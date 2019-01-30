Теория большого взрыва: зачем Китай создал сверхмощную авиабомбу

13:36 31.01.2019

"Известия" изучили возможности самых сильных неядерных боеприпасов



Сергей Самарин



В начале января 2019 года в Китае прошли испытания новейшей сверхмощной авиабомбы, которую немедленно окрестили "китайской версией "Матери всех бомб". Это определение часто воспринимается как нечто, что описывает абсолютное оружие. Однако у авиационных средств поражения повышенного могущества вполне конкретное предназначение. Как работает "супербомба" и в каких условиях ее нужно применять - в материале "Известий".



Неядерное уничтожение



Идея поражать наземные объекты с помощью сверхмощных авиабомб в отличие от других методов ведения войны практически не претерпела изменений со времен Второй мировой. Мощная фугасная боевая часть всегда воспринималась (и воспринимается до сих пор) как один из самых эффективных способов сровнять с землей защищенный или заглубленный объект на территории противника. Особой любовью к боеприпасам такого типа всегда отличались американцы. По разным оценкам, только во Вьетнаме американские военные израсходовали более 12 тыс. т боеприпасов повышенной мощности, а оружие этого типа было признано одним из самых эффективных средств ведения войны в условиях "смешанного" ландшафта.



Китай продемонстрировал свою версию "матери всех бомб"



Наибольшим успехом у американцев пользовалась BLU-82 - авиационная бомба, полная масса которой составляла почти 7 т. Большую часть от общего веса составляла фугасная боевая часть - на ее долю приходилось 5,7 т. Бомбу с успехом применяли во Вьетнаме, в том числе и в таких необычных целях, как расчистка посадочных площадок для вертолетов в джунглях. Позднее она отметилась в войне в Персидском заливе в 1991 году и афганской кампании США и союзников.



После первых сбросов по объектам движения "Талибан" о сверхмощной бомбе на время забыли - пещеры и бункеры, высеченные в скальной породе, оказались старой бомбе не по зубам. Через год после вторжения американской армии в Афганистан Исследовательской лаборатории ВВС США поручили доработать BLU-82, и всего через год на свет появилась MOAB. Тяжелая авиационная бомба с воздушным подрывом (Massive Ordnance Air Blast ) по первым буквам получила и другое название - "Мать всех бомб" ("Mother of all bombs"). В отличие от большинства авиационных средств поражения, MOAB, как и ее "старшая сестра", всегда применялась точечно и крайне избирательно. В 2003 году испытания бомбы, масса которой увеличилась почти до 10 т, подтвердили, что эффективность MOAB относительно BLU-82 возросла практически наполовину.



В США испытали две "царь-бомбы"



Правда, первое боевое применение MOAB состоялось значительно позже - лишь в апреле 2017 года с помощью разведывательных мероприятий американские военные смогли подобрать достойный этого мощного оружия объект. Целью для "матери всех бомб" стал комплекс тоннелей, используемых боевиками "Исламского государства" (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация. - Прим. ред.) в районе Ачин в провинции Нангархар близ Пакистана.



К месту сброса MOAB доставлял транспортник C-130, а "на воздух" бомба выходила вместе с тормозным парашютом и верхом на грузовом поддоне. Американские эксперты утверждали, что MOAB - самая мощная из когда-либо созданных и принятых на вооружение авиационных бомб. Американский боеприпас оказался мощнее даже самой тяжелой советской авиабомбы ФАБ-9000 с массой около 9 т и почти 4,5 т тротила в корпусе.



В отличие от обычного тротила, в MOAB американские военные использовали смесовую взрывчатку Н-6, которая состоит из трех компонентов: гексогена и тротила, смешанных с алюминиевым порошком. В результате экспериментов со взрывчаткой удалось добиться почти двукратного прироста мощности относительно обычных тротиловых бомб. К тому же MOAB оснастили блоком спутникового наведения, что позволило гарантировать практически абсолютное поражение цели с коэффициентом 0,99.



Без вреда для природы



Про гарантированное поражение целей не забыли и российские военные, однако подход ученых из военных НИИ, у которых военные затребовали "оружие нового поколения", заметно отличался от американского. Большой опыт, накопленный за время разработки боеприпасов объемного взрыва, позволил российским ученым создать авиационную объемно-детонирующую бомбу повышенного могущества.



В силу секретности проекта Минобороны России до сих пор не сообщает подробностей относительно характеристик изделия - не известны ни индекс, ни шифр опытно-конструкторских и научных работ по этому изделию. Единственным заявлением относительно факта существования бомбы стал короткий сюжет в вечернем выпуске новостей 11 сентября 2007 года, в котором и. о. начальника Генерального штаба ВС РФ Александр Рукшин заявил, что эффективность нового авиационного средства поражения соизмерима с ядерными боеприпасами, а тип используемой взрывчатки не приводит к загрязнению окружающей среды.



Относительно новизны авиабомбы подробностей не последовало, однако "распыленное горючее вещество", о котором говорилось в коротком видеосюжете, может свидетельствовать об испытаниях нового, но одновременно хорошо знакомого российским военным объемно-детонирующего боеприпаса с воздушным подрывом.



Самую известную бомбу с объемно-детонирующей боевой частью разработали в российском ФГУП НПП "Базальт". Бомба с индексом ОДАБ-500П на текущий момент является одним из самых смертоносных видов авиационных средств поражения: калибр 500 кг позволяет подвешивать бомбу практически под все типы авиационной техники, включая штурмовики Су-25 и фронтовые бомбардировщики Су-24/34.



В этом отношении новая объемно-детонирующая авиабомба не является принципиально новым вооружением, однако характеристики изделия позволяют проводить наступательные операции по выводу из строя стратегически важных объектов противника. Любопытен и другой факт: в отличие от ВВС США, в которых роль носителя бомб повышенного могущества отводится специально подготовленным транспортным самолетам, российская "крупнокалиберная" ОДАБ предназначена для размещения на стратегических ракетоносцах Ту-160, созданных в том числе для прорыва средств ПВО вероятного противника.



Высокая температура взрыва и критический рост давления всего за долю секунды практически исключают шанс на выживание противника, а подрыв аэрозольного облака позволяет расширить площадь поражения относительно фугасных авиабомб в три–четыре раза. Еще 10 лет назад представители 30 ЦНИИ ВВС России отмечали, что тип применяемой в авиабомбе взрывчатки кроме расширения зоны поражения позволяет решить и другую важную задачу - снизить требования к точности бомбометания, что в условиях боевых действий является обстоятельством исключительной важности.



Институт копирования



Несмотря на целый ряд достоинств, американская и российская авиационные бомбы, которые отличаются друг от друга как по мощности, так и по тактике применения, являются оружием для боевой работы в исключительных случаях. Однако тонкости боевого применения не напугали командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК), охотно внедряющее перспективные средства поражения везде, где это может быть востребовано.



Заказ на создание планирующего авиационного боеприпаса воздушного подрыва выполнила компания Norinco, однако полностью самостоятельной эту разработку назвать нельзя. Не только схема подрыва, но и тактика применения были скопированы китайскими учеными у специалистов из России. В пользу этой версии говорит не только тип взрывчатого вещества, но и тактика применения таких бомб.



Несмотря на то, что НОАК официально отрицает "термобарическое происхождение" собственной бомбы, исходя из кадров испытания, опубликованных агентством "Синьхуа", можно сделать вывод, что в вероятных вооруженных конфликтах командование НОАК полагает объемно-детонирующие боеприпасы более перспективным оружием. Однако нельзя исключать применения "смешанного" типа боевой части, с помощью которого китайские военные смогут поражать живую силу противника и заглубленные объекты за один сброс.



Практически аналогичной будет и тактика применения - на кадрах испытаний хорошо видно, что в качестве носителей мощнейшего неядерного оружия выбраны бомбардировщики Xian H-6К. Есть и некоторые отличия: китайские военные отмечают, что их авиационная бомба значительно легче и компактнее американской, что позволяет вместить ее в стандартный отсек для вооружения самолетов из состава дальней авиации. Кое-что китайские военные взяли и у американских коллег.



Выступающие элементы на авиабомбе, скорее всего, указывают на принадлежность боеприпаса к типу высокоточного оружия со спутниковым наведением на цель. Если догадки относительно типа боевой части и типа наведения боеприпаса на цель окажутся верными, то НОАК станет первой обладательницей высокоточного неядерного оружия нового поколения, в котором сочетаются компактные габариты, высокая точность и достаточная мощность, позволяющая использовать этот боеприпас как для тактических, так и для стратегических целей.