатического спора между Катаром и странами Персидского залива. Все участники дипломатического кризиса заверили Индию, что безопасности ее граждан ничего не угрожает. Дипломатический кризис вокруг Катара практически никак не сказался на индийской диаспоре в странах Персидского залива. В отличие от других игроков, нейтралитет позволил Индии избежать участия в этой дипломатической схватке.



Индия также заняла нейтральную позицию в отношении сирийского конфликта, в результате чего она заняла уникальную позицию, позволяющую Нью-Дели выступить в качестве потенциального посредника. Кстати, в начале февраля Индия должна была провести у себя второй индо-арабский диалог, в рамках которого могли пройти переговоры о реинтеграции Сирии в Лигу арабских государств, однако проведение индо-арабского диалога пока пришлось отложить. Монархии Персидского залива надеются на то, что, предложив Сирии возможность вернуться в Лигу арабских государств, они смогут ослабить контроль Ирана над Дамаском.



Наконец, несмотря на тесные связи с Израилем и монархиями Персидского залива, Индия получила доступ к стратегическому иранскому порту Чабахар. В начале года, 7 января, индийское правительство заявило о том, что компания India Ports Global получила возможность осуществлять операции через порт Чабахар, который выходит в Оманский залив. Таким образом, Индия сможет обойти Пакистан, воспользовавшись иранским портом для торговли с Афганистаном и другими странами Центральной Азии.



Однако растущая поляризация региона может поставить под угрозу хорошо отлаженный индийский механизм регионального взаимодействия. Администрация США надеется на то, что создание Ближневосточного стратегического альянса позволит объединить монархии Персидского залива, Иорданию, Египет и Израиль (неофициально) в единый военный альянс против Ирана. Кроме того, размещение американской авианосной группы в Персидском заливе в декабре 2018 года увеличило градус региональной напряженности. Данный шаг свидетельствует о готовности США занять более решительную позицию в отношении иранской ракетной программы. Напряженность продолжает нарастать в районе, который находится в непосредственной близости к иранскому порту Чабахар. Все это может свести на нет любые попытки Индии расширить экономические связи с Афганистаном и странами Центральной Азии.



За последние несколько месяцев в Сирии произошло обострение противостояния между Ираном и Израилем. На прошлой неделе, 21 января, Израиль нанес серию воздушных ударов по иранским и сирийским целям вокруг Дамаска в ответ на запуск иранской ракеты на Голанских высотах. Ранее в мае 2018 года Израиль нанес воздушный удар по иранским силам в ответ на ракетные обстрелы с сирийской территории. Все эти события в сочетании с созданием стратегического альянса, такого как MESA, свидетельствуют о том, что нестабильность в Сирии и, возможно, в Ливане может перерасти в крупный региональный конфликт.



Если региональные тенденции не претерпят существенных изменений, то тридцатилетняя ближневосточная стратегия Индии может в конечном итоге исчерпать себя. Индия сможет выстоять в предстоящих испытаниях, однако ее политика "золотой середины" может дать осечку.



Максим Исаев