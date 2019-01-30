РосСенаторшу Нарусову-Собчак будут судить за разжигание межнацрозни (оскорбление азербайджанской нации)

15:43 31.01.2019

Мать Собчак потребовали привлечь к уголовке

Сенатора призвали наказать за высказывание об известном нефтянике



Член общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Эдуард Логинов потребовал привлечь сенатора Людмилу Нарусову к ответственности за разжигание межнациональной розни, пишет "Ура.ру".



Общественника возмутили слова Нарусовой, матери Ксении Собчак, о первооткрывателе сибирской нефти Фармане Салманове.



Ранее в передаче "Особое мнение" на радио "Эхо Москвы" Нарусова, говоря о проекте "Великие имена России", подвергла критике переименование российских аэропортов.



"Почему нужно добавлять что-то к Шереметьево или к Домодедово? Я уж не говорю о том, что в Сибири какой-то город - по-моему, Сургут, если я не ошибаюсь - получил название Сулеймана ибн кого-то… азербайджанца, который там открыл залежи нефти", - заявила сенатор.



Нарусова подчеркнула, что за открытие нефтяных месторождений ему "честь и хвала", но с его именем название воздушной гавани станет "неудобопроизносимым".



По информации издания, Нарусова перепутала имена: первооткрывателя сибирской нефти звали не Сулейман, а Фарман Салманов.



В общественной палате ХМАО заявили, что Югру строили люди разных национальностей, в числе которых азербайджанцы, татары, украинцы и дагестанцы. Логинов подчеркнул, что Салманов был великим человеком, благодаря которому "этот сенатор вообще-то сидит на своем месте", а имя геолога-первооткрывателя для аэропорта выбрал народ.



Артем Кошеленко