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В Казахстане реорганизована Служба экономических расследований
15:30 31.01.2019

Образованы департаменты экономических расследований в составе которых будут работать сотрудники СЭР.

Правительство Казахстана приняло постановление от 25 января 2019 года "О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года № 387 "О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан" и от 29 декабря 2018 года № 920 "О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу Департаменты государственных доходов Комитета государственных доходов Министерства финансов РК во всех регионах преобразованы в Департаменты экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.
Департамент по финансовому мониторингу по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК реорганизован путем присоединения к республиканскому государственному учреждению "Департамент экономических расследований по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан".

Таким образом, образованы департаменты экономических расследований в составе которых будут работать сотрудники СЭР.

Также предусматривается повышение статуса сотрудников СЭР и руководящего состава органа, предусматривающее введение должностей высшего начальствующего состава.

Ранее министр финансов РК Алихан Смаилов сообщал, что планируется сократить штат службы на 40%, а оставшимся сотрудникам повысить зарплату и привлечь таким образом наиболее квалифицированных специалистов. По его словам, все это делается с целью сокращения теневой экономики.

Президент Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу Казахстана поручил реорганизовать Службу экономических расследований.

"Надо реорганизовать Службу экономических расследований, передав функции в Комитет финансового мониторинга, основной задачей которого должна стать борьба с теневой экономикой. Мы должны идти к безналичной экономике. Именно там, где идет наличность, идут взятки и коррупция. Правительству надо принять действенные меры по сокращению теневой экономики как минимум на 40%", - говорил Президент РК.

Источник - Zakon.kz
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