Перед казахами снова встал выбор: мракобесие или просвещение? - Кенже Татиля

13:22 31.01.2019 Казахстанские ученые, имеются в виду серьезные, редко становятся героями хайповых новостей. Но из любого правила бывают исключения. Буквально на днях очередную хайповую волну, которая набирает обороты в "Фейсбуке", вызвал – возможно, сам того не желая – своими словами известный казахский интеллектуал, ученый-математик, академик Аскар Жумадильдаев.



Данное обстоятельство особенно примечательно в связи с тем, что А. Жумадильдаев по праву может считаться одним из самых выдающихся наших современников, поскольку как профессионала его признали на самом высоком международном уровне. И в этом утверждении нет ни капли преувеличения, а всем сомневающимся рекомендую прочесть биографию Аскара Серкуловича. Как подлинный ученый он нечасто позволяет себе публично высказываться на злободневные темы, предпочитая заниматься горячо любой математикой, которой, судя по всему, он фанатично предан. Но, как мы уже отметили, из любого правила бывают исключения.



Итак, что же подвигло уважаемого академика решиться на такой шаг, и что же он сказал такого, что взбудоражило казахстанскую ветвь "Фейсбука"? Приведем несколько его высказываний.



О нездоровой реакции части казахского общества на отдельных фигурантов хайповых новостей: "Айжан Байзакова (скандально известная героиня соцсетей – прим. авт..) показала интеллектуальный уровень народа: здоровое сознание никогда бы не откликнулось на такие события… Все, что она делает, это маркетинг. Так она зарабатывает деньги".

Об однобокой ориентации своих соотечественников: "В обществе много красноречивых поэтов, литераторов, но очень мало техников. И завтра наши дети не будут нас понимать".

О несовершенстве массового сознания казахского социума: "Все эти разговоры, что "Чингисхан - казах, Адам - казах, Иисус - казах", показывают, что наше сознание еще не выросло. Оно на уровне ребенка. Это провинциализм". "Все знают, что Иисус был евреем и говорил на одном языке с ассирийским племенем! Казахи оскорбляются "Боратом", а сами повторяют его действия".

Об исходных причинах комплекса неполноценности казахского общества и излишней идеализации им своей истории: "И все потому, что людям не хватает науки, знаний, профессионализма. Бред считать, что поэтическим искусством мы достигнем чего-то большего. Кроме казахов, поэты никому не нужны. Изучайте профессии, востребованные сегодня, двигайтесь вперед, ищите позитив. Хватит гордиться историей, гордитесь сегодняшним днем".

Согласитесь, весьма любопытные тезисы, и неспроста они вызвали довольно бурную реакцию и массу самых противоречивых высказываний. Одни горячо поддерживают А. Жумадильдаева, другие не менее пылко выражают свое неприятие его позиции, а третьи просто негодуют.



На мой взгляд, характер обсуждения еще раз показывает, насколько низка в казахском обществе культура публичной дискуссии. Любое мнение, идущее вразрез с собственным, почти всегда встречается в штыки, независимо от того, кому оно принадлежит. И хотя в данном случае почти все комментарии "против" изложены в тоне, который нельзя назвать агрессивным, подспудно чувствуется, что их авторы едва-едва сдерживали свои эмоции.



И главным сдерживающим фактором, как мне представляется, стало то обстоятельство, что Аскар Серкулович - абсолютно казахскоязычный человек. Во всяком случае, мне ни разу не приходилось слышать его выступления на других языках. Несколько лет тому назад я предпринимал попытки пригласить его к участию в своих программах на портале "Радиоточка", которые шли на русском языке, и каждый раз получал вежливый, но очень твердый отказ. Остается только догадываться, с каким остервенением набросились бы на него радетели за чистоту "казахскости", если бы он был типичным представителем казахской русскоязычной интеллектуальной среды.

Я не могу причислить себя к людям, водящим дружбу с господином Жумадильдаевым, но, признаюсь честно, всегда с большим интересом слушал и читал его мнения, касающиеся тех или иных вопросов. По одной простой причине: не так уж много среди моих современников людей такого уровня. И оттого большинство его тезисов мне как бальзам на душу: они попадают точно в цель и очень глубоко, почти на уровне шекспировского трагизма, отражает суть проблем, в которые все глубже и глубже погружается казахское общество. Попытаюсь объяснить, что имеется в виду.



Начну с общего и в то же время базового тезиса: образовательный, а соответственно и культурный уровень нашего социума дошел до критической точки своей деградации. Временами кажется, что еще чуть-чуть, и мы окончательно погрузимся в самую отвратительную форму мракобесия, из которой уже никогда не сможем выбраться. Нападки на независимо мыслящих людей, публичные оскорбления девушек и женщин, нарушающих, с точки зрения так называемых "уятменов", моральные устои традиционного казахского общества, перманентные заклинания о необходимости вернуться в лоно ислама, который якобы является религией наших предков и должен рассматриваться как единственно верный путь к счастью и процветанию… И это далеко не полный набор трендов, свидетельствующих о том уровне раздрая и разброда, который царит в умах и душах моих соотечественников. И ладно бы, если бы речь шла о некой безобидной мозаичности, вполне изживаемой со временем. Но ведь эти вещи пустили настолько глубокие корни, что становится тревожно. Во всяком случае, тем людям, которые еще не порвали с логикой здравого смысла и не утратили способность адекватно воспринимать окружающую реальность.



Самое парадоксальное заключается в том, что так было не всегда. Мы, казахи, переживали моменты, когда демонстрировали вполне ощутимый и, я бы даже сказал, очень похвальный уровень восприятия всего прогрессивного и передового. На мой взгляд, это был период 60-70-х годов прошлого века. Далек от мысли идеализировать названный отрезок нашей истории, но именно тогда в нашем обществе ощущалась неистребимая тяга к знаниям, науке и профессионализму. Это как раз то самое, об утере чего и сокрушается академик А. Жумадильдаев. Достаточно вспомнить, какого уровня достигла тогда в Казахстане система высшего образования вообще и технического в частности. Сегодня мало кто вспоминает об этом, а зря…



Приведу несколько примеров. Такие высшие учебные заведения, как Казахский политехнический институт (КазПТИ, г. Алма-Ата) и Карагандинский политехнический институт, по своему уровню и качеству подготовки специалистов если в чем-то и уступали аналогичным общесоюзным вузам, то разве что самую малость. По мере роста и расширения КазПТИ от него отпочковались Алматинский энергетический институт (1975 г.), индустриальный институт в г. Рудном (1977 г.) и Алматинский архитектурно-строительный институт (1980 г.), которые за достаточно короткое время сумели стать самостоятельными зрелыми вузами со своей славной историей. А на закате советской эпохи на базе КазПТИ планировали создать еще один институт, уже машиностроительного профиля, но, увы, наступили иные времена. Причем во всех этих вузах число студентов-казахов ежегодно росло, а кое-где они к середине 1980-х составляли большинство.



А еще в нашей республике готовили инженеров, "технарей" специфического профиля. Например, Джамбульский гидромелиоративно-строительный институт (ДГМСИ) и его филиал в Кзыл-Орде выпускали инженеров-гидротехников, которые могли работать проектировщиками, строителями гидротехнических сооружений, эксплуатировать водохозяйственные системы и сооружения. На весь Союз было лишь четыре вуза такого профиля. К тому же, по оценкам специалистов, учебно-лабораторная база ДГМСИ не имела аналогов в СССР. Его выпускники трудились на всем советском пространстве, от Дальнего Востока до Калининградской области на западе. Уже одно это может служить доказательством высокого уровня их квалификации.



В том же Джамбуле работал и другой не менее интересный вуз – технологический институт легкой и пищевой промышленности (ДТИЛиПП). Думается, нет нужды объяснять, что означал такой вуз для экономики тогдашнего Казахстана с его развитым агропромышленным комплексом, шымкентской фабрикой одежды "Восход", заводом по производству каракулевых шкур, АХБК, обувными, швейными и прочими предприятиями. Не без ехидства хотелось бы заметить, что мы тогда и слыхом не слыхивали о киргизском кефире, которым нынче завалены прилавки южной столицы.



Система высшего образования Казахстана строго соблюдала паритет между подготовкой специалистов гуманитарного и технического профилей. Почти в каждом областном центре был педагогический институт, но никакого переизбытка учительских кадров не было и в помине. И тем более не было переизбытка юристов, финансистов, экономистов – в отличие от дня сегодняшнего, когда их уже девать некуда. При этом качество подготовки дипломированных специалистов в Казахской ССР не вызывало никаких сомнений.



Одним словом, в то время для казахского социума категории "образование" и "культура" не были чем-то абстрактным и неактуальным. И когда наблюдаешь за тем, что происходит в этих сферах сегодня, то просто диву даешься: куда же все это ушло и, самое главное, – ПОЧЕМУ?



Почему родители того поколения моих соотечественников имели четкое и осознанное понимание, что важно не высшее образование само по себе, а такое, которое было бы востребовано и гарантировало бы их отпрыскам достойную работу, честно заработанную зарплату, по-настоящему ценимый статус в иерархической лестнице и, наконец, просто уважение в обществе? Почему всего этого сегодня нет и в помине?



Пытаясь понять природу столь странной и пугающей деэволюции, я спрашивал об этом у многих неглупых людей из разных сегментов современного казахского общества. Как всегда, ответы разнятся.



Одни объясняют процессы, протекавшие в 1960-80-х годах, тем, что после цивилизационной спячки, длившейся чуть ли не несколько веков, казахи пережили своеобразный пассионарный подъем и на всех парах устремились вперед по столбовой дороге прогресса. Другие, рассуждающие более рациональными категориями, считают, что такому культурно-образовательному рывку казахов способствовала тогдашняя государственная политика в сфере образования: она ориентировала людей на получение именно технических специальностей. Отсюда и соответствующая динамика роста национальных кадров в этой сфере.



Кто бы ни был ближе к истине, главный вопрос все равно повисает в воздухе: "Но куда же все это ушло, и ПОЧЕМУ?".



Уважаемый академик Аскар Жумадильдаев тоже не дает ответа на этот вопрос, но его главный посыл "Изучайте профессии, востребованные сегодня, двигайтесь вперед, ищите позитив…", на мой взгляд, должен не просто стать актуальным, а трансформироваться в лозунг для всего казахского общества. Потому что, быть может, это наш последний шанс не выпасть из базовых трендов передового цивилизационного развития.



Однажды мы уже пережили подобное, так стоит ли еще раз входить в эту стоячую воду отечественной истории?



Впрочем, только освоения востребованных сегодня профессий будет уже мало. Необходимо Просвещение, для чего придется сделать еще одну принципиальную вещь – поставить религию на соответствующее XXI веку место. Не запрещать и изгонять, но и не лицемерить, приговаривая "ну это же вера наших предков и наши корни". Почему никто не вспоминает, что писал по этому поводу Шокан Уалиханов каких-то полтора столетия назад? Казахи никогда не были ортодоксальными мусульманами.



Пришло время признать, что дальнейшее втягивание в религиозную орбиту, когда все от "А" до "Я" трактуется с клерикальной точки зрения, будет означать гибель цивилизованности у казахов, их превращение в улюлюкающую толпу и низведение всех основ жизни к регламенту раннего средневековья.



Готовы ли мы открыто заявить это, посмотреть правде в глаза, укоротить ислам? На сто процентов уверен: нет! Мы будем вести себя скользко, трусливо, ханжески - одним словом, по-азиатски. Но вот только куда это нас заведет, в конце концов?



Как ни прискорбно, но пока слабо верится в то, что мы проснемся и станем грызть гранит науки и культуры. Для этого нужно ясное осознание великого добра и пользы Просвещения. Которое было у наших родителей, поскольку они жили в стране, где если не все, то многое было завязано на категории "прогресс". Сформулированный в свое время выдающимися европейскими мыслителями и просветителями и реализованный в одной отдельно взятой стране бунтарями и революционерами.



Иногда приходится слышать, что мы, мол, вторичны в имперской системе координат. Но это же какой-то замызганный штамп! Потому что в этом смысле и русские вторичны по отношению к Европе. А в ней сегодняшние французы, когда-то дикие галлы, были вторичны по отношению к латинянам.



Нам сегодня как воздух нужны лидеры, иконоборцы, просветители, идущие к Свету здесь и сейчас, невзирая на вторичность, третичность и прочие придумки политологов, из трудов которых ясно, что мы первичны пока лишь в своем стремлении к своей же первозданной дикости.



Есть еще один принципиальный момент. Нам не надо осваивать что-то неизведанное. Все уже придумано до нас. А потому требуется очень тривиальная вещь – освоить то, что под боком. Те же заводы, медицину, науку, космодром, метеостанции, обсерватории…



Но мы этого не делаем и даже не стремимся к этому. Мы упрощаем жизнь вокруг себя до своего почти уже пещерного уровня, предоставляя эти "неказахские" сферы неказахам. Рано или поздно эти сферы ужмутся до клочочка. Много ли надо народу, готовому забыть ценности просвещения?



Случится неурожай или паводок, и мы будем неистово молиться, обратив пятую точку к небу.



Кто-нибудь даст гарантию, что небо не ответит нам тем же местом?..



Аскар Жумадильдаев не пророк, но он потрясающе прав в своем призыве. Однако будет ли он услышан?



Вот в чем вопрос…



Автор: Кенже Татиля

30.01.19 Источник - camonitor.kz

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