Шавкат Мирзияев дал гап (плов) в Самарканде по случаю дня рождения Ислама Каримова

15:27 31.01.2019

30 января в Узбекистане прошли памятные мероприятия, приуроченные ко дню рождения первого президента страны Ислама Каримова.



Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, памятные мероприятия, приуроченные ко дню рождения первого президента страны, нынешний глава государства Шавкат Мирзияев начал с возложения цветов к подножию памятника Ислама Каримова в Ташкенте.



​В соответствии с постановлением президента Мирзияева от 25 января 2017 года день рождения первого президента ежегодно широко отмечается в стране. Шавкат Мирзияев также посетил также малую родину Ислама Каримова – город Самарканд.



В частности, мемориальный комплекс "Хазрати Хизр", недалеко от которого погребен Ислам Каримов и почтил его память. ​Затем в Комплексе форумов города Самарканда был подан поминальный плов. В мероприятии приняли участие представители государственных и общественных организаций, аксакалы, молодежь.



В столице и областях состоялись культурно-просветительские мероприятия, вечера памяти.



Напомним, что 30 января Исламу Каримову исполнился бы 81 год. Первый президент Узбекистана умер в сентябре 2016 года от сердечного приступа в возрасте 78 лет.