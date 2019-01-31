Миссия Путина в Венесуэле, - Ульрих Шпек

13:18 31.01.2019

31 января 2019 г.

Ульрих Шпек | Neue Zürcher Zeitung



"Почему российский президент поддерживает своего венесуэльского коллегу Мадуро? (...) Зачем он вешает на себя еще один затратный конфликт в дополнение к Украине и Сирии вместо того, чтобы заботиться о нестабильной экономике своей страны?", - задается вопросами журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Ульрих Шпек.



"Изолированная во внешней политике Венесуэла, находящаяся в ссоре с США, соседними странами и Европой, дает возможность показать себя в роли протектора. Сторонники такой точки зрения могут ссылаться на миллиардные российские инвестиции в Венесуэлу. (?) Однако, - отмечает журналист, - такие интересы не обязательно обусловливают российскую солидарность со сбившимся с правильного пути президентом. Они могли бы привести и к сдержанности в споре вокруг власти в Венесуэле: можно держаться в стороне, подождать и затем заключать сделки с тем, кто в итоге одержит победу. Это было бы вполне рационально. Однако Путин выбирает путь рискованной конфронтации с Западом".



"Мотивом жесткой позиции Путина, возможно, является нечто другое, а именно солидарность автократов. (...) Смена режима, вызванная общегражданскими протестами, имеющая целью утверждение демократии и поддерживаемая США, - именно это кошмарный сценарий для Путина, - полагает Шпек. - В Венесуэле для Путина речь идет о принципе".



"Будучи молодым агентом КГБ в Дрездене, Путин в 1989 году собственными глазами увидел, как демонстранты смели режим Социалистической единой партии Германии: начало конца советской империи", - говорится в статье.



"В лице Китая у Путина есть союзник, становящийся все более могущественным. (...) Борьба за выживание Мадуро как президента является для обоих еще одной главой в борьбе за определяющую роль в глобальной политике, в конфликте между либеральной демократией и автократией. Их миссия в мировой политике: сделать мир безопасным для автократов", - заключает Шпек.



Источник: Neue Zürcher Zeitung