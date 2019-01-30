Елбасы на 32 году правления узнал какие и где есть в Казахстане заводы (видео)

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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13:31 31.01.2019

Полное видео расширенного заседания с Назарбаевым

В ходе расширенного заседания были рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и определены меры по дальнейшему обеспечению экономического роста.

30 января 2019 года состоялось расширенное заседание Правительства под председательством главы государства. Полное видео состоявшегося мероприятия публикует Zakon.kz.

В ходе расширенного заседания были рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и определены меры по дальнейшему обеспечению экономического роста. Были заслушаны доклады заместителя премьер-министра Е .Досаева, председателя Национального Банка Д. Акишева, заместителя премьер-министра - министра сельского хозяйства У. Шукеева, министра индустрии и инфраструктурного развития Ж. Касымбека, акима Жамбылской области А. Мырзахметова, акима Западно-Казахстанской области А. Кульгинова.




Заслушав отчеты, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что правительство, Национальный банк и акимы регионов провели значительную работу, что позволило достигнуть оптимальных показателей развития. Вместе с тем, глава государства обратил внимание на тенденции в мировой экономике, подчеркнув необходимость дальнейшего обеспечения темпов экономического роста.

Глава государства отметил, что отныне доходы и качество жизни населения станут главными критериями эффективности государства, и работа каждого министра и акима будет оцениваться именно по данным параметрам.

В ходе заседания Президент Казахстана отдельно остановился на ходе и результатах выполнения всех программных документов, и отдельно остановился на вопросах государственного участия в экономике и расширения конкурентных рынков.

Наряду с этим, Президент Казахстана указал на важность повышения доли переработанной сельхозпродукции в структуре экспорта и обеспечения контроля тарифов и цен на социально-значимые для населения товары. Особое внимание Назарбаев уделил вопросам развития животноводства и обеспечения внутренних рынков сельхозпродукцией отечественного производства.

Глава государства также остановился на итогах реализации программы индустриализации и процессе привлечения инвестиций в основной капитал и поручил выработать системные решения по обеспечению реального сектора и инфраструктурных проектов финансированием, а также создать комплексную экосистему привлечения инвестиций с акцентом на инвесторов из развитых стран.

Президент Казахстана также указал на необходимость своевременного решения вопросов в финансовом и банковском секторе страны и подчеркнул важность упрощения процедур банкротства и повышения их прозрачности. Кроме того, Нурсултан Назарбаев остановился на вопросах борьбы с теневым оборотом в экономике.

Уделив вопросу повышения качества жизни населения отдельное внимание, Президент Казахстана поставил ряд задач перед Правительством и акиматами. При этом глава государства особо отметил важность продолжения мер по инфраструктурному развитию регионов с акцентом на строительстве внутриобластных и районных дорог, дальнейшей работы по строительству жилья и обеспечения доступа к нему всех слоев населения, и поручил продолжить строительство арендного жилья для молодежи в городах - миллионниках.

Также Нурсултан Назарбаев поручил продолжить работу по обеспечению населения качественным образованием, отдельно остановившись на процессе подготовки специалистов в рамках ТиПО и последующем трудоустройстве выпускников.

Отметил Нурсултан Назарбаев и положительную динамику развития отечественной системы здравоохранения, а также подробно остановился на проблеме доступности медицинских услуг в регионах, подчеркнув эффективность проекта по запуску специальных поездов "Саламатты Казакстан".

Кроме того, глава государства, отметив существенное увеличение масштабов социальной поддержки, поручил Правительству с 1 января 2020 года обеспечить рост средних размеров социальных выплат из ГФСС до 30% и принять Новый Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов.

В завершение Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что население страны должно ощутить результаты всей деятельности Правительства, и утвердил базовые критерии эффективности работы кабинета министров в 2019 году согласно Стратегическому плану развития "Казахстан - 2025".

Источник - Zakon.kz
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