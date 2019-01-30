Генеральская репетиция: кризис в Венесуэле разрешит только армия, - Е.Постникова

13:34 31.01.2019

Оппозиция в Каракасе пытается перетянуть на свою сторону вооруженные силы



Екатерина Постникова



В среду в Венесуэле прошла вторая волна оппозиционных выступлений, которые возглавил спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, на прошлой неделе провозгласивший себя и. о. президента страны. По словам очевидцев, на этот раз ему удалось собрать гораздо меньше человек, чем на прошлой неделе. Задача-минимум этих манифестаций заключалась в том, чтобы убедить военных не блокировать поступление гуманитарной помощи в страну, задача-максимум - привлечь армию на сторону оппозиции и тем самым обеспечить себе преимущество в борьбе за власть. В руководстве республики уверены: реализовать такой сценарий Гуайдо не удастся. Как заявил "Известиям" посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса, военная верхушка полностью поддерживает действующего президента Николаса Мадуро и будет отстаивать его позиции до конца. Борьба за любовь армии проходит на фоне создания режима двоевластия и активного морального и экономического давления США.



На чьей стороне ты?



Во время прошедших в воскресенье протестов Хуан Гуайдо обратился к военным с призывом не подавлять "мирные и демократические манифестации". Два дня спустя в интервью немецкой телекомпании ARD он заявил, что рассчитывает в скором времени получить поддержку военных, лояльных Николасу Мадуро: по его словам, до 80% военнослужащих живут в тех же условиях "голода и отчаяния", что и другие слои населения, а при той поддержке, которой пользуется оппозиция, военные "скоро встанут на ее сторону". В этом Хуана Гуайдо поддержали Соединенные Штаты.



В предыдущие дни, по данным ООН, в ходе протестов в Венесуэле при разных обстоятельствах погибли не менее 40 человек. Как заявил представитель Управления верховного комиссара организации по правам человека (УВКПЧ) Руперт Колвилл, не менее 26 человек застрелили проправительственные силы, и как минимум пять человек были убиты во время рейдов по домам в бедных районах. Следующие оппозиционные выступления запланированы на субботу, 2 февраля, когда истекает срок, отведенный странами Евросоюза на то, чтобы в стране организовали внеочередные президентские выборы.



В этом контексте вопрос, чью сторону в Венесуэле займет армия, имеет принципиальное значение - это ясно демонстрируют 12 военных переворотов, которые страна пережила в XX веке. С 23 января на сторону оппозиции перешел лишь военный атташе в посольстве страны в Вашингтоне Хосе Луис Сильва. В минобороны Венесуэлы такой поступок тут же назвали "актом трусости" и "изменой родине".



- За последние дни все высокопоставленные руководители вооруженных сил неоднократно говорили о поддержке конституционного президента Николаса Мадуро, и это ни в коем случае не изменится. Мы не видим ни выступлений, ни восстаний против нашего лидера, - сказал "Известиям" посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса. - Депутат, назвавший себя президентом, нарушает нашу конституцию, и его можно назвать преступником, потому что он занимает пост, который ему не положен.



Действительно, накануне демонстраций министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что армия не признает Хуана Гуайдо президентом и готова "умереть за свою родину". Николас Мадуро, выступая на базе ВВС в штате Арагуа, заявил о создании более чем 50 тыс. подразделений народного ополчения с двумя миллионами бойцов. Более того, с 10 по 15 февраля в Венесуэле должны пройти военные учения, которые Мадуро назвал "самыми важными" в истории страны.



Раздвоение единоличности



Сейчас в Венесуэле фактически начинает действовать режим двоевластия. На днях Национальная ассамблея единогласно одобрила в первом чтении законопроект, декларирующий "переход к демократии" и "восстановление действия конституции". Параллельно с этим она назначила дипломатических представителей в Аргентине, Гондурасе, Канаде, Колумбии, Коста-Рике, Чили, Панаме, Перу, США и Эквадоре.



- Помимо назначения диппредставителей, они говорят еще и о возможном назначении руководителей нашего нефтяного предприятия PDVSA, - сказал "Известиям" Карлос Рафаэль Фариа Тортоса. - Но это бессмысленно, это никак не повлияет на работу наших учреждений поскольку такие назначения зафиксированы лишь на бумаге. Более того, все эти действия - незаконны.



Эксперты сходятся на том, что в состоянии двоевластия страна долго находиться не сможет, и при этом нельзя исключать силовой сценарий решения конфликта.



- Мировая история уже много раз демонстрировала нам подобные экзотические режимы управления, - отметил в беседе с "Известиями" научный руководитель Института Латинской Америки РАН Владимир Давыдов. - В любом случае это явление временное, оно должно получить развязку: одна из сторон должна перетянуть политическое одеяло на себя. При этом очень вероятно, что политическое противостояние может перейти в плоскость вооруженного конфликта.



Апогеем американской поддержки оппозиции Венесуэлы стал вчерашний телефонный разговор Дональда Трампа с Хуаном Гуайдо. Президент США поздравил самопровозглашенного венесуэльского лидера "с историческим вступлением в должность президента" и подтвердил поддержку "борьбе Венесуэлы за восстановление демократии".



Венесуэльскую оппозицию Соединенные Штаты поддерживают и финансово : Вашингтон передал некоторые активы Каракаса на счета Федерального резервного банка Нью-Йорка и других финансовых организаций. Протекция Хуана Гуайдо со стороны Вашингтона не ограничивается денежной помощью "из венесуэльского кармана". Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, реагируя на новости о расследовании в отношении оппозиционного лидера, пригрозил "серьезными последствиями тем, кто намерен подорвать демократию и причинить вред Гуайдо".



Другим способом давления стали традиционные для мировой политики санкционные механизмы: США ввели ограничения против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. Теперь американские компании могут и дальше проводить с ней сделки, однако все финансовые средства будут отправляться на заблокированные счета, к которым у официального Каракаса нет доступа.



Российская сторона, в свою очередь, неоднократно высказывалась против внешнего влияния, призывая стороны конфликта к самостоятельному диалогу. Как сказал "Известиям" профессор МГИМО Владимир Сударев, в этом контексте неудивительно, что Николас Мадуро сейчас так активно апеллирует к России и Китаю. В Совете Безопасности ООН это единственные постоянные члены, на поддержку которых он может рассчитывать, подытожил эксперт.