 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Bloomberg: Иран и КНДР подкинули США сложную головоломку
13:19 31.01.2019

Если Трамп действительно хочет избавить Северную Корею от ядерного оружия, он должен сначала подумать о том, как избавить Северную Корею от Ким Чен Ына

Директор национальной разведки США Дэн Коутс, похоже, решил подорвать два внешнеполитических утверждения американского президента Дональда Трампа. Во вторник, 29 января, он сначала завил, что Северная Корея вряд ли откажется от своего ядерного арсенала. Затем Коутс отметил, что Иран все же пока выполняет условия международного соглашения 2015 года, которое предусматривает приостановку иранской ядерной программы, пишет Эли Лейк в статье для издания Bloomberg.

В одно мгновение заявления Коутса появились в заголовках большинства новостных агентств. В очередной раз оказалось, что политическая риторика Трампа не соответствует тем фактам, на которые указывают профессионалы, работающие в его администрации. Некоторые демократы не упустили своего шанса нанести удар.

Критики политики Трампа, возможно, захотят обсудить пару вопросов. Во-первых, если Трамп ошибается, пытаясь заключить соглашение с Северной Кореей, то ошибся ли бывший президент США Барак Обама, когда заключил соглашение с Ираном? И наоборот, если иранское ядерное соглашение все же стоило заключить, то почему бы не заключить аналогичное соглашение с Северной Кореей?

Безусловно, между двумя странами есть ряд важных отличий. Например, Иран никогда не проводил испытания ядерного оружия, чего нельзя сказать о Северной Корее. С другой стороны, КНДР не подготавливает в Северо-Восточной Азии подконтрольные Пхеньяну группировки ополченцев, в отличие от политики Ирана на Ближнем Востоке.

Дипломатический опыт переговоров с Ираном и Северной Кореей указывает на те пределы, которых могут достигнуть переговоры со странами-изгоями в рамках контроля над вооружениями. Наличие оружия массового уничтожения является гарантией сохранения диктаторского режима. Риск ядерного удара объясняет, почему северокорейского лидера Ким Чен Ына и его отца Ким Чен Ира не постигла судьба бывшего иракского президента Саддама Хусейна или ливийского премьер-министра Муаммара Каддафи. Как выразился Коутс: "Лидеры Северной Кореи считают, что наличие ядерного оружия имеет критически важное значение с точки зрения выживания режима".

Однако это не единственное сходство между Ираном и Северной Кореей. Так же как и Иран, Северная Корея использовала дипломатию, чтобы выиграть время. В 2013 году, когда США начали официальные шестисторонние переговоры с Ираном, было заявлено, что Вашингтон стремится демонтировать ядерную инфраструктуру Ирана. Однако через два года единственное, чего удалось добиться - это соглашение о заморозке иранской ядерной программы на 10?15 лет.

Иран сократил количество центрифуг по обогащению урана, но смог сохранить такие важные объекты, как подземный бункер в Куме, обнаруженный американскими шпионами в 2009 году. Более того, в ядерном соглашении содержались пункты, которые позволили бы Ирану к 2021 году добиться снятия ряда ограничений в отношении производства ядерного топлива, также Иран смог бы впоследствии модернизировать свое оборудование.

Ядерная сделка также не затрагивала ракетную программу Ирана, необходимую для разработки средств доставки ядерных боеголовок. Это был ключевой аргумент республиканцев против ядерного соглашения. Даже если Иран будет выполнять свои обязательства, перечисленные в соглашении, он все равно сможет обогатить достаточный объем ядерного топлива, чтобы создать ядерное оружие после того, как ряд ограничений были бы сняты к 2021 году. С другой стороны, после отмены санкций Иран мог бы воспользоваться притоком денежных средств для финансирования своей войны за доминирование на Ближнем Востоке.

В настоящий момент разведывательное сообщество США считает, что Иран по-прежнему является региональным агрессором, хотя он более или менее соблюдает ограничения, указанные в соглашении от 2015 года. И это несмотря на выход США из ядерного соглашения в 2018 году, а также возобновление санкций против банковского сектора Ирана и экспорта иранской нефти. Также эксперты отмечают, что работа Ирана над созданием космической ракеты-носителя позволит Тегерану "сократить сроки" создания баллистической ракеты большой дальности, на которую можно было бы установить ядерную боеголовку. Так же как и Северная Корея, Иран не собирается отказываться от тех гарантий безопасности, которые он мог бы получить в случае создания ядерного оружия.

Из всего этого Трамп и его критики должны извлечь урок. Любой, кто критикует дипломатию Трампа в отношении КНДР, должен быть честным до конца и указать на те недостатки, которые свойственны ядерному соглашению, подписанному Обамой. Тем временем Трамп также должен реально посмотреть на вещи. Если он действительно хочет избавить Северную Корею от ядерного оружия, он должен сначала подумать о том, как избавить Северную Корею от Ким Чен Ына.

Александр Белов

Источник - REGNUM
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