Голодные игры Бердымухамедова. Зреет ли в Туркменистане бунт? - САМ

13:24 31.01.2019

В соседнем с нами Туркменистане 2018 год прошел под знаком угрозы полномасштабного продовольственного кризиса. Из этой закрытой от журналистов и международных организаций страны то и дело поступали скупые данные о том, что в некоторых регионах республики даже хлеб стали продавать в ограниченном количестве.



Страшный дефицит



Еще несколько лет назад о Туркменистане говорили как о стране с достаточно неплохим уровнем жизни населения, с бесплатными газом, электроэнергией… Но теперь ситуация изменилась. Так, с 1 января 2019 года отменены все ранее существовавшие льготы. Президент Гурбангулы Бердымухамедов в сентябре 2018-го заявил, что поскольку, мол, доходы населения заметно увеличились, каждой семье созданы широкие возможности для заработка, то никакие льготы не нужны.



"Мы живем в новых экономических условиях. В настоящее время доходы населения заметно увеличились, каждой семье созданы широкие возможности для заработка. Вместе с тем природные богатства страны должны служить не только нынешнему, но и грядущим поколениям. В связи с этим целесообразно наладить обоснованную систему оплаты ресурсов, предоставляемых для бесплатного потребления, - газа, электроэнергии, питьевой воды, а также жилья и коммунальных услуг", - сказал Бердымухамедов.

В то же время, осознавая бедственное положение страны, он в прошлом году инициировал программу социально-экономического развития страны на 2018-2024 годы, согласно которой рост ВВП страны должен быть на уровне 6,2-8,2% ежегодно. Согласно официальным сообщениям властей, за девять месяцев прошлого года рост ВВП составил 6,2%, однако проверить реальность этих данных невозможно, так как в стране отсутствуют независимые социологические замеры.



Вместе с тем многочисленные сообщения о нехватке продовольствия свидетельствуют об обратном. В течение года оппозиционные СМИ со ссылкой на свои источники информировали о том, что даже в столичных магазинах не хватает самых элементарных продуктов питания – масла, хлеба, соли, яиц. А национальная валюта манат на черном рынке обесценилась в два раза.



Жители Туркменистана в анонимных разговорах сообщают, что власти разрешают покупать на каждого человека три буханки хлеба в неделю. И если в Ашгабаде пытаются создать иллюзию продовольственного изобилия, то в регионах ситуация критическая. В Сети стали появляться видеоматериалы и фотографии, которые свидетельствуют о том, что люди часами простаивают в очередях в надежде купить продукты питания.



Отсутствие продовольствия в регионах вынуждает сельчан массово ездить за ним в столицу, однако на въезде в Ашгабад их разворачивают обратно. Некоторых пропускают, но на обратном пути проверяют автомобили, и если у людей в сумках обнаруживают товары, то их штрафуют и записывают в некий черный список, чтобы в следующий раз просто пресечь возможность въезда в город.



Приговоренные к Родине



Причиной бедственного положения туркменской экономики эксперты называют резкое падение доходов госказны от экспорта газа. Начиная с 2016 года, Россия прекратила его закупки. Китай тоже переориентировался на внутренние ресурсы. Как следствие, в 2017-м году доходы от продажи "голубого топлива" упали более чем в два раза – с 17 до 8 млрд. долларов.



Власти отрицают факт серьезного сокращения экспортной выручки, официальная статистика публикует данные с пометкой "без учета продажи газа и нефти". Поэтому все оценки весьма условны, и, возможно, на самом деле падение доходов является более значительным.



Острый дефицит продуктов питания привел к нескольким случаям акций гражданского неповиновения и росту протестных настроений. В июле 2018 года оппозиционные СМИ сообщили о том, что жители Ашгабада устроили бунт в связи с ростом цен на куриные окорока. Это случилось на базаре в "Абадане", куда поступила их свежая партия. Люди с утра занимали очередь, однако когда окорока завезли на рынок, собравшиеся с удивлением узнали, что они подорожали почти в два раза. Это переполнило чашу их терпения. Они стали кричать, обвинять президента в бедственном положении народа, однако дежурившие рядом группы полицейских скрутили недовольных. Кстати, среди задержанных были и женщины.



Бедственное положение толкает граждан к поиску лучшей жизни за границей, однако сделать это непросто. Официально выезд из Туркменистана даже в страны ближнего зарубежья возможен только при наличии визы. Значительная часть тех, кому все же удается вырваться, направляется, главным образом, в Турцию и Азербайджан, где им предлагают низкооплачиваемые работы. Отток населения из страны на фоне продовольственного кризиса стал массовым, после чего власти ввели запрет на выезд из Туркмении для лиц старше 40 лет.



Раньше подобные запреты касались в основном женщин до тридцати лет, поскольку они массово ездили за границу заниматься проституцией, что разрушало культивируемый властями миф о непорочности местных представительниц слабого пола и наступившей в Туркменистане эре процветания и благополучия.



Согласно данным официальной статистики, население страны составляет 5 млн. 700 тыс. человек. Независимые источники утверждают, что около 2 млн. из них находятся на заработках в соседних странах.



Пытки как норма



В последнем отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch приводится шокирующий факт. В феврале 2018 года власти выманили в Туркменистан Омрузака Омаркулыева, создавшего в Турции неформальное общество студентов-соотечественников. В марте Омаркулыев исчез после того, как миграционная служба не выпустила его обратно для продолжения учебы. Радио "Свобода" и действующая в эмиграции "Туркменская инициатива по правам человека" сообщили, что Омаркулыева приговорили к 20 годам заключения и отправили в тюрьму строгого режима Овадан-тепе.



По данным международной кампании "Покажите их живыми!", в результате насильственных действий со стороны туркменских спецслужб исчез 121 человек.



Считается, что многие из них находятся в тюрьме Овадан-тепе, известной своими нечеловеческими условиями содержания и пытками. Так, год назад умер бывший сотрудник госбезопасности Бегмурад Отузов, отправленный за решетку еще в 2002-м. Все это время его семья ничего не знала о нем, а когда родственникам отдали тело, оно весило всего 45 кг.



В апреле прошлого года Комитет ООН по правам человека признал правительство Туркменистана ответственным за пытки и смерть правозащитницы Огулсапар Мурадовой в 2006 году. Она умерла в тюрьме Овадан-тепе после ареста и суда по политически мотивированному делу. В ходе майского рассмотрения на заседании совета ООН ситуации в Туркменистане больше десятка делегаций настоятельно призвали Ашгабад отреагировать на заявления о насильственных исчезновениях, однако представитель правительства отказался признать существование такой проблемы.



В свою очередь Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин указал на существование в Туркменистане детских/принудительных браков, ограничений в одежде и передвижениях, а также на явно недостаточные гарантии защиты женщин от гендерного насилия.



Тем временем власти страны столкнулись и с проблемами в обеспечении ее безопасности. По данным туркменской службы "Радио Свобода", офицеры запаса еще в ноябре прошлого года получили уведомление о возможных эксцессах из-за ситуации в Афганистане. Ведется учет резервистов. Согласно анонимным сообщениям из Министерства обороны, во все военкоматы поступили указания проверить мужчин в возрасте до 50 лет на предмет годности к военным действиям.



"Это связано с неспокойной обстановкой на границе с Афганистаном. Ситуация по всей ее протяженности, от Керки в Лебапе до Тагтабазара и Серхатабада в Мары, тревожная. О мобилизации речи пока не идет, но военные обеспокоены тем, что резервисты, да и срочники, находящиеся на воинской службе, очень плохо подготовлены. У нас нет никаких навыков ведения боевых действий. Командование говорит, что единственный выход – договориться с талибами и другими группировками, откупиться от них", - сообщил источник в туркменском Минобороны.



Ситуация не изменится



Главный редактор сайта Gundogar.org Борис Шихмурадов считает, что никаких надежд на улучшение ситуации нет. По его словам, энергетические проекты Ашгабада терпят крах, разрекламированный проект ТАПИ оказался неосуществим, европейские страны под влиянием правозащитников отказываются покупать туркменский газ. Со стороны Китая тоже нет большого спроса на "голубое топливо", а если Пекин и решит увеличить закупки туркменского газа, то предложит цены вдвое ниже рыночных.



У власти остается только один путь - и дальше закручивать гайки, усиливать репрессии, убежден Борис Шихмурадов, отец которого, бывший министр иностранных дел, в свое время пропал в туркменских застенках, и его судьба до сих пор неизвестна. По словам Шихмурадова, такова участь всех, кто посмеет возразить тем, кто находится во власти в Туркменистане.



"Недовольство граждан усиливается. Впервые за долгие годы они решились на протесты, которые были жестоко подавлены. Однако сам тот факт, что люди начинают проявлять активность, вызывает беспокойство Бердымухамедова. Правда, ожидать бунта не стоит, так как система контролирует и пресекает любые проявления инакомыслия. Поэтому я не разделяю мнения, что народ начнет массово протестовать и выйдет на улицы. Страх охватил все слои населения, а госпропаганда, начиная с детского сада, внушает незаменимость Бердымухамедова", - говорит Борис Шихмурадов.



Главный редактор туркменской службы "Радио Свобода" Фаррух Юсуфий отмечает, что продовольственный кризис в стране носит уже перманентный характер. Большинство населения не имеет возможности покупать продукты в частных магазинах и вынуждено обращаться в государственные, а там введена карточная система по типу позднесоветской: в одни руки отпускают только разрешенное и весьма ограниченное количество продуктов.



По словам Юсуфия, получать информацию о реальном положении дел становится все сложнее, поскольку на независимых журналистов периодически устраивают охоту и покушения.



"Надежд немного: пока нет никаких оснований делать вывод, что власть стремится решить проблему нехватки продуктов. Влияние западных стран на ситуацию в Туркменистане сведено к минимуму, практически все иностранные инвесторы уже давно покинули страну, реальных рычагов давления на режим не существует, проекты с европейскими странами заморожены. А это значит, что у Ашгабада нет никаких ограничителей в плане нарушения прав человека", - заключает Фаррух Юсуфий.



Аскар Муминов

23.01.19