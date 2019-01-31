Новый глава "Таджик Эйр" Исматуллозода о ситуации в компании: "Пациент скорее жив"

14:44 31.01.2019

Новый гендиректор национального авиаперевозчика "Таджик Эйр" Дилшод Исматуллозода сравнил ситуацию в компании с больным, который нуждается в срочном лечении, а себя – с лекарем, подбирающим правильное назначение.



Исматуллозода, который назначен генеральным директором "Таджик Эйр" на прошлой неделе, сказал 30 января в телефонной беседе с Радио Озоди, что, несмотря на ворох проблем, он вместе со своей командой постарается сделать все для оздоровления компании.



"Во всех странах, во всех компаниях бывают такие проблемы. Не надо устраивать вокруг этого столько шума. Человек тоже заболевает, но после лечения его ждет исцеление, в компании – то же самое. Когда я беседовал с подчиненными, большинство выступило за реабилитацию компании", - сказал собеседник.



Новый гендиректор "Таджик Эйр" приступил к своми обязанностям в сложный для авиакомпании период: с 4 января национальный перевозчик временно приостановил полеты в Россию и другие страны, а большинство сотрудников отправил в бессрочные отпуска.



"Действительно, у меня сейчас очень большой объем работы, я изучаю всю документацию. Конечно, спустя неделю после моего назначения невозможно ожидать моментальных положительных сдвигов в деятельности компании", - добавил Исматуллозода.



Финансовый кризис в компании



Он подтвердил, что ситуация в финансовой сфере компании действительно кризисная. Шесть лет назад общие долги авиапредприятия составляли свыше 71 млн долларов. Сейчас основная задолженность "Таджик Эйр" - перед аэронавигационными предприятиями Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана. Перед душанбинским аэропортом и топливно-заправочной компанией предприятие задолжало 250 млн сомони.



По словам Дилшода Исматуллозода, несмотря на кризисную ситуацию, нельзя говорить о банкротстве "Таджик Эйр". "Говорят, что компания обанкротилась, но об этом может заявить только суд. Есть определенный порядок для объявления какой-либо компании банкротом, и это компетенция суда", - подчеркнул собеседник.



Государственная компания Таджикистана "Таджик Эйр" в начале независимости страны полностью владела авиационным рынком страны. В 2009 году компания стала акционерным обществом. По словам представителей авиакомпании, финансово-экономические проблемы перевозчика начались в 2009 году, когда было принято решение о реструктуризации компании. Тогда крупная авиакомпания была разделена на несколько предприятий. От нее были отделены международные аэропорты Душанбе, Куляба и Худжанда, а также "Таджикаэронавигация", топливно-заправочное предприятие и служба бортпитания. Все эти предприятия до этого были в составе "Таджик Эйр".



Жалобы пассажиров, критика президента



За последние годы в адрес авиакомпании поступали многочисленные жалобы на дороговизну билетов. В 2005 году зарубежные дипломаты даже написали открытое письмо на имя главы государства, в котором сетовали на низкое качество сервиса и изношенную технику компании.



За неполные 10 лет в "Таджик Эйр" сменилось 6 руководителей, но ситуация от этого сильно не менялась. Эксперты и бывшие директора компании указывали на то, что основной проблемой является вмешательство государственных чиновников в дела компании. Сами работники "Таджик Эйр" признавались, что дело доходит до того, что состоятельные люди используют самолеты для перевозки больших грузов для своего бизнеса и не платят за это ни копейки.



В распоряжении редакции Радио Озоди есть несколько жалоб от бывших сотрудников "Таджик Эйр", которые обвиняли некоторых высокопоставленных лиц предприятия в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве.



На состоявшемся 21 января расширенном заседании правительства глава государства отчитал экс-главу "Таджик Эйр" Хайрулло Рахимова за серьезные недостатки в работе и выгнал из зала. На следующий день он лишился своего кресла.



До 1 января 2018 года авиапарк "Таджик Эйр" состоял из 31 самолета и 3 вертолетов.



На вопрос Радио Озоди, есть ли у него опыт по реабилитации предприятий, Дилшод Исматуллозода сказал: "Когда в 2008 году я был назначен генеральным директором "Таджикхимпром" в Яванском районе, то там была аналогичная ситуация. Но нам удалось восстановить производство", - добавил он.



31.01.19